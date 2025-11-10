AirPods Pro 3 tijdens Black Friday nu al goedkoper in huis te halen

Audioliefhebbers opgelet! Je haalt de gloednieuwe AirPods Pro 3 nu al met korting in huis. In dit artikel vertellen we je meer over de deal.

Ben je op zoek naar nieuwe oordopjes? Dan hebben we goed nieuws! Je haalt namelijk de gloednieuwe AirPods Pro 3 nu al goedkoper in huis bij Coolblue tijdens Black Friday. We hebben de deal hieronder voor je op een rij gezet.

Profiteer van korting op de gloednieuwe AirPods Pro 3

De gloednieuwe AirPods Pro 3, die pas sinds september 2025 op de markt zijn, zijn bij Coolblue nu al in prijs verlaagd. In plaats van de adviesprijs van €249,- betaal je tijdelijk €239,-, waardoor dit een mooie kans is om de nieuwste Apple-oordopjes met een korting in huis te halen. Heb je nog oude AirPods liggen? Dan ontvang je hier nog eens €10,- extra inruilkorting voor. Dit soort korting op een net nieuw gelanceerd Apple-product komt zelden voor, dus dat maakt de deal zeker interessant.

De AirPods Pro 3 in het kort: dit wil je weten

Wat de AirPods Pro 3 zo bijzonder maakt, is de combinatie van uitstekende geluidskwaliteit, geavanceerde actieve ruisonderdrukking en verbeterd draagcomfort. Apple heeft het ontwerp verfijnd met een compacter uiterlijk en een veel betere pasvorm dankzij vijf verschillende schuimrubberen oortipmaten, die zich naar je gehoorgang vormen. Hierdoor zit je oordopje comfortabel en sluit het geluid nog beter af, wat zorgt voor de beste luisterervaring, waarin omgevingsgeluiden en stemmen effectief worden weggefilterd.

Daarnaast zijn de AirPods Pro 3 uitgerust met een hartslagsensor, een vrij unieke functie die je tijdens het sporten je hartslag en verbruikte calorieën laat meten, direct via je iPhone en de Fitness-app, zonder dat een Apple Watch nodig is. De batterijduur is ook verbeterd: je kunt tot 8 uur aan één stuk luisteren met ingeschakelde noise cancelling, wat een aanzienlijke verbetering is ten opzichte van de voorgaande generatie. Bovendien zijn ze water- en zweetbestendig volgens IP57, waardoor ze perfect zijn voor sportieve gebruikers.

