Google Maps moet je zo snel mogelijk van A naar B brengen. Toch stuurde Google automobilisten tijdens een groot experiment bewust een andere route op. Dat had een verrassend effect.

Stel: je navigeert met Google Maps op je iPhone of via CarPlay en krijgt een route voorgeschoteld die nét wat langer duurt. Wat als dat niet alleen te maken heeft met jouw reistijd, maar ook met die van andere automobilisten? Google heeft onderzocht of het verkeer beter doorstroomt wanneer niet iedereen de kortste route neemt. En dat blijkt verrassend goed te werken.

Google Maps stuurde automobilisten bewust een andere kant op

Als je Google Maps gebruikt om ergens naartoe te rijden, verwacht je dat de app de snelste of meest efficiënte route voor je uitkiest. Maar wat voor jou de beste route is, hoeft niet altijd het beste te zijn voor het overige verkeer. Dat was precies de gedachte achter een groot experiment van Google. Gedurende zes maanden paste het bedrijf de routeadviezen in tien Amerikaanse steden aan, waaronder Los Angeles, San Francisco en Salt Lake City. Het doel: hardnekkige files verminderen door een klein deel van de automobilisten een andere kant op te sturen.

Voor het onderzoek, dat in juni 2026 in Nature Cities verscheen, selecteerde Google in iedere stad ongeveer honderd drukke wegdelen. Vervolgens werd het navigatiealgoritme aangepast om bepaalde wegen minder aantrekkelijk te maken. Automobilisten kregen daardoor soms een alternatieve route voorgesteld, ook als ze anders over een van de geselecteerde drukke wegen zouden rijden. Google koos daarbij voor alternatieven met een vergelijkbare reistijd en hetzelfde soort wegen.

Dat betekent overigens niet dat Google massaal automobilisten liet omrijden. Volgens het onderzoek kreeg minder dan 2 procent van de geobserveerde ritten daadwerkelijk een aangepast routeadvies. Bovendien wisselden de onderzoekers dagen met aangepaste routeadviezen af met dagen waarop Google Maps normaal werkte. Zo konden ze meten hoeveel verschil de omleidingen werkelijk maakten.

Kleine omwegen met verrassend resultaat

De resultaten zijn opvallend. Op de drukke wegdelen die Google wilde ontlasten, steeg de gemiddelde snelheid met ongeveer 2 procent. Ook werden de reistijden gemiddeld zo’n 0,7 procent korter. Dat klinkt misschien als een minimaal verschil, maar op grote schaal kan zelfs een kleine verbetering al behoorlijk wat schelen.

Vooral in Los Angeles bleek de aanpak effectief. Daar nam de gemiddelde snelheid op de onderzochte wegen met ongeveer 4,6 procent toe. In andere steden bleef de verbetering veel beperkter. In San Francisco werden sommige automobilisten bijvoorbeeld van Highway 101 naar Interstate 280 gestuurd. Daardoor konden bestuurders op de oorspronkelijke route iets sneller doorrijden, terwijl de omgeleide automobilisten soms juist wat extra reistijd kwijt waren.

Volgens Google Research kan deze manier van navigeren ook een positief effect hebben op het milieu. Wanneer dergelijke aanpassingen langdurig worden toegepast, zouden ze in veel van de onderzochte steden jaarlijks meer dan duizend ton CO2-equivalent aan uitstoot kunnen besparen. Het gaat daarbij om een berekende mogelijke besparing, niet om een hoeveelheid die tijdens het experiment daadwerkelijk is gemeten.

Google Maps Versie 26.41.1 Download Geschikt voor iPhone, iPad, Watch Vereist iOS 16.0+ Grootte 471 MB Uitgever Google Leeftijd 4+ Talen

Maar wie bepaalt welke route jij rijdt?

Hoewel de resultaten positief zijn, roept het experiment ook vragen op. Want als jij Google Maps gebruikt, wil je natuurlijk het liefst zo snel mogelijk op je bestemming aankomen. Je verwacht niet dat de app jouw route mogelijk iets langer maakt om het verkeer voor anderen te verbeteren. Toch is dat precies wat tijdens dit onderzoek kon gebeuren.

Er zit bovendien een risico aan deze aanpak. Als te veel automobilisten dezelfde alternatieve route krijgen, kunnen daar juist nieuwe files ontstaan. Google hield daarom rekening met de hoeveelheid verkeer die werd omgeleid en koos voor vergelijkbare wegen. En als drukke wegen uiteindelijk veel sneller worden, kan dat op langere termijn weer extra autoverkeer aantrekken. De onderzoekers wilden de doorstroming daarom vooral geleidelijk verbeteren, zonder de problemen simpelweg naar andere plekken te verplaatsen.

Wat betekent dit voor Google Maps op iPhone en CarPlay?

Ook voor iPhone-gebruikers is dit interessant. Google Maps is immers een populaire navigatie-app die je zowel rechtstreeks op je iPhone als via Apple CarPlay kunt gebruiken. De app houdt al rekening met actuele verkeersdrukte, afsluitingen en andere omstandigheden, maar met de onderzochte aanpak kijkt Google nog nadrukkelijker naar de gevolgen van een routeadvies voor het gehele wegennet.

Voorlopig hoef je je echter geen zorgen te maken dat Google Maps je in Nederland plotseling expres laat omrijden. Het beschreven experiment vond zoals gezegd plaats in tien Amerikaanse steden en Google heeft niet aangekondigd dat deze specifieke werkwijze nu standaard wordt toegepast. Of en zo ja per wanneer Google deze aanpak op grotere schaal gaat inzetten, is dus nog onduidelijk.

Wil je ondertussen zelf meer invloed houden op je route, dan kun je in Google Maps voor vertrek de alternatieve routes en bijbehorende reistijden vergelijken. Je hoeft dus niet blind de eerste voorgestelde route te volgen. En natuurlijk kun je ook Apple Kaarten gebruiken. Dat is het standaard navigatiealternatief op de iPhone, dat eveneens rekening houdt met verkeersinformatie.