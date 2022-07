Apple Watch Pro in 10 vragen

De Apple Watch Pro is nog niet officieel aangekondigd. Sterker nog, het is nog helemaal niet zeker of deze extra robuuste Apple Watch de naam ‘Pro’ zal krijgen. Wel weten we dit een wat duurdere uitvoering met een wat groter scherm wordt, gericht op sportieve gebruikers. Het zou mogelijk de Apple Watch Edition van titanium kunnen vervangen. Met onderstaande vragen (en antwoorden) proberen we wat meer duidelijkheid te scheppen wat je kunt verwachten.

#1 Wat is de Apple Watch Pro?

De Apple Watch Pro is een speciale uitvoering van de Apple Watch Series 8, die in het najaar van 2022 wordt verwacht. Het gaat hier om een robuuste smartwatch voor sporters en mensen die met extreme omstandigheden te maken hebben. Met deze Apple Watch kan Apple een nieuwe doelgroep interesseren voor een smartwatch.

#2 Wanneer komt de Apple Watch Pro?

We verwachten een release in het najaar van 2022, samen met de Apple Watch Series 8 en de tweede generatie Apple Watch SE. Na de aankondiging in september is een release in september of oktober het meest voor de hand liggend. Omdat dit een speciale uitvoering is zou de introductie ook iets later in het jaar kunnen komen, om meer aandacht te krijgen.

#3 Wat weten we over het design?

Volgens Mark Gurman van Bloomberg zal de Apple Watch Pro zich onderscheiden door een nieuw uiterlijk. Het zou gaan om het eerste grote redesign sinds de Series 4 uit 2018. We hoeven echter geen platte zijkanten te verwachten, zoals eerder in geruchten regelmatig is beweerd. Ook hoeven we niet te rekenen op een ronde wijzerplaat. In plaats daarvan krijgen we een “evolutie van de rechthoekige vorm”.

Belangrijk is dat Apple zou willen kiezen voor een speciaal materiaal, mogelijk een speciale samenstelling van titanium dat extra stevig is. Momenteel kun je de Apple Watch kopen in aluminium, staal en titanium.

Op één punt spreekt Mark Gurman zichzelf een beetje tegen: hij voorspelde niet alleen een titanium behuizing, maar ook een “rubberen exterieur” voor “extra stootbestendigheid en bescherming in de trant van Casio’s G-Shock-horloges”. Casio maakt verschillende G-Shock-modellen, maar die zijn meestal niet voorzien van een rubberen buitenkant. De G-Shock Move GBA-900 is een van de weinig modellen die wél met rubber is bekleed. Die ziet er zo uit:

Deze heeft rubberen bumpers die het een bijna militaire uitstraling geven. Een dergelijke Apple Watch zou er heel anders uit zien dan we gewend zijn en een minder ‘premium’ uitstraling hebben. Het rubber beschermt ook de Digital Crown en de zijknop, zodat ze niet per ongeluk worden ingedrukt. Een dun rubberen membraan over de speaker zou kunnen voorkomen dat er water in loopt, zodat je niet steeds het water eruit hoeft te trillen.

#4 Welk Apple Watch Pro formaat kunnen we verwachten?

De Apple Watch Pro is mogelijk verkrijgbaar in één formaat, dat een stuk groter zal zijn dan de huidige modellen van 41mm en 45mm. De smartwatch zal volgens Bloomberg zo groot zijn dat het maar een beperkte groep gebruikers aanspreekt.

Bij een grotere behuizing past natuurlijk ook een groter scherm. Het scherm zal ongeveer 7% groter zijn dan de huidige Apple Watch Series 7, met een resolutie van 410 x 502 pixels. De huidige 45mm modellen hebben een resolutie van 396 x 484 pixels.

#5 Wat is de Apple Watch Pro batterijduur?

Om de fanatieke sporters te kunnen aanspreken zou de Apple Watch Pro voorzien zijn van een verbeterde batterijduur. Met de huidige modellen kun je zo’n 7 uur aan één stuk sporten, maar voor triatleten en ultrarunners is dat te kort. Je wilt voor of na een wedstrijd ook nog kunnen rondhangen en reizen, zonder je zorgen te hoeven maken over de batterijduur. Volgens Bloomberg gaat het om een horloge dat meerdere dagen meegaat op één batterijlading.

Dit is te danken aan een nieuwe Low Power Mode, waarmee je de gebruiksduur extra kunt verlengen. De Apple Watch heeft al een energiebesparende modus, maar die is niet erg bruikbaar omdat bijna alle functies worden uitgeschakeld. De nieuwe Low Power Mode biedt naast het tonen van het tijdstip nog wat meer functies, bijvoorbeeld eenvoudige widgets met informatie.

