Review MacBook Air M5 (2026): nog meer waar voor zijn geld

De MacBook Air was altijd de absolute aanrader als het om MacBooks ging: veruit de beste prijs-kwaliteitverhouding voor de meeste gebruikers en alles wat je in een MacBook zoekt. Sinds de overstap naar Apple’s eigen Apple Silicon-chips is dat nog meer het geval, maar dit voorjaar heeft Apple met de MacBook Neo de line-up flink opgeschud. Ineens is er een veel goedkoper model verkrijgbaar. Heeft dit de MacBook Air onaantrekkelijker gemaakt of juist niet? Na onze MacBook Neo review is het nu tijd voor de review van de MacBook Air M5 en dit is wat we van het nieuwe model vinden.

Tekst en review: Benjamin Kuijten (@BenjaminRK). Foto’s: Daniel Vischjager. De review is geschreven in maart 2026 en beschrijft de situatie op dat moment. De MacBook Air (M5) 2026 is voorzien van 16GB RAM en 1TB opslag. Het exemplaar is voor deze test beschikbaar gesteld door Apple.

MacBook Air M5 in het kort

Dit zijn de belangrijkste nieuwe eigenschappen van de MacBook Air M5 in het kort:

Nieuwste versie van MacBook Air

Nu met snellere M5-chip

Standaard met 512GB opslag (was 256GB); nu maximaal 4TB (was 2TB)

Nu met Apple’s N1-chip voor Bluetooth, wifi en Thread

Iets hogere prijs: nu vanaf €1.199,- (was €1.099,-)

Daarnaast heeft dit model dezelfde eigenschappen als de voorganger:

Zelfde design en kleurkeuze als 2025-model

Beeldscherm ongewijzigd: 13,6- en 15,3-inch uitvoeringen

Liquid Retina-display met notch en 500 nits helderheid (maximaal), met True Tone ne P3-kleurweergave

Twee usb-c-poorten (Thunderbolt 4), koptelefoonaansluiting en MagSafe

Vier (13-inch) of zes (15-inch) speakers; 15-inch ook met force-cancelling woofers

De verbeteringen van de MacBook Air M5 zijn dus kleiner dan voorgaande jaren. Het is dan ook een echte spec-bump, wat buiten de nieuwe chip en extra opslagruimte om, is er niks veranderd aan de MacBook Air. Deze review is daarom ook wat korter dan je van ons gewend bent: we focussen vooral op de merkbare verbeteringen. Voor een uitgebreide bespreking van zaken als design, scherm, batterij en sommige andere hardwarezaken, kun je ook onze eerdere review van de MacBook Air M4 uit 2025 lezen.

Bekijk ook Review MacBook Air M4 (2025): in de zevende hemel In deze review lees van de MacBook Air M4 lees je ons oordeel over de nieuwste versie van Apple’s populairste MacBook. De MacBook Air sprak al veel gebruikers aan, maar met dit nieuwe model kun je bijna geen miskoop doen. In deze review lees je waarom we zo enthousiast zijn over de MacBook Air M4 van 2025.

Design MacBook Air M5: nog steeds mooi, maar er is een knapper lid van de familie

Zelfde design als eerdere M4-, M3- en M2-varianten van MacBook Air

Afmetingen: 30,41 x 21,50 x 1,13 cm (13-inch); 34,04 x 23,76 x 1,15 cm (15-inch)

Gewicht: 1,23kg (13-inch); 1,51kg (15-inch)

Platte boven en onderkant, met vlakke afgeronde zijkanten

Dun en licht, gemakkelijk mee te nemen

Ziet er tijdloos uit

Verkrijgbaar in vier kleuren: hemelsblauw, middernacht, sterrenlicht en zilver

De MacBook is, ondanks Apple’s nieuwe MacBook Neo, nog steeds de dunste laptop uit Apple’s assortiment. Met slechts 1,13 cm (1,15 cm voor de 15-inch variant) voelt de MacBook Air nog steeds prettig zodra je hem oppakt. Maar ondanks dit dunne ontwerp, moet de MacBook Air zijn positie als lichtste MacBook delen met de MacBook Neo. Het 13-inch model van de MacBook Air is exact even zwaar als de MacBook Neo, maar toch vinden we voor het gevoel dat de MacBook Air wat lichter voelt. Dat komt vooral doordat deze groter is. De MacBook Neo voelt relatief zwaar voor zijn formaat, dus wat dit betreft heeft de MacBook Air nog steeds een streepje voor.

