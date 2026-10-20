Met handsfree Siri wordt het bedienen van de Apple TV een stuk makkelijker. Maar hoe zit het met je privacy? Dit doet Apple om je gesprekken te beschermen.

Siri bedienen zonder de afstandsbediening erbij te pakken? Met de nieuwe Apple TV 4K kan het dankzij drie ingebouwde microfoons. Dat is handig, maar roept ook vragen op over je privacy. Luistert de Apple TV voortdurend mee in je woonkamer en wat gebeurt er met de opgevangen geluiden? Apple heeft daar een speciale beveiliging voor ingebouwd.

Apple TV 4K 2026 heeft drie microfoons

De Apple TV 4K 2026 is voor het eerst uitgerust met drie ingebouwde far-fieldmicrofoons. Daarmee kun je Siri gebruiken zonder de afstandsbediening erbij te pakken. Zo kun je vragen stellen over een serie die je kijkt of eenvoudig je slimme verlichting bedienen. Dankzij echo-onderdrukking kan de Apple TV je stem ook herkennen wanneer er geluid uit de televisie komt.

Toch werken deze microfoons anders dan bij een HomePod. Waar de HomePod voortdurend klaarstaat om op een Siri-opdracht te reageren, werkt handsfree Siri op de Apple TV alleen wanneer het apparaat actief is en beeld op de televisie toont. Dat betekent dat je de Apple TV niet als zelfstandige slimme speaker kunt gebruiken wanneer de televisie uitstaat. Staat het scherm aan, dan zal de Apple TV alleen reageren op een Hé Siri-commando. Dat betekent dat hij niet meeluistert naar wat je op de bank tijdens het tv-kijken allemaal bespreekt.

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Dit kun je met de Apple TV microfoons

Apple heeft laten weten dat de microfoons gebruikt kunnen worden om dus handsfree vragen te stellen aan Siri, zoals je dat nu nog doet met de Siri Remote. Dat kan met de nieuwe Apple TV nog steeds, maar dus ook als je de afstandsbediening niet in je handen vast hebt. Verdere informatie is op dit moment nog schaars. Apple heeft bijvoorbeeld nog niet gezegd of je de microfoons ook kunt gebruiken voor de karaokemodus op de Apple TV, of je inkomende telefoonoproepen op de Apple TV kunt beantwoorden en of ook de dicteerfunctie ermee samenwerkt.

Zo beschermt Apple je gesprekken

Om je privacy te beschermen, heeft Apple de nieuwe Apple TV 4K uitgerust met Secure Exclaves. Dit zijn afzonderlijke, beveiligde omgevingen binnen de chip waarin microfoongegevens worden verwerkt, afgeschermd van de rest van het systeem.

Volgens Apple hebben tvOS, apps, gebruikers en zelfs Apple geen toegang tot de gegevens die binnen deze omgevingen worden verwerkt. Hierdoor kunnen andere onderdelen van het systeem niet zomaar bij de opgevangen microfoongegevens.

Wanneer je Siri daadwerkelijk gebruikt, wordt je gesproken opdracht vervolgens verwerkt. Dat kan op het apparaat zelf of in het geval van Siri AI, via Apple’s Private Cloud Compute. Volgens Apple worden gegevens die via deze cloudtechnologie worden verwerkt niet opgeslagen en zijn ze niet toegankelijk voor Apple.

Bekijk ook Wat is Private Cloud Compute? Zo beschermt Apple je privacy bij AI-vragen Met Private Cloud Compute zorgt Apple ervoor dat je privacy bij gebruik van AI-opdrachten in de cloud gewaarborgd blijft. Alles wat je hierover moet weten, lees je hier!

Conclusie: Luistert de Apple TV 4K altijd mee?

Nee, de nieuwe Apple TV 4K luistert dus niet voortdurend mee. Anders dan bij de HomePod werken de ingebouwde microfoons alleen wanneer de Apple TV actief is en beeld op de televisie toont. Staat de Apple TV in de sluimerstand, dan zijn de microfoons niet actief. Je kunt hem dus niet vanuit de sluimerstand met je stem bedienen, zoals bij een HomePod.

Ook wanneer de Apple TV actief is, betekent dit niet dat al je gesprekken worden opgenomen. Net als bij de HomePod luisteren de microfoons naar de activeringswoorden ‘Siri’ of ‘Hé Siri’. Pas wanneer je een van deze woorden gebruikt, wordt je gesproken opdracht verwerkt. Je kunt dus gewoon een gesprek voeren terwijl je televisie kijkt, zonder dat de Apple TV alles opneemt.