Er wordt al langere tijd gesproken over een nieuwe Low Power Mode, maar het is nog niet te vinden in watchOS 9, de update die nu in beta wordt getest. Door achtergrondactiviteiten te pauzeren, de helderheid van het scherm te verlagen en andere functies tijdelijk uit te schakelen kan Apple zorgen dat het horloge langer meegaat en toch nog functioneel blijft.

#6 Krijgt de Apple Watch Pro speciale sportfuncties en sensoren?

Apple heeft in watchOS 9 veel sportfuncties toegevoegd, wat de indruk wekt dat er nog meer aan zit te komen – en dan denken we vooral aan hardware. Mogelijk gaat Apple extra mogelijkheden aankondigen die speciaal zijn bedoeld voor deze titanium Apple Watch Pro.

Wat sportfuncties betreft kunnen we ons voorstellen dat de Apple Watch Pro een paar exclusieve functies bevat voor dit model, maar waarbij gebruik wordt gemaakt van bestaande sensoren. Ook zou Apple meer workouttypes kunnen aanbieden, bijvoorbeeld een uitsplitsing van hardlopen naar hersteltraining, heuveltraining, intervaltraining en dergelijke.

De sportfuncties in watchOS 9 omvatten onder andere geavanceerde hardloopfuncties, een triatlon-modus die ervoor zorgt dat de metingen automatisch wisselen tussen zwemmen, hardlopen en fietsen. En er zijn nieuwe zwemfuncties, waaronder het berekenen van je SWOLF-zwemscore. Deze functies komen ook beschikbaar voor huidige Apple Watch-modellen die de update naar watchOS 9 kunnen installeren.

Bij de nieuwe sensoren wordt alleen gesproken over het meten van lichaamstemperatuur. Je krijgt daarbij geen exacte temperatuur te zien, maar een melding als je temperatuur buiten een bepaalde bandbreedte valt. Oftewel: je hebt koorts omdat je temperatuur te hoog is, of je bent onderkoeld omdat je temperatuur te laag ligt. Daarna kun je een meting doen met een normale thermometer. Andere sensoren voor bloedglucose en bloeddruk komen naar verwachting veel later, over een paar jaar.

#7 Apple Watch Pro versus Nike: hoe zit dat?

Apple brengt met de Apple Watch Nike-versies al een sportieve smartwatch op de markt, in samenwerking met partner Nike. Je zou verwachten dat Nike niet blij is met deze sportieve versie, die óók voor hardlopers en andere sporters is bedoeld. Door de Apple Watch Pro als exclusieve, extra dure variant uit te brengen hoeft dat geen probleem te zijn. De meerderheid van gebruikers is casual sporter en zal niet zo snel €1.000 of meer uitgeven aan een extra grote titanium smartwatch.

#8 Speciale Apple Watch Pro-bandjes?

Het is nog te vroeg om te zeggen of je je bestaande Apple Watch-bandjes kunt blijven gebruiken. Apple heeft er sinds 2015 (!) voor gezorgd dat al je eerder gekochte Apple Watch-bandjes geschikt zijn, maar dat zou bij de Pro wel eens kunnen veranderen. Mogelijk brengt Apple speciale bandjes in een nieuw design uit, bijvoorbeeld robuuste en dikke bandjes met een rubberen afwerking.

#9 Welke naam krijgt de Apple Watch Pro?

Apple zou de huidige Apple Watch Edition willen vervangen. Daarbij hoort ook een nieuwe naam, zeker omdat dit nieuwe model op een heel ander publiek is gericht: rijk én sportief. De nadruk bij Apple ligt op robuust en stevig, geoptimaliseerd voor extreme sporten. Daarom is ook de naam Apple Watch Explorer Edition gesuggereerd.

Andere mogelijke namen zijn Pro of Max, om aan te geven dat het hier om een duurdere en grotere uitvoering gaat. Mark Gurman lijkt de afgelopen tijd meer naar ‘Apple Watch Pro’ te neigen. We zullen pas in september tijdens de aankondiging weten welke naam het is geworden. Over het algemeen blijven de productnamen een goed bewaard geheim, in tegenstelling tot veel andere details.

#10 Prijs van de Apple Watch Pro?

Het ligt voor de hand dat de prijs van de Apple Watch Pro iets hoger ligt dan die van de Apple Watch Series 8. Dit moet een extra luxe uitvoering worden, waar mensen meer voor moeten betalen. Eerder rechtvaardigde Apple de hogere prijs van de luxere modellen door te kiezen voor speciale materialen (staal, titanium, verguld) of door samenwerking met een duur merk (Hermès). Ook zijn de duurdere modellen altijd voorzien van Cellular-functie en een beschermlaag van saffierglas. Door het formaat ook nog iets groter te maken kan Apple de hogere prijs nog iets meer rechtvaardigen.

De huidige Apple Watch Series 8 kost €459,- voor het model met 45mm horlogekast, terwijl de Apple Watch Pro wel €900,- tot €1.000,- zou kunnen gaan kosten. Dit is in lijn met de duurste modellen sporthorloges.

