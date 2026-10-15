De Apple TV 4K 2026 heeft verschillende verbeteringen gekregen ten opzichte van het model uit 2022. We zetten alle verschillen voor je op een rij.

Na vier jaar heeft Apple eindelijk een nieuwe Apple TV 4K uitgebracht. De vierde generatie lijkt qua uiterlijk sterk op zijn voorganger uit 2022, maar aan de binnenkant is er flink wat veranderd. Van een snellere chip tot nieuwe mogelijkheden voor je smart home: wat zijn de belangrijkste verschillen? En is het ondanks de beperkingen in de EU de moeite waard om over te stappen naar de Apple TV 4K 2026?

Verschillen Apple TV 4K 2022 vs Apple TV 4K 2026

De Apple TV 4K 2026 heeft verschillende verbeteringen gekregen ten opzichte van zijn voorganger uit 2022. Wat merk je daar in de praktijk van? We zetten de belangrijkste verschillen per onderdeel op een rij.

#1 Processor en prestaties

In vier jaar tijd heeft Apple flinke stappen gezet op het gebied van prestaties. De Apple TV 4K 2022 beschikt over een A15 Bionic-chip, die ook in de iPhone 13-serie te vinden is. Het nieuwe model heeft een A19-chip, die Apple eerder introduceerde in de iPhone 17.

Volgens Apple is de CPU van de Apple TV 4K 2026 tot 50 procent sneller en levert de GPU tot twee keer betere prestaties. Dat merk je vooral bij het spelen van games, het gebruiken van zwaardere apps en het navigeren door tvOS. De nieuwe Apple TV 4K ondersteunt bovendien AV1-decoding, waardoor video’s efficiënter gestreamd kunnen worden met minder bandbreedte.

#2 Audio en HomePod

Op audiogebied ondersteunen beide Apple TV-modellen al veel dezelfde functies. Denk aan Dolby Atmos, Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus 7.1 en lossless-audio. Je kunt beide modellen bovendien koppelen aan twee geschikte HomePods voor stereogeluid.

De Apple TV 4K 2026 gaat nog een stap verder. Dit model ondersteunt voor het eerst surroundgeluid met vier HomePods. Hiervoor kun je vier HomePod mini 2-speakers of HomePods (tweede generatie) gebruiken. Je mag beide modellen combineren, zolang de twee speakers vooraan en de twee achteraan van hetzelfde type zijn. De speakers herkennen automatisch hun positie in de kamer en stemmen het geluid daarop af. Daarmee haal je een uitgebreidere thuisbioscoopervaring in huis.

#3 Wifi, Bluetooth en aansluitingen

Een goede verbinding is belangrijk voor de Apple TV, zeker wanneer je veel films en series streamt. Apple heeft de draadloze verbindingen daarom vernieuwd. De Apple TV 4K 2026 ondersteunt wifi 7 en Bluetooth 6, terwijl het model uit 2022 nog wifi 6 en Bluetooth 5.0 gebruikt.

Beide modellen beschikken over een HDMI 2.1-aansluiting, maar bij Ethernet en Thread zijn er wel verschillen. De Apple TV 4K 2026 heeft standaard een Gigabit Ethernet-poort en ondersteunt Thread voor je slimme woning. Bij de Apple TV 4K 2022 waren deze functies alleen beschikbaar op het duurdere 128GB-model. Met de nieuwe generatie hoef je dus niet meer voor een uitgebreidere uitvoering te kiezen.

#4 Siri AI en smart home

Apple zet met de Apple TV 4K 2026 sterker in op Siri AI en de bediening van je slimme woning. Met de vernieuwde Siri kun je op een natuurlijkere manier zoeken naar films en series, vervolgvragen stellen en informatie opvragen over wat je kijkt. Denk aan vragen over acteurs, filmlocaties of de inhoud van een serie.

Voor gebruikers in Nederland is er wel een belangrijke beperking: Siri AI is voorlopig niet beschikbaar in de Europese Unie. Bovendien komt de vernieuwde assistent met tvOS 27.2 ook naar de Apple TV 4K uit 2021 en 2022 in ondersteunde landen. Siri AI is dus niet exclusief voor het nieuwste model.

De Apple TV 4K 2026 heeft wel drie ingebouwde microfoons waarmee je Siri volledig handsfree kunt gebruiken. Je hoeft daardoor niet langer de Siri Remote erbij te pakken om een opdracht te geven. Deze handsfree bediening ondersteunt ook het Nederlands.