MacBook Air vs MacBook Neo dikte

Maar toch vinden we dat de MacBook Air qua algeheel ontwerp is ingehaald door de MacBook Neo. Zoals je op de afbeelding kunt zien, heeft de MacBook Neo een andere afronding aan de behuizing gekregen, met wat rondere hoeken dan de MacBook Air. Dat vinden we niet alleen prettiger in gebruik, maar het ziet er toch ook net wat mooier uit. We zouden dit iets gewijzigde ontwerp graag ook bij de MacBook Air zien, maar dan wel in hetzelfde dunne jasje.

We hebben de MacBook Air M5 zowel in sterrenlicht als hemelsblauw in onze handen gehad. Wij zijn nog altijd gecharmeerd van de lichtblauwe variant, al blijft het toch lastig om echt onderscheid te kunnen zien met zilver. In bepaalde lichtomstandigheden is het zoeken naar de tint blauw, al zul je het verschil pas echt zien als je ze naast elkaar zet.

Scherm MacBook Air M5: onveranderd mooi

13,6- en 15,3-inch display

Liquid Retina-scherm met ronde hoeken en notch

Resolutie: 2560 x 1664 pixels (13-inch); 2880 x 1864 pixels (15-inch)

Maximale helderheid van 500 nits

Ondersteuning voor brede kleurweergave (P3) en True Tone

Geen 120Hz ProMotion

Voor deze review hebben we voor het eerst in jaren het 15-inch model kunnen testen. Normaal gesproken zijn we het 13-inch model gewend, dus het grotere formaat is in het begin best even wennen. Het 15-inch display geeft meer werkruimte, wat vooral van pas komt als je veel op de laptop zelf werkt en ook vaak met meerdere apps werkt. Het geeft net wat meer overzicht met veel drukke vensters, omdat je alles niet zo smal hoeft te zetten om de vensters volledig in beeld te krijgen. Werk je echter veelal via een extern scherm, dan zul je het 15-inch formaat waarschijnlijk niet nodig hebben.

Kies alleen het 15-inch formaat als je het écht nodig hebt. We vinden deze grotere versie eigenlijk net wat te groot, mede doordat de laptop er zelf ook een stuk groter van wordt. Wat ons betreft is 14-inch het beste maatje, maar daarvoor moet je helaas bij de veel duurdere MacBook Pro zijn. De meeste mensen die voor een MacBook Air gaan, zullen daardoor beter af zijn met het 13-inch model. Die is (met zijn 13,6-inch om exact te zijn) overigens wel echt een stukje groter dan het 13,0-inch display van de MacBook Neo. En dat verschil merk je, vooral doordat de MacBook Neo bredere randen heeft.

Verder hebben we over de kwaliteit van het scherm niks te klagen: alles is haarscherp, met een goede resolutie voor de meeste gebruikers. Natuurlijk zou het altijd beter kunnen (kijk naar de MacBook Pro), maar er is niemand die zich zal storen aan de schermkwaliteit van de MacBook Air. In een ideale wereld mag de helderheid iets hoger en zou ook 120Hz ProMotion welkom zijn, maar dat zijn wat ons betreft maar details. Wel vinden we het jammer dat je tegen een meerprijs niet voor de nanotextuuroptie kan gaan, iets wat bij de MacBook Pro nu al wel een paar jaar kan.

