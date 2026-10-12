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Apple TV 4K 2017

Apple TV 4K uit 2017 is nu vintage: wat betekent dit voor jou?

Nieuws iDevices
Apple geeft oudere producten na verloop van tijd de status vintage of verouderd. Nu is de Apple TV 4K aan de beurt. Wat betekent dit voor het gebruik en eventuele reparaties?
Sasha Koevoets -

Apple heeft de eerste Apple TV 4K uit 2017 op zijn lijst met vintage producten gezet. Daarmee komt het apparaat in een nieuwe fase, waarin reparaties niet meer vanzelfsprekend zijn. Wat betekent dit als je deze Apple TV nog hebt en actief gebruikt? En komt er binnenkort een opvolger?

Eerste Apple TV 4K is nu vintage

In 2017 onthulde Apple de eerste Apple TV 4K, als opvolger van de Apple TV 4. Dit was het eerste model dat beelden in 4K-resolutie kon afspelen. Bijna tien jaar later heeft Apple het apparaat als vintage aangemerkt. Dat gebeurt wanneer een product meer dan vijf jaar niet meer door Apple wordt verkocht. De nieuwe status betekent niet dat de Apple TV 4K uit 2017 ineens onbruikbaar is. Wel kan het lastiger worden om het apparaat te laten repareren.

Wat houdt dit in?

Heb je een Apple TV 4K uit 2017 die nog goed werkt, dan kun je deze gewoon blijven gebruiken. Gaat het apparaat kapot, dan wordt reparatie mogelijk een stuk lastiger. Apple voert nog reparaties uit aan vintage producten, maar alleen zolang de benodigde onderdelen beschikbaar zijn.

De Apple TV 4K uit 2017 krijgt bovendien geen grote software-updates meer. tvOS 26 is de laatste grote versie voor dit model, waardoor nieuwe functies uit tvOS 27 ontbreken. Eventuele beveiligingsupdates worden nog wel uitgebracht.

Zeven jaar nadat Apple een product uit de verkoop heeft gehaald, krijgt het de status verouderd (obsolete). Vanaf dat moment biedt Apple doorgaans geen hardwarereparaties meer aan. Welke apparaten inmiddels vintage of verouderd zijn, lees je in ons overzicht.

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Nieuwe Apple TV 4K komt eraan

De timing is opvallend, want Apple komt binnenkort met een nieuwe Apple TV 4K. Op dinsdag 13 oktober 2026 houdt Apple de ‘Welcome home’-Experience. Tijdens deze bijeenkomst wordt onder andere een nieuwe Apple TV 4K verwacht. Ook de HomeView, Apple’s eerste slimme scherm voor in huis, en een nieuwe generatie HomePod mini staan mogelijk op het programma.

Alles over de verwachte aankondigingen lees je in onze vooruitblik op Apple’s ‘Welcome home’-Experience.

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Apple’s ‘Welcome Home Experience’ komt eraan. In deze special lees je alles wat je nu al moet weten over dit event – of is het toch geen event? We legggen het uit.

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Apple TV 4K

De Apple TV 4K is de krachtigste en meest geavanceerde Apple TV in het assortiment. Er zijn drie versies: de Apple TV 4K uit 2017, de Apple TV 4K uit 2021 en de nieuwste Apple TV 4K uit 2022. Het 2022-model heeft een snellere A15-chip en ondersteuning van HDR10+. Hij komt in twee uitvoeringen: 64GB met alleen wifi en 128GB met zowel wifi, Ethernet en Thread. Behalve voor HDR10 en Dolby Vision, ondersteunt de Apple TV 4K ook Dolby Atmos voor beter geluid. De Apple TV 4K wordt geleverd met de vernieuwde aluminium Siri Remote, die uitgerust is met usb-c. Alles over de Apple TV kopen lees je in onze round-up.

Siri Remote 2022 met usb-c en Apple TV 4K 2022
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