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Apple stelt handige Wachtwoorden-functie van iOS 27 uit – dit is waarom

Nieuws iOS en iPadOS
Met iOS 27 heeft Apple weer de nodige verbeteringen voor de iPhone uitgebracht, maar niet alles wat eerder werd aangekondigd is meteen beschikbaar. Een handige nieuwe functie van de Wachtwoorden-app ontbreekt voorlopig nog: automatisch zwakke en gelekte wachtwoorden vervangen.
Sasha Koevoets -

Op dit moment kan de Wachtwoorden-app je al waarschuwen wanneer een wachtwoord zwak is, op meerdere plekken wordt gebruikt of bij een datalek is opgedoken. Het oplossen daarvan vraagt alleen nog het nodige handwerk. Je moet naar de betreffende website gaan, inloggen, de juiste instellingen vinden en daar je wachtwoord wijzigen. Met deze iOS 27-functie wil Apple een groot deel van dat proces uit handen nemen door het te automatiseren.

Nog niet beschikbaar in iOS 27

Wie iOS 27 heeft geïnstalleerd en de nieuwe functie in de Wachtwoorden-app probeert te vinden, komt van een koude kermis thuis. Apple vermeldt op zijn website dat de mogelijkheid pas met een toekomstige software-update beschikbaar komt. Apple heeft zelf publiekelijk geen reden gegeven waarom de functie later komt. Doorgaans is dat omdat het nog niet de gewenste kwaliteit heeft. In onze ervaring met deze functie (toen het nog in de beta zat) blijkt dat het te vaak nog niet goed genoeg werkt.

Vooralsnog lijkt de functie niet geschrapt. Apple vermeldt de mogelijkheid nog steeds als onderdeel van iOS 27, waardoor het waarschijnlijk om een toekomstige iOS 27.x-update gaat. Welke versie dat precies wordt en wanneer die verschijnt, is niet bekend. De eerstvolgende mogelijkheid is iOS 27.1, dat eind oktober verwacht wordt.

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Automatisch een sterk wachtwoord

Met de nieuwe functie kan de Wachtwoorden-app met behulp van Apple Intelligence en Safari namens jou een wachtwoord veranderen. Als de app constateert dat een wachtwoord niet meer veilig is, kan Safari inloggen op de betreffende website en proberen het wachtwoord voor je te wijzigen. Het nieuwe, sterke wachtwoord wordt vervolgens automatisch opgeslagen in de Wachtwoorden-app.

Apple kondigde de mogelijkheid aan voor iOS 27, iPadOS 27 en macOS 27 Golden Gate. De functie bouwt voort op bestaande mogelijkheden van de Wachtwoorden-app, zoals het genereren en bewaren van sterke wachtwoorden. Totdat de nieuwe functie beschikbaar is, moet je een zwak of gelekt wachtwoord nog zelf aanpassen. Je iPhone kan daarbij wel een nieuw, sterk wachtwoord genereren en bewaren.

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Dit is één van de slimste nieuwe functies van iOS 27. De Wachtwoorden-app kan voortaan zelf zwakke en gelekte wachtwoorden vervangen, zodat je accounts zonder moeite beter beveiligd zijn.
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Apple Intelligence en AI van Apple

Apple Intelligence is het nieuwe AI-systeem van Apple. AI staat voor kunstmatige intelligentie, maar heeft dankzij Apple Intelligence ook een andere betekenis gekregen. Apple omschrijft het als de meest persoonlijke vorm van AI, doordat het grootste deel lokaal gebeurt en het systeem weet wie jij bent en wat voor jou belangrijk is. Met Apple Intelligence kun je afbeeldingen genereren, werkt Siri beter, kun je teksten laten samenvatten of maken en nog veel meer. Apple Intelligence is sinds het najaar van 2024 beschikbaar in het Engels. Sinds november 2025 is Apple Intelligence ook in het Nederlands beschikbaar.

Apple Intelligence op Apple-apparaten
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