Hardware en prestaties: voorbij pro-niveau

Nieuwe snellere M5-chip

10-core CPU, 8- of 10-core GPU (geteste model heeft 10-core GPU)

Standaard met 16GB RAM, uit te breiden tot 24GB of 32GB (geteste model heeft 16GB RAM)

Opslag met 512GB, 1TB, 2TB of 4TB (geteste model heeft 1TB opslag)

Nieuwe N1-chip: wifi 7, Bluetooth 6 en Thread

Volledig verlicht Magic Keyboard-toetsenbord

12-megapixel ultra-wide camera met Middelpunt

Poorten: twee keer Thunderbolt 4, MagSafe en koptelefoonaansluiting

Batterijduur: tot 18 uur video streamen, tot 15 uur draadloos internetten

De grootste (en nagenoeg enige) verandering van de nieuwe MacBook Air, is de nieuwe snellere M5-chip. Heb je dit als (toekomstige) MacBook Air-gebruiker nou echt nodig? Merk je er überhaupt iets van? Wat ons betreft niet. Als we puur kijken naar de cijfers, zien we in onze benchmark dat de single-core prestaties van de MacBook Air M5 slechts 8% hoger zijn dan bij de MacBook Air M4. Bij de multi-core score is het verschil wat groter: bijna 11%. Apple heeft de cores ook voorzien van Neural Accelerators, waardoor zwaardere AI-taken wat sneller gaan dan bij de voorganger. Alle verbeteringen in de prestaties door de nieuwere chip, merk je in een (kleine) snelheidswinst, al geldt dat niet voor alle taken. Alledaagse dingen als browsen, mailen, documenten maken en wat lichter foto- en videobewerking, gaat nagenoeg even snel.

Desalniettemin is het knap dat de MacBook Air M5 het qua prestaties zelfs wat beter doet dat de M3 Pro-chip van een aantal jaar geleden. Het is ongelooflijk knap dat de prestaties die je een paar jaar geleden nog bij een MacBook Pro verwachtte, nu inmiddels bij een MacBook Air te vinden zijn. Dat laat ook zien hoe snel de ontwikkelingen bij Apple’s eigen chips gaan en dat is alleen maar te prijzen.

Maar de snelheidswinst betekent ook dat de nieuwere chip niet zorgt voor nieuwe mogelijkheden. Alles wat je met een MacBook Air M5 kan doen, kan je ook met een MacBook Air M4 (of zelfs M3) doen. Het enige wat je merkt, is dat sommige taken iets langer duren, zoals het exporteren van een groot bestand of het toepassen van bepaalde zware grafische taken zoals foto- en videobewerking. In zeldzame gevallen kan dat wat minuten schelen, maar meestal is het secondenwerk.

Toch zijn we de MacBook Air en de bijkomende prestaties meer gaan waarderen, nadat we de MacBook Neo getest hebben. Dat komt niet zozeer door de snellere chip, maar vooral door de extra hoeveelheid RAM en snellere (en meer) opslag. De MacBook Air komt standaard met 16GB RAM, in plaats van 8GB bij de MacBook Neo. Dat maakt de MacBook Air veel breder inzetbaar en ook toekomstgerichter. De ontwikkelingen op het gebied van AI gaan zo snel, dat er over een paar jaar ongetwijfeld weer mogelijkheden komen die meer werkgeheugen vereisen. Met de 16GB RAM van de MacBook Air (dat uit te breiden is tot 32GB) zit je daardoor gebakken.

Ook de extra opslagruimte zijn we meer gaan waarderen. Je krijgt deze keer maar liefst 512GB opslag standaard bij een MacBook Air M5. Hoewel de prijs daardoor €100,- hoger geworden is, is het nog altijd goedkoper dan de (oorspronkelijke) prijs van een 512GB MacBook Air M4. Doordat je nu standaard 512GB opslag krijgt, zal upgraden naar 1TB voor maar weinig mensen echt nodig zijn. Dat alles maakt van de MacBook Air M5 een goede deal, waar iedereen mee uit de voeten kan.

