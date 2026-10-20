Even snel een website bekijken en daarna verder chatten? WhatsApp maakt dat binnenkort makkelijker, zonder dat je daarvoor steeds van app hoeft te wisselen.

WhatsApp krijgt er een opvallende functie bij. Volgens WABetaInfo werkt WhatsApp aan een nieuwe manier om websites te bekijken, waarbij je zelf bepaalt of je daarvoor Safari of WhatsApp gebruikt. Wat verandert er precies en hoe zit het dan eigenlijk met je privacy?

WhatsApp werkt aan in-app browser

Als je nu in een WhatsApp-gesprek op een linkje tikt, schakelt je iPhone automatisch over naar je standaardbrowser (meestal Safari), waar de link meteen geopend wordt. Om weer terug te keren naar he het gesprek, moet je Safari afsluitenen en WhatsApp weer openen. Met een in-app browser gaat dat anders: zodra je op een link tikt, wordt deze in een aparte browser binnen (in dit geval) WhatsApp geopend. Het voordeel is dat je daardoor niet meer WhatsApp hoeft te verlaten, maar er is ook een nadeel. Het is dan namelijk niet zo makkelijk om te switchen tussen je WhatsApp gesprek en de pagina achter de link. WhatsApp geeft je wel alsnog de optie om een link vanuit de in-app browser te openen in een externe browser. In dat geval wordt Safari (of je andere standaardbrowser) geopend.

Voorheen werkte de in-app browser alleen bij bepaalde websites van bedrijven, maar nu wordt het dus uitgebreid naar gewone gesprekken. Zo kun je bijvoorbeeld een doorgestuurd nieuwsartikel lezen en daarna direct verder chatten.

Gebruikers kunnen de in-app browser straks inschakelen via de instellingen van WhatsApp. Vervolgens openen linkjes standaard binnen de app. Wie liever Safari of een andere browser gebruikt, kan de functie uitschakelen en de website alsnog extern openen. In het speciale instellingenmenu kun je opgeslagen browsergegevens, zoals cookies en cache, verwijderen. Deze browsegegevens worden lokaal op je iPhone bewaard, zo zegt de bron.

Privacy van in-app browsers

Maar aan in-app browsers kleeft ook een privacyrisico, afhankelijk van welk soort in-app browser een app gebruikt. Instagram en Facebook (net als WhatsApp van eigenaar Meta) gebruiken bijvoorbeeld een eigen ontwikkelde in-app browser. Hierin zitten Meta-pixels verwerkt, waardoor Meta je browsergedrag binnen die in-app browser kan volgen. Het is nog niet bekend of WhatsApp ook zo’n eigen door Meta ontwikkelde in-app browser gaat gebruiken of dat ze Apple’s eigen Safari in-app browser benutten. In het geval van het laatste is de in-app browser wel veilig.

Bekijk ook Je verwacht het niet: Instagram en Facebook kunnen al je webactiviteiten volgen in eigen browser Je kunt het nauwelijks nog een verrassing noemen: de in-app browser van Instagram en Facebook blijken alles wat je doet te kunnen volgen, zelfs het invoeren van tekst zoals een wachtwoord. Dit is dan ook de reden dat deze apps kiezen voor een eigen in-app browser, in plaats van gebruik te maken van de Safari-versie. Het is de zoveelste keer waaruit blijkt dat moederbedrijf Meta gebruikers probeert te volgen.

Wanneer komt de ingebouwde browser in WhatsApp?

De nieuwe browser is ontdekt in een testversie van WhatsApp voor de iPhone, maar is momenteel nog niet beschikbaar voor betatesters. Het is dan ook niet bekend wanneer WhatsApp de functie voor iedereen uitbrengt. WhatsApp werkt regelmatig aan nieuwe functies die pas maanden later verschijnen. Het kan dus nog even duren voordat je de ingebouwde browser daadwerkelijk kunt gebruiken.

WhatsApp Messenger Versie 26.41.74 Download Geschikt voor Mac, iPhone, iPad, Watch Vereist iOS 15.1+ Grootte 392.15 MB Uitgever WhatsApp Inc. Leeftijd 12+ Talen