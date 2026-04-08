Review iPad Air 2026 (M4): dit moetje is niet voor iedereen een aanrader

Met de iPad Air M4 heeft Apple voor het derde jaar op rij nagenoeg dezelfde iPad Air uitgebracht. Hoewel de iPad Air een van de populairste uitvoeringen van de gehele line-up is, heeft Apple maar weinig aandacht voor vernieuwingen of praktische verbeteringen. Toch zijn we de afgelopen jaren gaan houden van de iPad Air, omdat dit voor verreweg de meeste mensen de beste keuze is. Maar geldt dat ook voor deze nieuwe iPad Air M4? Dat lees je hier in onze review.

Tekst en review: Benjamin Kuijten (@BenjaminRK). Foto’s: Daniel Vischjager. De review is geschreven in maart en april 2026 en beschrijft de situatie op dat moment. De iPad Air is een spacegrijs exemplaar met 1TB opslag en wifi + cellular. Het exemplaar is voor deze test beschikbaar gesteld door Apple.

iPad Air 2026 in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen van de iPad Air M4 uit 2026:

Snellere M4-chip (was M3)

12GB RAM (was 8GB)

N1-chip met Wifi 7, Bluetooth 6 en Thread

Twee formaten: 11- en 13-inch

Zelfde design als sinds 2020

Vier kleuren: spacegrijs, sterrenlicht, blauw, paars

Werkt met Apple Pencil Pro en Apple Pencil met usb-c

Geschikt voor Magic Keyboard voor iPad Air

Opslag: 128GB, 256GB, 512GB en 1TB

Prijs: vanaf €669,- (11-inch); vanaf €869,- (13-inch)

Zoals al uit onze eerdere vergelijking tussen de iPad Air M4 en iPad Air M3 bleek, zijn de verschillen dit jaar enorm klein. Apple heeft voor dit nieuwe 2026-model alleen het absolute minimale vernieuwd: een snellere chip, betere draadloze verbindingen en extra werkgeheugen. Geen aangepast ontwerp, geen vernieuwd display, niet extra opslag, geen camera-upgrades en zelfs geen verbeterde accessoires: de iPad Air M4 lijkt in alles op de directe voorganger en in grote lijnen zelfs op de twee modellen dáárvoor.

Deze review van de iPad Air M4 is daardoor wat korter en bondiger dan je van ons gewend bent. Onderwerpen als scherm, ontwerp en accessoires bespreken we in deze review korter dan we normaal doen. Voor een meer uitgebreide bespreking van deze onderwerpen, raden we aan om onze review van de iPad Air M3 uit 2025 te lezen.

Design iPad Air M4: voor het derde jaar op rij identiek

Zelfde design als voorgangers

Twee formaten: 11- en 13-inch

Platte behuizing van aluminium met vlakke zijkanten

Afmetingen: 247,6 x 178,5 x 6,1mm (11-inch); 280,6 x 214,9 x 6,1mm (13-inch)

Gewicht: 462 gram (11-inch); 617 gram (13-inch)

Kleuren: spacegrijs, sterrenlicht, paars en blauw

Al sinds 2020 heeft de iPad Air nagenoeg hetzelfde ontwerp: platte zijkanten met een vlakke achterkant, uitgevoerd in een aluminium behuizing. Hoewel dit een beproefd concept is (dat anno 2026 ook nog steeds voldoet), vinden we het wel erg jammer dat Apple voor het 2026-model van de iPad Air niks heeft aangepast. Het had wat ons betreft niet misstaan als de iPad Air zijn naam eer aan zou doen met een dunner ontwerp. De iPad Air M4 heeft nog niet het ontwerp van de iPad Pro M4 en nieuwer overgenomen, waardoor de iPad Air in vergelijking met de huidige iPad Pro een stuk dikker en zwaarder is. De iPad Pro is ongeveer een millimeter dunner. Hoewel dat niet indrukwekkend klinkt, maakt dat over het gehele oppervlak van de iPad wel veel verschil.

Het voordeel is dat het aanbod van hoezen en cases door het gebruik van hetzelfde ontwerp enorm is, maar toch hadden wij het beter gevonden als Apple de iPad Air op een dieet had gestuurd. Daar komt ook nog bij dat de kleurkeuze ook dit jaar ongewijzigd is. Vorig jaar vonden we die kleuren al wat saai worden en daar staan we nu nog steeds achter.

