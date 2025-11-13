Krijg levenslang Microsoft Office 2021 voor Mac voor slechts €49,99 dankzij Black Friday [ADV]

Black Friday staat weer voor de deur en dat betekent dat er alweer volop aanbiedingen voorbijkomen. Godeal24 geeft je bijvoorbeeld nu al hoge kortingen. Als je jouw productiviteit naar een hoger niveau wil tillen met Microsoft Office, dan is nu het moment om toe te slaan.

Black Friday bij Godeal24

Op 28 november 2025 is het weer Black Friday, maar langzamerhand zien we bij steeds meer webwinkels de kortingen al verschijnen. Ook bij Godeal24 is de tijd aangebroken voor goede aanbiedingen. Scoor nu een levenslange licentie van Microsoft Office 2021 voor je MacBook voor maar €49,99 euro in plaats van €249,-.

Inbegrepen in dit pakket zijn Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams en OneNote. De bundel is speciaal voor Mac-gebruikers die betrouwbare prestaties zoeken zonder vast te zitten aan terugkerende kosten. Het gaat om een officiële Microsoft-licentie, maar doordat het een oudere versie is en in grote getalen wordt ingekocht kan Godeal24 het product zo goedkoop aanbieden.

Dit is inbegrepen in Microsoft Office 2021

Met Microsoft’s populaire productiviteitsapps krijg je inzicht in data en budgetten dankzij Excel. Gebruik OneNote om al je school- of werkaantekeningen overzichtelijk te bewaren. Daarnaast schrijf je met Word sterke teksten en maak je krachtige presentaties met PowerPoint. Doordat deze versie van Office ook de basis versie van Microsoft Teams bevat, kan je eenvoudig samenwerken en digitaal communiceren met je échte team.

Het is gemaakt voor families, maar ook professionals en eigenaren van kleine ondernemingen die Office dagelijks gebruiken, maar geen zin hebben in maandelijkse of jaarlijkse kosten. Bovendien krijg je met deze Office-licentie gewoon regelmatige updates, zodat je altijd gebruik maakt van de nieuwste versie en mogelijkheden. Heb jij een Windows-laptop of pc? Dan ben je nog goedkoper uit. Bij Godeal24 scoor je een licentie voor dit besturingssysteem voor slechts €30,11 in plaats van €450,99.

Meer Black Friday-deals voor Microsoft Office

Naast Office 2021 Home & Business zijn er tijdens Black Friday nog meer licenties goedkoop te krijgen bij Godeal24. Je vindt er alles wat je nodig hebt om productief aan de slag te gaan op je MacBook of Windows-laptop. We zetten ze voor je op een rij.

Krijg 62% korting op deze bundels

Gebruik tijdens het afrekenen de code MAC62 en je ontvangt 62% korting op de volgende bundels. Let op: deze werken alleen op het Windows-besturingssysteem en dus niet op Mac.

Godeal24: officiële licenties die gegarandeerd werken

Godeal24 is een wereldwijde reseller van computer software. De webwinkel garandeert dat elke licentie die verkocht wordt authentiek is en veilig. Deze licenties worden in bulk gekocht van bedrijven en groepen, waardoor ze zo voordelig zijn. Alleen als ze de strenge controle doorkomen, worden ze op de site aangeboden. Daarnaast zijn er geen vervoerskosten of productiekosten, waardoor er flinke kortingen geboden kunnen worden.

Alle licenties activeer je via de officiële downloadlink van Microsoft. Heb je hulp nodig? Godeal24 biedt 24/7 ondersteuning bij het installeren of het beantwoorden van al je vragen. Bovendien heeft de reseller een beoordeling van 98% op TrustPilot! Bij vragen kan je een mailtje sturen naar het volgende mailadres: service@godeal24.com.