Beide generaties kunnen daarnaast als woninghub dienen. Daarmee bedien je slimme accessoires, stel je automatiseringen in en gebruik je functies als Veilige Video in HomeKit. De nieuwe Apple TV biedt extra mogelijkheden met AI-beschrijvingen van camerabeelden en samengevatte meldingen, al zijn niet alle AI-functies in Europa beschikbaar.

#5 Siri Remote

Apple heeft voor de vierde generatie Apple TV 4K ook de Siri Remote vernieuwd. De afstandsbediening behoudt zijn herkenbare zilveren ontwerp, met dezelfde knoppen en de aanraakgevoelige clickpad bovenaan.

De grootste verbetering zit in het terugvinden van de afstandsbediening. De nieuwe Siri Remote ondersteunt Nauwkeurig Zoeken, waarmee je op een geschikte iPhone kunt zien in welke richting en op welke afstand de afstandsbediening ligt. Hiervoor heb je onder andere een iPhone 17 of nieuwer nodig, met enkele uitzonderingen.

Je kunt bovendien een geluid afspelen op de nieuwe Siri Remote. Handig als deze tussen de kussens van de bank is verdwenen. De afstandsbediening is ook los verkrijgbaar en werkt met oudere Apple TV-modellen. Je hoeft dus niet per se een compleet nieuwe Apple TV te kopen om van deze verbeteringen te profiteren.

#6 Opslag, prijs en beschikbaarheid

Bij de Apple TV 4K 2026 krijg je standaard 128GB opslag. Het model uit 2022 was oorspronkelijk verkrijgbaar met 64GB of 128GB, waarbij je voor de grotere opslagcapaciteit extra moest betalen. Bij de nieuwe generatie hoef je niet meer tussen verschillende uitvoeringen te kiezen.

Daar staat wel een forse prijsverhoging tegenover. De Apple TV 4K 2026 heeft een adviesprijs van €349,-. Bij de introductie van de Apple TV 4K 2022 betaalde je nog €169,- voor het 64GB-model of €189,- voor de 128GB-uitvoering.

In juni 2026 verhoogde Apple de prijzen van het oudere model al naar respectievelijk €229,- en €299,-. De nieuwe Apple TV is daarmee nog eens €120,- duurder dan het voormalige 64GB-model en €50,- duurder dan de 128GB-uitvoering. Vergeleken met de oorspronkelijke introductieprijs van de 128GB-uitvoering betaal je zelfs €160,- meer.

De Apple TV 4K 2026 is sinds 13 oktober 2026 te bestellen en wordt vanaf 13 november 2026 geleverd.

Conclusie Apple TV 4K 2022 vs Apple TV 4K 2026

De Apple TV 4K 2026 is op verschillende punten verbeterd, maar niet iedereen hoeft meteen over te stappen. De A19-chip, nieuwe draadloze verbindingen en ondersteuning voor vier HomePods maken het nieuwste model aantrekkelijker. Ook de ingebouwde microfoons en vernieuwde Siri Remote zijn handige toevoegingen.

In onze optiek blijft de Apple TV 4K 2022 voor veel gebruikers een prima keuze. Beide modellen ondersteunen nog altijd 4K, Dolby Vision en Dolby Atmos, waardoor je bij het kijken van films en series weinig verschil hoeft te merken. De belangrijkste nieuwe functies zijn bovendien voorlopig niet beschikbaar in Europa. Gezien de flinke prijsverhoging is het daarom vooral de vraag of je de extra mogelijkheden daadwerkelijk gaat gebruiken, bovendien is de nieuwe Siri Remote ook te gebruiken op oudere modellen.

Ga de Apple TV 4K 2026 kopen als:

…je wil de beste prestaties op een Apple TV.

…je wil een betere thuisbioscoop (met HomePods)

…je wil de nieuwste verbindingen.

…je wil Siri gemakkelijker gebruiken.

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Je kunt hem binnenkort bij onderstaande shops bestellen. Vanaf 13 november worden de eerste exemplaren uitgeleverd en ligt hij ook in de winkels.

Houd je Apple TV 4K 2022 als:

…je de forse meerprijs het niet waard vind.

…je vooral series en films kijkt.

…je Apple TV nog prima werkt.

…je huidige smart home nog prima werkt.