Scherm iPad Air M4: nog steeds goed, maar het wordt tijd voor een upgrade

Twee schermformaten: 11- en 13-inch

Liquid Retina LCD-display

Resolutie: 2360 x 1640 (11-inch); 2732 x 2048 (13-inch)

Pixels per inch: 264ppi (beide formaten)

Maximale helderheid: 500 nits (11-inch); 600 nits (13-inch)

Geen native HDR-display

Vingerafdrukbestendige coating, volledig gelamineerd, antireflectiecoating, brede kleurweergave, True Tone

Het scherm van de iPad Air 2026 is niets veranderd ten opzichte van de voorganger en dat vinden we toch een gemiste kans voor een apparaat dat voor verreweg het grootste deel uit scherm bestaat. Hoewel het display nog steeds een van de beste is op een tablet, loopt de iPad Air op een paar punten achter op Apple’s eigen iPad Pro. Het scherm heeft bijvoorbeeld geen OLED of ProMotion-techniek, hoewel we ook wel begrijpen dat Apple op het gebied van scherm nog genoeg verschillen wil houden tussen de iPad Air en iPad Pro. Als de iPad Air nu een OLED-scherm met ProMotion had gekregen, zou er bijna geen reden meer zijn om te kiezen voor de iPad Pro.

Maar wat Apple wat ons betreft wel had kunnen doen, is een hogere maximale helderheid toepassen. Het scherm van de iPad Air is daardoor in de buitenlucht op een zonnige dag niet altijd even goed leesbaar. Met name het 11-inch model loopt met maximaal 500 nits achter op de 600 nits van de 13-inch versie.

Al met al hebben we qua resolutie niets te klagen, maar een boost in de prestaties van het scherm had zeker niet misstaan. De iPad Air heeft nog steeds een streepje voor op het scherm van het instapmodel, waar eigenschappen als de antireflectiecoating, de brede kleurweergave en het gelamineerde glas nog steeds ontbreken. In dat opzicht is de iPad Air een echte middenklasse, waar je zeker geen verkeerde keuze in maakt.

Prestaties iPad Air 2026: snellere chip en meer RAM, maar je merkt er nu nog weinig van

Snellere M4-chip (nieuw)

8-core CPU en 9-core GPU

16-core Neural Engine

Ray tracing met hardware-acceleratie

120GB/s geheugenbandbreedte (nieuw)

12GB RAM (nieuw)

Standaard met 128GB opslag, oplopend tot 1TB

Twee stereospeakers (alleen liggend)

Usb-c-poort met USB 3.1 Gen 2

N1-chip: Wifi 7, Bluetooth 6 en Thread (nieuw)

10 uur batterijduur

Touch ID in powerknop

De enige upgrade zien we in de prestaties van de iPad Air 2026, hoewel je dat eigenlijk ook alleen maar ziet als je naar de cijfers kijkt. De iPad air van 2026 is voorzien van een nieuwere M4-chip, die op papier iets betere prestaties levert dan de M3 van een jaar geleden. Daarbij is “papier” het sleutelwoord: in de praktijk ga je het verschil van de M4-chip echt niet merken. De M-chips voelen al jarenlang teveel van het goede als het gaat om iPads, zeker voor de iPad Air-doelgroep. Je gaat het verschil alleen merken als je veel zware taken doet, zoals foto- en videobewerking in Apple’s nieuwste pro-apps van de Apple Creator Studio (zoals Final Cut Pro en Logic Pro). Maar de vraag is of je dat soort apps überhaupt wel gebruikt op een iPad Air. Voor iedereen die dat soort taken op een iPad wil doen, is er immers al de iPad Pro die al sinds 2024 een M4-chip heeft (het nieuwste model heeft al de M5).

Maar zelfs als je dat soort taken toch op een iPad Air wil doen, dan kan dat gewoon. Er is niks wat je niet op een iPad Air M3 kan doen, wat wel mogelijk is op een iPad Air M4. Ook niet qua systeemfuncties. Je krijgt er dus geen nieuwe mogelijkheden bij. Het enige verschil is dat sommige zware taken dus ietsjes soepeler gaan, maar zelfs dat merk je eigenlijk alleen als je de twee generaties naast elkaar gebruikt.

De 12GB RAM (in plaats van 8GB) is vooral een toekomstbestendige upgrade. Sommige taken werken daardoor iets soepeler (zoals als je veel multitasking doet met veel verschillende vensters, gecombineerd met een extern scherm), maar de kans dat je dat op een iPad doet is niet zo groot. De 12GB RAM zorgt er vooral voor dat je in de toekomst de nieuwste iPadOS- en Apple Intelligence-functies kunt blijven gebruiken, al gaan we er vanuit dat modellen met M1-, M2- en M3-chip ook nog gewoon jarenlang updates krijgen.

Verbeterde draadloze verbindingen

De iPad Air is voor het eerst voorzien van Apple’s nieuwe N1-chip, die verantwoordelijk is voor wifi, Bluetooth en Thread. De wifi is geupgraded van wifi 6E naar wifi 7, al merk je daar eigenlijk niks van. Je hebt immers ook een wifi 7-router nodig om hiervan te profiteren, dus je bent op z’n hoogst klaar voor de toekomst. Al presteert wifi 6E eigenlijk ook gewoon meer dan prima. Bluetooth 6 zorgt er ook voor dat functies die met Continuïteit te maken hebben, zoals de persoonlijke hotspot en AirDrop, wat betrouwbaarder werken. In onze test werken dit soort functies net even iets beter, maar in alle eerlijkheid: daar ga je natuurlijk niet je keuze voor een iPad op baseren, laat staan dat dit een reden is om te upgraden. Ook de Thread-ondersteuning (voor het eerst in een iPad Air) zal niemand over de streep trekken. Dit maakt (in theorie) in sommige situaties het bedienen van specifieke smart home-accessoires soepeler, maar wij hebben daar niks van gemerkt.

