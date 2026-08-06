Herkaderen iOS 27

Foto’s herkaderen met Apple Intelligence in iOS 27: zo werkt het

Tips
Met Herkaderen in iOS 27 geef je een bestaande foto achteraf een andere compositie. Je kiest zelf het gewenste kader en Apple Intelligence doet de rest.
Sasha Koevoets -

Herken je dit? Je hebt een leuke foto gemaakt, maar achteraf blijkt de gekozen hoek toch niet helemaal geslaagd. Dan biedt Herkaderen uitkomst: in deze tip laten we zien hoe je met Apple Intelligence de compositie alsnog aanpast.

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Foto’s herkaderen met Apple Intelligence

Bij het maken van een foto bepaal je meteen wat er wel en niet in beeld staat. Toch kan het achteraf mooier zijn om voor een andere compositie te kiezen. Misschien wil je het onderwerp anders in beeld brengen of ziet de foto er vanuit een andere hoek beter uit. Met Herkaderen in iOS 27 kun je de compositie achteraf aanpassen.

Deze nieuwe functie is onderdeel van een aantal nieuwe Apple Intelligence-functies in iOS 27. Met deze tools kun je achteraf nog je foto’s bewerken, zonder dat je een losse app nodig hebt. Daarnaast bevat de Foto’s app ook Breid uit, waarmee je je foto’s kunt uitbreiden. Ook is de bestaande functie Ruim op verbeterd, waardoor objecten nu natuurlijker verwijderd worden.

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De Foto’s-app krijgt in iOS 27 nieuwe AI-functies. Zo kun je met Apple Intelligence foto’s uitbreiden door automatisch beeld buiten de oorspronkelijke foto te laten genereren.

Doordat deze functie gebruikmaakt van Apple Intelligence, moet je minimaal een van de volgende toestellen hebben:

  • iPhone 15 Pro of nieuwer
  • iPad mini (A17 Pro)
  • iPad Air (M1) of nieuwer
  • iPad Pro (M1) of nieuwer
  • Mac met M1 of nieuwer

Zo gebruik je Herkader op je iPhone

Om de functie te gebruiken, heb je iOS 27 nodig. Zorg er ook voor dat Apple Intelligence ingeschakeld is via Instellingen > Siri.

Wil je je foto’s herkaderen, dan doe je dat als volgt:

  1. Open de Foto die je wil herkadreren.

  2. Tik onderin de foto op het icoontje met de drie schuifjes.

  3. Selecteer onderin Tools.

  4. Tik vervolgens op Herkader.

  5. Selecteer hoe jij je foto wilt herkaderen.

  6. Tik op Herkader als je het juiste kader gevonden hebt.

    Apple Intelligence gaat voor je aan de slag. Dit kan even duren.

  7. Je krijgt het eindresultaat te zien. Als je tevreden bent, tik je op het vinkje om de foto op te slaan.

  8. Ben je niet tevreden? Dan tik je op het kruisje en ga je terug naar stap 4.

    Herkaderen van Foto's in iOS 27

Je kunt tijdens het herkaderen zelf bepalen hoe je de foto in beeld wilt hebben. Door de foto te verschuiven, kies je bijvoorbeeld voor een andere positie van het onderwerp of een andere kijkhoek.

Meer over iOS 27 en iPadOS 27

iOS 27 is de grote nieuwe iPhone-update van 2026, terwijl iPadOS 27 onderweg is naar de iPad. In iOS 27 en iPadOS 27 vind je nieuwe Apple Intelligence-functies, de nieuwe Siri AI (hoewel niet in de EU) en aanpassingen aan het Liquid Glass-design. Er komen nieuwe functies voor AirPods, CarPlay, de Foto’s- en Wallet-app en nog veel meer kleine verbeteringen. Apple focust ook flink op verbeterde prestaties, waardoor veel alledaagse taken sneller werken. Voor de iPad zijn er enkele optimalisaties, zoals het werken met een externe schijf. De geschikte toestellen van iOS 27 zijn de iPhone 11-serie en nieuwer. De release van iOS 27 en iPadOS 27 staat gepland voor september 2026.

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Apple brengt dit jaar iOS 27 uit, de volgende grote update voor de iPhone. Alles wat je over deze update moet weten, lees je overzichtelijk op deze pagina: de belangrijkste functies, de geschikte toestellen en de release.

Apple Intelligence en AI van Apple

Apple Intelligence is het nieuwe AI-systeem van Apple. AI staat voor kunstmatige intelligentie, maar heeft dankzij Apple Intelligence ook een andere betekenis gekregen. Apple omschrijft het als de meest persoonlijke vorm van AI, doordat het grootste deel lokaal gebeurt en het systeem weet wie jij bent en wat voor jou belangrijk is. Met Apple Intelligence kun je afbeeldingen genereren, werkt Siri beter, kun je teksten laten samenvatten of maken en nog veel meer. Apple Intelligence is sinds het najaar van 2024 beschikbaar in het Engels. Sinds november 2025 is Apple Intelligence ook in het Nederlands beschikbaar.

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