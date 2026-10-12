Vlak voor Apple's 'Welcome home'-Experience zijn nieuwe details gelekt over het slimme scherm voor in huis. Zo gaat een nieuwe naam rond.

Apple staat op het punt om zijn eerste slimme scherm voor in huis te onthullen. Net vóór de ‘Welcome home’-Experience komt Mark Gurman met een aantal nieuwe details over het apparaat. Zo weten we mogelijk hoe het gaat heten, in welke kleuren het verschijnt en wanneer het verkrijgbaar is.

Apple’s slimme scherm heet HomeView

Lange tijd werd Apple’s slimme scherm in geruchten aangeduid als de HomePad, maar nu lijkt het een andere naam te krijgen. Volgens Bloomberg-journalist Mark Gurman gaat Apple de naam HomeView gebruiken. Deze naam dook eerder op in een merkaanvraag en sluit aan bij de bestaande HomePod-serie.

De HomeView moet het centrale bedieningspunt voor je slimme woning worden. Het ontwerp doet denken aan de iMac G4, met een scherm boven een luidsprekervoet. Apple zou twee uitvoeringen uitbrengen: een tafelmodel en een versie voor aan de muur. Het tafelmodel verschijnt naar verluidt in vier kleuren: spacegrijs, zilver, sterrenlicht en roze. De wandversie komt alleen in spacegrijs en zilver.

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Siri AI en Apple Intelligence staan centraal

De HomeView draait vooral om spraakbediening. Het apparaat krijgt naar verluidt een A18-chip en ondersteunt de vernieuwde Siri AI. Daarmee kun je met je stem slimme apparaten bedienen, zonder het scherm aan te raken.

Het scherm is ook vanaf een afstand goed af te lezen. Je kunt er bijvoorbeeld de status van je slimme apparaten en informatie uit Apple-apps op bekijken. De HomeView is dus geen gewone iPad voor aan de muur, maar speciaal ontwikkeld voor je slimme woning.

Volgens de geruchten komen er verschillende Apple-apps beschikbaar, maar krijgt de HomeView geen eigen App Store. Mogelijk kun je via een gekoppelde iPhone wel widgets van andere apps tonen. Welke apps en functies precies beschikbaar komen, is nog niet duidelijk.

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Wanneer komt de Apple Homeview

Apple organiseert op dinsdag 13 oktober 2026 de ‘Welcome home’-Experience, waar de HomeView naar verwachting wordt onthuld. Het duurt daarna nog wel even voordat deze te koop is, want volgens Gurman ligt het apparaat pas half november in de winkels. Het is nog niet bekend of de HomeView ook direct in Nederland en België beschikbaar zal zijn.

Tijdens de Experience verwachten we ook een nieuwe Apple TV 4K en HomePod mini. Mogelijk horen we meer over Apple’s samenwerking met LG aan slimme woonaccessoires. Dit begint om 15:00 uur Nederlandse tijd. Op iCulture houden we je op de hoogte van alle aankondigingen.