De iPad Air M4 in Cellular-uitvoering is ook de eerste iPad Air met Apple’s eigen C1X-modemchip, verantwoordelijk voor 5G. Maar ook hierbij geldt dat de prestaties gewoon prima zijn en zelfs vergelijkbaar met voorgaande modellen.

Verder werkt de iPad Air met alle accessoires die Apple de afgelopen heeft uitgebracht, zoals de Apple Pencil Pro, Apple Pencil met usb-c en het Magic Keyboard voor iPad Air. Je vindt deze inmiddels bij veel winkels voor lagere prijzen, dus het is fijn dat deze ook allemaal op het M4-model werken. Tot slot is de iPad Air M4 voorzien van twee camera’s: eentje aan de achterkant en een selfiecamera op de lange zijde aan de voorkant. We vinden het jammer dat Apple niet de moeite genomen heeft om een flitser toe te voegen, wat het maken van documentscans net wat beter maakt. Deze vind je wel op de iPad Pro en iPad mini. Verder is de kwaliteit van de ingebouwde camera’s meer dan prima, met functies als Center Stage voor makkelijker videobellen.

Voor wie is de iPad Air M4?

Apple probeert met de iPad Air M4 vooral mensen met een iPad Air M1 uit 2022 of ouder over de streep te trekken om te upgraden, maar in alle eerlijkheid vinden wij dat echt nog niet nodig. Je kan met een iPad Air M1 nagenoeg exact dezelfde dingen doen als met de nieuwe iPad Air M4. We vinden de iPad Air M4 eigenlijk alleen een upgrade waard als je een iPad Air uit 2019 of ouder hebt, die met het oudere ontwerp met thuisknop. Heb je een iPad Air uit 2020 met A14-chip en ben je toe aan een nieuw model, dan kunnen we ons ook nog wel voorstellen dat je meteen voor dit nieuwe M4-model kiest. Helemaal als je echt lang met een iPad Air wil doen.

Maar momenteel vind je bijveel winkels ook nog de M3 iPad Air ruim op voorraad, vaak voor een veel lagere prijs. Je krijgt dan nagenoeg exact dezelfde iPad, maar dan ruim honderd euro goedkoper. Uiteindelijk zal het M3-model volledig uit het assortiment verdwijnen, maar totdat het zover is vinden wij dat eigenlijk een veel slimmere keuze.

Heb je nog helemaal geen iPad of wil je upgraden vanaf een heel oud model, dan is het wellicht wel het overwegen waard om meteen voor dit nieuwste M4-model te gaan. Maar zelfs dan raden we aan om nog even te wachten, omdat de afgelopen jaren wel gebleken is dat de prijzen van iPads relatief snel dalen.

Score 7.5 Voorspelbare middenklasse iPad Air M4 Vanaf € 669,- Voordelen Nog steeds een hele goede tablet

Nauwelijks verbeteringen ten opzichte van voorgaande modellen Ontwerp begint wat saai te worden Batterijduur niet verbeterd Geen flitser bij achterste camera

Conclusie iPad Air M4 review

Voor deze review van de iPad Air M4 hebben we vooral gekeken naar de vraag of dit model iets toevoegt aan de line-up. Het antwoord daar is simpelweg nee: het is nagenoeg exact dezelfde iPad Air als een jaar geleden en toont zelfs heel veel overeenkomsten met de modellen uit 2024 en 2022. De iPad Air M4 voelt daardoor echt als een moetje: het lijkt wel alsof Apple geen M3-chips meer op voorraad had, waardoor de eenvoudigste oplossing is om de M3-chip simpelweg te vervangen voor de M4-chip. Het jammere is helaas dat dit geen nieuwe functies of andere merkbare verbeteringen oplevert. Er is niets wat je alleen op een iPad Air M4 kan doen.

Dat neemt niet weg dat de iPad Air 2026 een hele goede iPad is. Het is nagenoeg alles wat je in een iPad zoekt en nieuwe kopers zullen dan ook zeker niet teleurgesteld zijn. Het ontwerp is goed (al is het wat ons betreft tijd voor wat vernieuwing), het scherm is mooi (al hebben we zeker wel wensen) en ook alle andere eigenschappen zullen je niet teleurstellen. De iPad Air M4 is in dat opzicht ook nog steeds een aanrader, al geldt dat vooral voor iedereen met een oudere iPad Air.

Informatie Laatst bijgewerkt april 2026