Draadloze chip: N1 nu in MacBook Air

De andere vernieuwing is dat de MacBook Air nu voorzien is van Apple’s N1-chip. Apple heeft inmiddels in bijna alle producten de draadloze chip vervangen door een eigen variant. Deze N1-chip biedt wifi 7, Bluetooth 6 en Thread-ondersteuning. Wifi 7 levert op papier betere draadloze internetprestaties op, maar je hebt daarvoor wel een router met wifi 7 nodig. Voor onze test hebben we dit helaas niet kunnen proberen. Bluetooth 6 zorgt er vooral voor dat bepaalde functies die via Bluetooth werken, zoals Apple’s eigen AirDrop, beter werken. In onze test hebben we dat ook zeker gemerkt: het via AirDrop versturen van een afbeelding van een iPhone naar de MacBook Air M5 gaat net wat sneller en soepeler dan bij vorige modellen.

Ondersteuning voor Thread wordt nog maar mondjesmaat gebruikt in de MacBooks. Het zorgt ervoor dat je zonder hub een smart home-accessoire met Thread kan bedienen. Dat is mooi meegenomen voor de enkeling die een Thread-accessoire in huis heeft, maar geen Thread Border Router. Al met al maakt de N1-chip de MacBook Air toekomstbestendiger.

Poorten: waarom nog steeds aan een kant?

Over het aanbod van poorten hebben we geen klachten: met twee keer Thunderbolt 4, MagSafe en een koptelefoonaansluiting hebben we eigenlijk niet meer nodig. Voor die enkele keer dan we een usb-a-apparaat of -kabel aan willen sluiten of een SD-kaart in moeten voeren, zijn er talloze adapters beschikbaar. Wat we echter wel nog steeds jammer vinden, is dat de poorten maar aan een kant zitten. Dat beperkt je in de manier hoe je op je MacBook werkt. De poorten kunnen namelijk ook gebruikt worden om de MacBook mee op te laden. Doordat deze alleen links zitten, moet je altijd rekening houden met waar je zit ten opzichte van een stopcontact. Ook als je de MacBook naast een extern scherm zet, is het door de positie van de poorten handiger om hem rechts te zetten in plaats van links. Een poort aan de rechterkant was wat ons betreft perfect geweest.

Batterijduur: lang genoeg, maar kan toch beter

De MacBook Pro is nog altijd hét model dat je moet hebben als je de langste accuduur wil. De MacBook Air loopt op dit gebied namelijk wat achter. De MacBook Pro modellen krijgen bijna elk jaar wel wat verbeteringen op dit vlak, maar bij de MacBook Air staat deze ontwikkeling al sinds 2020 nagenoeg stil. Met 15 uur draadloos internetten en tot 18 uur video streamen kun je er nog steeds een hele dag mee doen, maar als je wat intensievere taken gaat doen, is de kans wat groter dat je het einde van een drukke werkdag niet haalt. We vinden het daardoor jammer dat de snellere chip niet voor een efficiënter energieverbruik zorgt.

Voor wie is de MacBook Air M5?

Ondanks de komst van de goedkopere MacBook Neo, vinden we de MacBook Air nog steeds de beste allround keuze. Hij is het meest geschikt voor alledaags werk, maar ook voor (semi)professionele toepassingen als foto- en videobewerking. Als je eerder al een MacBook gehad hebt en je bent toe aan een nieuw model, dan is de nieuwe MacBook Air M5 een slimme keuze. Je kan daarmee weer jaren vooruit (we verwachten zo’n zes jaar), terwijl je dan ook nog eens profiteert van de verbeteringen van afgelopen jaren. Als je nog twijfelt tussen een MacBook Neo en MacBook Air, bedenk je dan wel dat je bij de MacBook Neo zeer waarschijnlijk op een paar punten inlevert in vergelijking met je huidige MacBook. Heb je nu sowieso al een MacBook met 16GB RAM of meer, dan adviseren we zonder twijfel om voor de MacBook Air M5 te gaan. Lees ook onze vergelijking tussen de MacBook Air M5 vs MacBook Neo.

Bekijk ook MacBook Neo vs MacBook Air M5: welke past het beste bij jou? Twijfel je of de MacBook Neo wat voor jou is of kies je liever een nieuwe MacBook Air M5? In deze vergelijking zetten we de belangrijkste verschillen naast elkaar.

