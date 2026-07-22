Beter dan AirPods? Dit goedkope alternatief verrast op meerdere punten [ADV]

Draadloze oordopjes met actieve ruisonderdrukking hoeven allang niet meer de hoofdprijs te kosten. Hoewel de AirPods 4 met ANC voor veel iPhone-gebruikers een logische keuze zijn, bewijst Nothing dat het ook anders kan. De Nothing Ear (3a) biedt veel van dezelfde functies voor een aanzienlijk lagere prijs, hieronder vertellen we je er meer over.

Een betaalbaar alternatief voor AirPods 4 met ANC

Apple AirPods staan al jaren bekend als dé standaard voor draadloze oordopjes. Vooral de AirPods 4 met Active Noise Cancellation zijn populair bij iPhone-gebruikers die op zoek zijn naar goed geluid, een compact ontwerp en een naadloze samenwerking met Apple-apparaten. Toch hoef je tegenwoordig niet meer honderden euro’s uit te geven voor premium functies. Met de Nothing Ear (3a) laat Nothing zien dat betaalbare oordopjes verrassend dicht in de buurt komen van de AirPods.

❥ Dit artikel is een samenwerking tussen iCulture en Nothing. Lees onze disclaimer.

Dankzij de lagere prijs, actieve ruisonderdrukking, lange batterijduur en ondersteuning voor hoogwaardige audio is de Nothing Ear (3a) een interessant alternatief voor wie veel functies zoekt zonder de hoofdprijs te betalen. Hieronder vertellen we je er meer over.

Nothing Ear (3a) vs. AirPods 4 met ANC: dit zijn de belangrijkste verschillen

Het meest opvallende verschil tussen de AirPods 4 met ANC en de Nothing Ear (3a) zit in de prijs. De AirPods 4 behoren tot de duurdere draadloze oordopjes in hun klasse. Daarbij betaal je niet alleen voor de techniek, maar ook voor de naadloze integratie met het Apple-ecosysteem en het vertrouwde Apple-ontwerp.

De Nothing Ear (3a) kiest duidelijk voor een andere aanpak. Voor €99,- krijg je oordopjes met functies die je normaal gesproken vooral terugziet bij duurdere modellen, zoals actieve ruisonderdrukking en ondersteuning voor hoogwaardige audio. Daar komt bij dat de Nothing Ear (3a) verkrijgbaar zijn in meerdere opvallende kleuren, terwijl Apple bij de AirPods 4 met ANC alleen de vertrouwde witte uitvoering aanbiedt. Daardoor zijn de Nothing-oordopjes vooral interessant voor wie niet alle extra’s van Apple nodig heeft, maar wel op zoek is naar goed geluid, veel functies en een eigen stijl voor een lagere prijs.

Deze goedkope oordopjes maken het de AirPods 4 met ANC verrassend lastig

Op het gebied van geluid probeert Nothing vooral veel te bieden voor een relatief lage prijs. De Ear (3a) beschikt over 12 mm drivers en ondersteuning voor Hi-Res Audio, waardoor de oordopjes zijn gericht op een krachtige en gedetailleerde luisterervaring. Vooral liefhebbers van een stevige bas zullen de Nothing-oordopjes kunnen waarderen. Dankzij de grotere drivers klinkt muziek voller, terwijl ook podcasts en telefoongesprekken helder blijven.

Ook op het gebied van noise cancelling laat Nothing zien dat betaalbare oordopjes steeds meer kunnen. De Ear (3a) beschikt over Active Noise Cancellation waarmee omgevingsgeluid tot 45 dB wordt verminderd. Met behulp van meerdere microfoons wordt continu gekeken welke geluiden er om je heen zijn, waarna de ruisonderdrukking hierop wordt aangepast. Daarnaast is er een transparantiemodus aanwezig, waarmee je juist bewust geluid uit je omgeving kunt binnenlaten zonder de oordopjes uit te doen.

De AirPods 4 met ANC leveren uiteraard ook een uitstekende geluidskwaliteit en profiteren van Apples eigen H2-chip en slimme software. Vooral de naadloze samenwerking met iPhone, iPad en Mac blijft een belangrijk voordeel van AirPods. Toch is het verschil in de praktijk voor veel gebruikers kleiner dan het prijsverschil doet vermoeden. Wie vooral kijkt naar de beste prijs-kwaliteitverhouding, haalt met de Nothing Ear (3a) verrassend complete oordopjes in huis met goed geluid, actieve ruisonderdrukking en handige functies.

Nothing Ear (3a) verrast met enorme accuduur

Ook op het gebied van accuduur laat Nothing zien dat betaalbare oordopjes niet onder hoeven te doen voor duurdere modellen. De Ear (3a) gaat met de oplaadcase tot 42 uur mee, waardoor je dagen vooruit kunt zonder de case opnieuw op te laden. De oordopjes zelf leveren tot 10 uur luistertijd op één volledige lading. Gebruik je ook de actieve ruisonderdrukking, dan ligt de batterijduur iets lager, maar nog steeds heb je genoeg capaciteit voor een lange werkdag of een flinke reis.

Daarnaast ondersteunt de oplaadcase snelladen, waardoor je na slechts enkele minuten opladen weer uren naar muziek kunt luisteren. Dat maakt de Nothing Ear (3a) een praktische keuze voor onderweg: je hoeft de oordopjes minder vaak aan de oplader te leggen en hebt altijd extra batterij achter de hand.

Waarom je deze oordopjes niet moet onderschatten

Toch zijn er ook situaties waarin de AirPods 4 met ANC de betere keuze zijn. Vooral wanneer je al meerdere Apple-apparaten gebruikt, bieden de oordopjes een aantal handige voordelen. Zo wissel je eenvoudig tussen je iPhone, iPad en Mac, profiteer je van de uitgebreide Zoek mijn-functie en worden de AirPods automatisch gekoppeld aan je Apple-apparaten.

Daarnaast speelt ook het bekende ontwerp en de vertrouwde gebruikerservaring van Apple voor veel mensen een belangrijke rol. Wie vooral waarde hecht aan de beste samenwerking met iOS en alle extra slimme functies, zal met AirPods 4 nog steeds een uitstekende keuze maken. Kijk je echter vooral naar de basisfuncties zoals geluidskwaliteit, noise cancelling en accuduur, dan wordt het verschil met de Nothing Ear (3a) een stuk kleiner.

Conclusie: een verrassend sterk AirPods-alternatief

Alles bij elkaar zijn de AirPods 4 met Active Noise Cancellation nog altijd een uitstekende keuze, zeker als je al volledig in het Apple-ecosysteem zit. De naadloze samenwerking met iPhone, iPad en Mac blijft een belangrijk pluspunt dat je bij andere merken niet snel terugvindt.

Toch laat de Nothing Ear (3a) zien dat je voor een stuk minder geld verrassend veel krijgt. Met actieve ruisonderdrukking tot 45 dB, Hi-Res Audio, een accuduur tot 42 uur en een modern ontwerp biedt Nothing vrijwel alles wat de meeste gebruikers zoeken in draadloze oordopjes.

Ben je niet afhankelijk van alle Apple-extra’s, maar wil je vooral genieten van goed geluid, effectieve noise cancelling en een lange batterijduur? Dan is de Nothing Ear (3a) zonder twijfel een van de interessantste alternatieven voor de AirPods 4. Daarmee laat Nothing zien dat je voor premium functies niet per se de hoofdprijs hoeft te betalen.