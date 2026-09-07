Disney is opnieuw in een patentenstrijd verwikkeld. Met als gevolg dat Disney+ gebruikers in Nederland momenteel geen Chromecast kunnen gebruiken. Maar geen paniek: er zijn nog betere opties beschikbaar.

Sinds vorige maand kun je bij Disney+ geen HDR-content meer streamen en was ook de 4K-optie lange tijd niet beschikbaar. En dat allemaal vanwege een patentenstrijd en Disney die geen licentie wil betalen voor de gebruikte streamingtechnologie. En die houding van Disney levert voor kijkers nu nog een nadeel op, want sinds kort kun je ook geen Chromecast meer gebruiken.

Geen Chromecast meer bij Disney+

De Europese octrooirechtbank oordeelde dat Disney inbreuk maakt op een patent door de manier hoe video’s via Chromecast af te spelen zijn vanaf bijvoorbeeld een smartphone naar een televisie. Het heeft te maken met hoe de Disney+ app apparaten in de buurt zoekt en via wifi verbinding maakt. Een video wordt namelijk niet direct vanaf een smartphone naar een tv gestuurd, maar via een externe server.

Het uiteindelijke gevolg is dat Disney genoodzaakt was om de Chromecast-optie helemaal te verwijderen. De optie zit er nog wel in, maar zodra je het wil activeren verschijnt er op het tv-scherm de volgende melding:

Streamen op Chromecast is niet beschikbaar in je land Als je je favoriete series en films van Disney+ wil streamen, gebruik dan een ander apparaat.

In de Disney+ app op de iPhone zelf, verschijnt ook een melding met de tekst “Casten is momenteel niet beschikbaar”.

Het is nog de vraag of Disney+ dit spoedig op gaat lossen, want de patentenstrijd omtrent HDR en 4K loopt ook nog steeds. 4K-streamen werd wel deels hersteld, maar nog niet op bijvoorbeeld de Apple TV.

AirPlay nog wel beschikbaar

Op dit moment is AirPlay overigens wel gewoon beschikbaar voor het streamen van Disney+. Bovendien hoef je de Disney+ app ook geen toestemming te geven om over je netwerk te zoeken, omdat AirPlay standaard beschikbaar is binnen iOS. Met AirPlay kun je streamen naar een Apple TV, maar veel recente televisies hebben ook gewoon standaard AirPlay ingebouwd. Je kunt daardoor ook zonder een Apple TV gewoon dankzij AirPlay streamen naar een televisie.

Als ook dat niet werkt, kun je altijd nog de ingebouwde Disney+ app gebruiken om op een televisie te kijken. Het voordeel daarvan is dat je niet alles op je telefoon hoeft te doen en dat je die tijdens het streamen nog gewoon kan blijven gebruiken. Mocht je de tv-versie van Disney+ op bijvoorbeeld je smart-tv niet handig vinden, dan is de Apple TV-versie van Disney+ vaak een stuk beter. Over het algemeen presteren de tv-apps van streamingdiensten op Apple’s eigen streamingkastje veel beter, omdat deze veel krachtiger is dan de gemiddelde smart-tv. Apps reageren vlotter, de bediening is handiger en worden doorgaans vaker bijgewerkt. Het enige nadeel dat momenteel speelt, is dat 4K-streaming momenteel dus ontbreekt in Disney+ op de Apple TV.

Apple gaat zeer binnenkort vermoedelijk een nieuwe Apple TV aankondigen. Heb je er nu nog geen, dan adviseren we om te wachten op het nieuwe model. Lees in de tussentijd ons eerdere artikel waarom een Apple TV wat ons betreft een must-have is.

Bekijk ook Opinie: Waarom de Apple TV mijn meest favoriete Apple-product is De Apple TV is een van mijn meest geliefde Apple-producten. Eigenlijk vind ik dat iedereen er eentje zou moeten hebben, ook als dat misschien overbodig zou lijken.

Disney+ Versie 5.16.2 Download Geschikt voor iPhone, iPad Vereist iOS 16.5+ Grootte 266.07 MB Uitgever Disney Leeftijd 12+ Talen