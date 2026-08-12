In 2024 bracht Sonos zijn eerste hoofdtelefoon uit met de Sonos Ace. Nu werkt het bedrijf aan een luxere opvolger, die waarschijnlijk al in september wordt aangekondigd.

Sonos werkt aan een nieuwe versie van de Ace-hoofdtelefoon. De zogeheten Sonos Ace Ultra wordt een luxer model en krijgt waarschijnlijk een belangrijke rol in de nieuwe AI-plannen van het bedrijf. Ook zijn er aanwijzingen dat de hoofdtelefoon in meer kleuren verschijnt.

Sonos Ace Ultra wordt slimmer

De Sonos Ace Ultra wordt naar verwachting een luxere uitvoering van de huidige Sonos Ace. Uit FCC-documenten komen vijf mogelijke kleuren naar voren: Greige, Shadow Black, Agave, Blush en Sand. De huidige Ace verscheen bij de introductie alleen in zwart en wit.

Ook lijkt de nieuwe hoofdtelefoon ondersteuning te krijgen voor spraakbediening. Dat is opvallend, omdat de huidige Sonos Ace geen Sonos Voice Control ondersteunt. Tegelijkertijd wil Sonos kunstmatige intelligentie een grotere rol geven binnen zijn producten. Of de Ace Ultra zelf specifieke AI-functies krijgt, is nog niet duidelijk.

Met de nieuwe hoofdtelefoon kan Sonos ook een kritiekpunt van de eerste Ace aanpakken. Die werkt wel samen met Sonos-soundbars om tv-geluid naar de hoofdtelefoon te sturen, maar verdere integratie met het Sonos-systeem is beperkt. Ook in onze review van de Sonos Ace vonden we dat een belangrijk gemis.

Bekijk ook Review: Sonos Ace, hoe goed bevalt de eerste hoofdtelefoon van Sonos? Review van de Sonos Ace, de eerste hoofdtelefoon van Sonos. Hoe bevalt de Sonos Ace? In deze review lees je over onze ervaringen in de afgelopen weken. Niet alles werkte zoals verwacht!

Sonos zet meer in op AI

Los van de nieuwe hoofdtelefoon heeft Sonos grotere plannen met AI en spraakbediening. Sonos Voice Control kan inmiddels bijvoorbeeld Philips Hue-lampen en andere geschikte accessoires bedienen. Sonos wil gesproken opdrachten steeds natuurlijker verwerken. Het ligt voor de hand dat spraakbediening ook bij toekomstige Sonos-producten een grotere rol krijgt. Hoe dat precies uitpakt voor de Ace Ultra, is nog niet bekend.

Wanneer komt de Sonos Ace Ultra?

Lang hoeven we mogelijk niet meer te wachten. Tijdens de presentatie van de kwartaalcijfers gaf CEO Tom Conrad aan dat Sonos in september nieuwe producten bekendmaakt.

De Ace Ultra lijkt een van de kandidaten voor die aankondiging. Een exacte datum en prijs zijn nog niet bekend. De huidige Sonos Ace verscheen in 2024 voor €499,-. Omdat de Ace Ultra als luxer model wordt gepositioneerd, kan de prijs hoger uitvallen. Daarmee wordt hij mogelijk net zo duur of misschien zelfs duurder dan de AirPods Max 2.

Bekijk ook Alles over de AirPods Max 2: specs, functies en meer van Apple’s tweede generatie hoofdtelefoon De AirPods Max 2 is Apple’s nieuwste generatie van de hoofdtelefoon. Wat zijn de specificaties van de AirPods Max 2, welke functies zitten erin en wat kost hij? Alles wat je moet weten lees je hier.