Heb je nog nooit eerder een MacBook gehad, dan is de keuze wat lastiger. Je weet dan misschien nog niet of een MacBook überhaupt iets voor jou is, dus in dat geval is de veel goedkopere MacBook Neo misschien een betere keuze. Tenzij je er zwaardere taken op gaat doen: in dat geval krijg je met de MacBook Air M5 niet alleen een snellere chip, maar ook twee keer zoveel RAM voor soepelere multitasking. Maar zoek je een laptop voor wat basistaken en alledaagse dingen en wil je er niet teveel tegelijk op doen, dan is de MacBook Neo ook nog steeds een goede keuze.

Maar de MacBook Air zal ook in de smaak vallen bij een deel van de professionele gebruikers. Gezien zijn kracht en de uitbreidingsmogelijkheden, presteert de MacBook Air M5 op sommige vlakken bijna net zo goed als een MacBook Pro met M2 Max- of M3 Pro-chip. Daarmee wordt. het voor pro’s aantrekkelijker om voor de veel goedkopere MacBook Air te gaan, al moet je er wel rekening mee houden dat je inlevert op poorten en schermkwaliteit.

Wil je toch liever een MacBook Air en tegelijkertijd besparen, dan kun je altijd nog kiezen voor de MacBook Air M4. Deze is momenteel nog ruim beschikbaar, voor een flink lagere prijs. Je krijgt dan nagenoeg exact dezelfde ervaring, op wat kleine snelheidswinsten en betere draadloze prestaties na. Zeker als je geen 512GB opslag nodig hebt, is een 256GB MacBook Air M4 nog steeds een hele goede keuze.

Prijzen 13-inch MacBook Air 2025 met M4-chip

Lees ook onze andere recente vergelijkingen die we gemaakt hebben:

Score 9 MacBook voor iedereen MacBook Air M5 Vanaf € 1.199,- Voordelen IJzersterke prestaties dankzij M5-chip

IJzersterke prestaties dankzij M5-chip Standaard met 512GB opslag

Standaard met 512GB opslag Verbeterde draadloze prestaties dankzij N1-chip

Verbeterde draadloze prestaties dankzij N1-chip Nog altijd mooi scherm Nadelen Poorten aan slechts één kant

Poorten aan slechts één kant Geen optie voor nanotextuur

Geen optie voor nanotextuur Batterijduur niet verbeterd

Batterijduur niet verbeterd Vanafprijs iets hoger geworden

Conclusie MacBook Air M5 review

Alles bij elkaar opgeteld is de MacBook Air met het nieuwe M5-model nog altijd een hele aantrekkelijke Mac, zelfs ondanks dat er met de MacBook Neo een veel goedkoper alternatief is. Nieuwe Mac-gebruikers zullen misschien eerder naar dat model kijken, maar wij vinden dat de MacBook Air in z’n totaliteit gezien een voor een grotere doelgroep geschikter model is. Met de nieuwe M5-chip krijg je razendsnelle prestaties, al is het verschil met de M4-versie minimaal. De verdubbeling van de opslagcapaciteit is zeker mooi meegenomen, maar we vinden het wel jammer dat de minpunten van het voorgaande model ook bij deze 2026-uitvoering nog aanwezig zijn. Denk aan de weinig verbeterde accuduur en de poorten die slechts aan een kant zitten.

We hopen dan ook dat Apple bij de volgende MacBook Air wel iets meer uit de kast haalt, met bijvoorbeeld een verbeterd display, opgefrist ontwerp of een andere handige nieuwe functie. Tot die tijd is de MacBook Air M5 zeker nog een aanrader, zowel voor gemiddelde gebruikers als de semi-pro’s.

MacBook Air M5 kopen

Toe aan een nieuwe MacBook na het lezen van deze review van de MacBook Air M5? Het nieuwste model is verkrijgbaar bij alle bekende verkooppunten.

Informatie Laatst bijgewerkt april 2026

Taalfout gezien of andere suggestie hoe we dit artikel kunnen verbeteren? Laat het ons weten!