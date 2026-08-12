Sonos Ace hoofdtelefoon

‘Sonos Ace Ultra-hoofdtelefoon komt eraan en krijgt een flinke dosis AI’

Nieuws Accessoires Geruchten
In 2024 bracht Sonos zijn eerste hoofdtelefoon uit met de Sonos Ace. Nu werkt het bedrijf aan een luxere opvolger, die waarschijnlijk al in september wordt aangekondigd.
Sasha Koevoets -

Sonos werkt aan een nieuwe versie van de Ace-hoofdtelefoon. De zogeheten Sonos Ace Ultra wordt een luxer model en krijgt waarschijnlijk een belangrijke rol in de nieuwe AI-plannen van het bedrijf. Ook zijn er aanwijzingen dat de hoofdtelefoon in meer kleuren verschijnt.

Sonos Ace Ultra wordt slimmer

De Sonos Ace Ultra wordt naar verwachting een luxere uitvoering van de huidige Sonos Ace. Uit FCC-documenten komen vijf mogelijke kleuren naar voren: Greige, Shadow Black, Agave, Blush en Sand. De huidige Ace verscheen bij de introductie alleen in zwart en wit.

Ook lijkt de nieuwe hoofdtelefoon ondersteuning te krijgen voor spraakbediening. Dat is opvallend, omdat de huidige Sonos Ace geen Sonos Voice Control ondersteunt. Tegelijkertijd wil Sonos kunstmatige intelligentie een grotere rol geven binnen zijn producten. Of de Ace Ultra zelf specifieke AI-functies krijgt, is nog niet duidelijk.

Met de nieuwe hoofdtelefoon kan Sonos ook een kritiekpunt van de eerste Ace aanpakken. Die werkt wel samen met Sonos-soundbars om tv-geluid naar de hoofdtelefoon te sturen, maar verdere integratie met het Sonos-systeem is beperkt. Ook in onze review van de Sonos Ace vonden we dat een belangrijk gemis.

Bekijk ook
Sonos Ace hoofdtelefoon

Review: Sonos Ace, hoe goed bevalt de eerste hoofdtelefoon van Sonos?

Review van de Sonos Ace, de eerste hoofdtelefoon van Sonos. Hoe bevalt de Sonos Ace? In deze review lees je over onze ervaringen in de afgelopen weken. Niet alles werkte zoals verwacht!

Sonos zet meer in op AI

Los van de nieuwe hoofdtelefoon heeft Sonos grotere plannen met AI en spraakbediening. Sonos Voice Control kan inmiddels bijvoorbeeld Philips Hue-lampen en andere geschikte accessoires bedienen. Sonos wil gesproken opdrachten steeds natuurlijker verwerken. Het ligt voor de hand dat spraakbediening ook bij toekomstige Sonos-producten een grotere rol krijgt. Hoe dat precies uitpakt voor de Ace Ultra, is nog niet bekend.

Wanneer komt de Sonos Ace Ultra?

Lang hoeven we mogelijk niet meer te wachten. Tijdens de presentatie van de kwartaalcijfers gaf CEO Tom Conrad aan dat Sonos in september nieuwe producten bekendmaakt.

De Ace Ultra lijkt een van de kandidaten voor die aankondiging. Een exacte datum en prijs zijn nog niet bekend. De huidige Sonos Ace verscheen in 2024 voor €499,-. Omdat de Ace Ultra als luxer model wordt gepositioneerd, kan de prijs hoger uitvallen. Daarmee wordt hij mogelijk net zo duur of misschien zelfs duurder dan de AirPods Max 2.

Bekijk ook
AirPods Max usb-c kleuren

Alles over de AirPods Max 2: specs, functies en meer van Apple’s tweede generatie hoofdtelefoon

De AirPods Max 2 is Apple’s nieuwste generatie van de hoofdtelefoon. Wat zijn de specificaties van de AirPods Max 2, welke functies zitten erin en wat kost hij? Alles wat je moet weten lees je hier.

Meld je aan voor de iCulture nieuwsbrief

Ontvang het belangrijkste Apple-nieuws, de beste tips en meer direct in je inbox!

  • Het belangrijkste Apple-nieuws
  • Gemaakt voor iedere Apple-fan
  • Dagelijks of wekelijks, jij bepaalt
  • Ieder moment opzegbaar
Plaats een reactie

Het laatste nieuws over accessoires van iCulture

CarPlay gaat te water: deze boten hebben het standaard ingebouwd (mét navigatie)
Fitbit krijgt eindelijk betere ondersteuning voor Apple Gezondheid
Slimste Mens-presentator vindt gestolen fiets terug dankzij AirTag
Aqara introduceert slimme stekker met energiemeting en Matter-ondersteuning
Gelekt: Philips Hue werkt aan drie nieuwe Festavia-lichtslingers

Sonos

Sonos is een multiroom speakersysteem dat je bedient via een iOS-app. De speakers werken met AirPlay 2 en sommige modellen hebben een ingebouwde optionele Google Assistent. Bekende modellen zijn de Sonos One, Sonos Beam, Sonos Arc, Sonos Era-speakers en de samenwerking met IKEA.
Sonos Arc zwart met Sub
Alles over de speakers van Sonos Sonos-speakers met AirPlay 2 en Siri gebruiken Sonos-deals Review: Sonos Ray Review: Sonos Roam Review: Sonos Beam 2021 Sonos Roam vs Sonos Move Sonos Era 300 review Sonos Era 100 review Sonos Sub mini review

Ook interessant

Sonos lifestyle

Sonos: alles over dit multiroom speakersysteem voor je huis

Gidsen
Sonos Ace hoofdtelefoon

Korting op Sonos: betaal minder voor de Sonos Ace, Roam en Era

Deals
Beats hoofdtelefoon met voetballer Yamal

Sporter toont alweer nog onaangekondigde Beats-hoofdtelefoon: dit weten we al

Nieuws 1 reactie

Sonos Roam 2 is hier tijdelijk goedkoper dan ooit

Deals
iphone koptelefoon werkt niet

Zo los je problemen met je koptelefoon of oortjes op

Tips
Sonos Play review - 1

Review Sonos Play: de perfecte balans tussen draagbaarheid en geluidskwaliteit

Reviews 5 reacties

Plaats een reactie

Off-topic reacties worden verwijderd. Linken naar illegale bronnen is niet toegestaan. Respecteer onze algemene gedragsregels. Gebruik voor eventuele spelfouten of andere opmerkingen met betrekking tot het artikel s.v.p. onze artikelrapportage. Voor opmerkingen over ons moderatiebeleid kun je ons contactformulier gebruiken. Reacties met betrekking hierover worden als off-topic beschouwd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactiegegevens worden verwerkt.

Meld je aan voor de iCulture nieuwsbrief

Ontvang het belangrijkste Apple-nieuws, de beste tips en meer direct in je inbox!

  • Het belangrijkste Apple-nieuws
  • Gemaakt voor iedere Apple-fan
  • Dagelijks of wekelijks, jij bepaalt
  • Ieder moment opzegbaar