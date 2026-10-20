Deze vier (langverwachte) Apple-aankondigingen krijgen we op 28 oktober tijdens Apple’s Pro and tell-event

Apple heeft de afgelopen maand al heel veel producten aangekondigd en uitgebracht, maar de maand is nog niet voorbij. Tijdens Apple's Pro & Tell-event worden er nóg vier producten verwacht. En daar zit waarschijnlijk best iets moois bij.

Op 28 oktober organiseert Apple voor de tweede keer deze maand een zogenaamd Apple Experience. Tijdens dit event kondigt Apple nieuwe producten aan, terwijl uitgenodigde journalisten in Los Angeles er direct mee aan de slag kunnen. Maar welke aankondigingen komen er dan allemaal? Het tweede Apple Experience, deze keer met de slogan Pro and tell, bevat waarschijnlijk nog meer nieuwe producten dan het Welcome Home-event van eerder deze maand.

Vooruitblik op Apple’s tweede oktober-event

Het tweede event van deze maand bestaat opnieuw uit een reeks aankondigingen, zonder livestream. Het is dus geen traditioneel Apple-event zoals je kent van de iPhone-aankondigingen of de WWDC. De aankondigingen bestaan uit een reeks geplande persberichten. Op woensdag 28 oktober om 18:00 uur ’s avonds verwachten we de aankondigingen, als tegelijkertijd in Los Angeles de “Experience” begint. En daar verwachten we in totaal vier aankondigingen:

#1 MacBook Pro met OLED touchscreen

De grootste aankondiging is naar verwachting de nieuwe MacBook Pro met touchscreen en OLED-display. Dit geheel nieuwe model, die eerder in het geruchtencircuit nog MacBook Ultra genoemd werd, is misschien wel de grootste update van de MacBook Pro in vijf jaar tijd. Het nieuwe OLED-scherm wordt niet alleen mooier, maar dankzij het touchscreen kun je deze Mac ook op een geheel nieuwe manier gebruiken. Apple was lange tijd tegenstander van touchscreen op Macs, maar zou nu toch overstag gegaan zijn. De afgelopen tijd waren er al hints voor MacBooks met een touchscreen in macOS 27 opgedoken, met een aangepaste interface.

Dit zijn enkele andere verwachte verbeteringen:

Nieuw lichter design

Dynamic Island in plaats van notch

Dezelfde M5 Pro en M5 Ultra-chip als de huidige modellen

Naam: vermoedelijk gewoon MacBook Pro, eventueel met een extra toevoeging

14- en 16-inch formaat

Prijs: minimaal €3.000,-, mogelijk duurder

#2 Instapmodel MacBook Pro 2026

Apple komt echter ook nog met een nieuw instapmodel van de MacBook Pro, maar dan voorzien van nieuwere M6-chip. Deze chip werd in augustus geintroduceerd met de Mac mini, maar maakt dus ook de overstap naar de MacBook Pro. Verwacht hier echter geen andere grote veranderingen: geen OLED-scherm, geen touchscreen, geen aangepast design.

#3 iMac 2026

Net als het instapmodel van de MacBook Pro, krijgt ook de iMac naar verwachting een M6-upgrade. Apple zal naast de snellere M6-chip nog enkele andere verbeteringen doorvoeren, zoals betere draadloze verbindingen. Volgens bronnen komt de nieuwe iMac van 2026 in nieuwe kleuren, al weten we nog niet welke dat zijn.

Bekijk ook Gerucht: ‘iMac krijgt update in 2026, verschijnt in nieuwe kleuren’ Apple werkt naar verluidt aan een nieuwe iMac. Later in 2026 verschijnt er een iMac in een reeks nieuwe kleuren. Maar welke chip krijgt dit model?

#4 iPad mini 2026

Naast deze drie nieuwe Macs heeft Apple ook nog een nieuwe iPad achter de hand, namelijk een nieuwe iPad mini. Ook dit wordt een grote upgrade. Naast een nieuwe chip, krijgt dit model vermoedelijk voor het eerst een OLED-display. Het wordt daarmee, na de iPad Pro, de tweede iPad die voorzien is van zo’n extra mooi scherm. Het is een enorme upgrade ten opzichte van het huidige LCD-scherm, met diepere zwarttinten en een verwachte hogere helderheid. Ook zou Apple de behuizing waterbestendiger willen maken en vinden we de frontcamera op een nieuwe plek.

Bekijk ook iPad mini 2026 komt eraan: deze (unieke) eigenschappen kun je verwachten Apple komt vermoedelijk nog dit najaar met een nieuwe iPad mini. De iPad mini 2026 krijgt volgens bronnen een aantal bijzondere eigenschappen. Lees hier alles over dit model.

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