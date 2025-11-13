Sony WH-1000XM5 cadeau tijdens Black Friday (of een andere koptelefoon)

Profiteer van Black Friday en ontvang de Sony WH-1000XM5 of een andere koptelefoon gratis bij een nieuw sim only-abonnement. We zetten de beste aanbiedingen voor je op een rij.

Ben je toe aan een nieuw sim only-abonnement? Dan is Black Friday hét moment om toe te slaan! Bij verschillende providers krijg je nu namelijk een koptelefoon cadeau, zoals de populaire Sony WH-1000XM5 ter waarde van €349,-. Liever een ander model of set oordopjes? Geen probleem, er is volop keuze! Hieronder vind je de beste deals van dit moment overzichtelijk op een rij.



1. Gratis Sony WH-1000XM5 t.w.v. €349,- bij Odido

Sluit je nu een nieuw 2-jarig sim only-abonnement van Odido af via Belsimpel? Dan krijg je tijdelijk een gloednieuwe Sony-koptelefoon helemaal gratis! De actie geldt voor alle Odido-abonnementen vanaf 10GB en loopt van 10 november tot en met 1 december. Bij Odido kies je uit een breed aanbod aan abonnementen, variërend van 2GB tot onbeperkt internet. Extra handig: je kunt je bundel op elk moment gratis aanpassen, zowel omhoog als omlaag.

Alles wat je wilt weten over deze koptelefoon

Deze draadloze over-ear koptelefoon staat bekend om zijn indrukwekkende noise-canceling en uitgebalanceerde geluidskwaliteit. Dankzij handige functies zoals ‘Speak-to-Chat’ en touchbediening luister je comfortabel en moeiteloos naar je favoriete muziek. Het lichte ontwerp met synthetisch leren oorkussens zorgt voor langdurig draagcomfort. De batterij gaat tot wel 30 uur mee, en met slechts 10 minuten opladen geniet je alweer van 5 uur extra luistertijd.

2. Gratis Sennheiser Momentum 4 t.w.v. €369,90 bij Lebara

Liever een abonnement van Lebara? Dan profiteer je nu tijdelijk van een mooie actie: bij een nieuw 2-jarig sim only-abonnement met minimaal 10GB krijg je de Sennheiser Momentum 4 Wireless cadeau. Je kunt kiezen uit bundels van 1GB tot maar liefst 45GB en uit 250 minuten/sms’jes of onbeperkt bellen en sms’en. Daarbovenop ontvang je de eerste 12 maanden ook nog eens korting op je abonnement.



Over de Sennheiser Momentum 4 Wireless

De Sennheiser Momentum 4 Wireless is een draadloze koptelefoon die mooi geluid levert, lang meegaat op een batterij (tot 60 uur), en met slimme actieve ruisonderdrukking zorgt dat storende geluiden buiten blijven, maar je ook gemakkelijk omgevingsgeluid kunt horen als je dat wilt. Hij zit comfortabel door zachte oorkussens en een licht ontwerp, en je kunt het geluid aanpassen via een app. De koptelefoon is ook fijn voor bellen dankzij goede microfoons. Kortom, het is een gebruiksvriendelijke en duurzame koptelefoon die geschikt is voor iedereen die veel waarde hecht aan goed geluid en comfort.

3. Gratis Sony ULT Wear t.w.v. €199,-

Bij KPN stel je je sim only-abonnement helemaal naar wens samen. Al vanaf €4,50 per maand kies je uit databundels van 2GB tot 20GB en bepaal je zelf of je 250 belminuten of sms’jes wilt, of liever onbeperkt belt en sms’t. Je bundel is elke maand eenvoudig aan te passen, zodat je altijd betaalt voor wat je echt gebruikt. KPN biedt uitstekende netwerkdekking en extra voordelen voor klanten met Ziggo internet, zoals extra tegoed of een gratis tv-pakket. Sluit je nu via Belsimpel een nieuw 2-jarig abonnement af met minimaal 8GB data? Dan krijg je deze Sony-koptelefoon ter waarde van €199,- helemaal gratis!

Over de Sony ULT Wear

De Sony ULT Wear is een draadloze over-ear koptelefoon met sterke actieve noise cancelling die veel omgevingsgeluid effectief blokkeert. Hij heeft een speciale ULT-knop waarmee je de bas extra krachtig kunt maken, ideaal voor liefhebbers van diepe bastonen. De batterij gaat tot 30 uur mee met ANC aan en zelfs 50 uur zonder. De koptelefoon heeft een comfortabel ontwerp met aanraakbediening en ondersteunt Bluetooth 5.2. Daarnaast heeft hij slimme functies zoals draagdetectie en een app waarmee je het geluid kunt aanpassen. De geluidskwaliteit is vooral gericht op krachtige bas, minder geschikt voor wie een heel neutraal geluid zoekt.

4. Gratis Sennheiser-oordopjes t.w.v. €129,90

Kies je liever voor een nieuw 2-jarig sim only-abonnement bij hollandsnieuwe en minimaal 10GB data? Dan krijg je tijdelijk de Sennheiser Sport True Wireless oordopjes cadeau! Bovendien profiteer je het eerste jaar van een mooie korting op je abonnement, zodat je voordelig en met extra voordeel belt en internet. Met hollandsnieuwe heb je flexibele bundels, snelle 5G-verbinding en kun je je data elke maand aanpassen.

De Sennheiser Sport True Wireless oordopjes zijn draadloze oordopjes speciaal gemaakt voor sporten. Ze zitten stevig en comfortabel in je oren en zijn bestand tegen zweet en spatwater. Je luistert naar helder geluid met goede bas, en je kunt het geluid aanpassen via een app. De batterij gaat lang mee, tot ongeveer 27 uur met de oplaadcase. Ze hebben geen actieve ruisonderdrukking, maar dat is juist handig als je buiten sport en je omgeving wilt blijven horen. Ze zijn makkelijk te koppelen met je telefoon via Bluetooth en perfect voor actieve gebruikers die goede, betrouwbare oordopjes zoeken zonder al te veel poespas.