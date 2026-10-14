Nieuwe Apple TV 4K te duur? Upgrade je oude met de nieuwe Siri Remote (en dit kun je ermee)

De nieuwe Apple TV 4K kost maar liefst €349. Maar een van de handigste verbeteringen kun je ook op je huidige Apple TV gebruiken, zonder het complete kastje te vervangen. Zo bespaar je flink én raak je de afstandsbediening minder snel kwijt.

Iedereen kent het wel: je wilt een film starten, maar de afstandsbediening ligt weer eens ergens tussen de bankkussens. Juist dat probleem pakt Apple met de nieuwste Siri Remote aan. En het mooie is: je hoeft er helemaal geen nieuwe Apple TV voor te kopen.

Nieuwe Siri Remote los verkrijgbaar voor €69

Apple heeft de nieuwe Apple TV 4K van 2026 aangekondigd. Deze vierde generatie is voorzien van een snellere A19-chip, verbeterde draadloze verbindingen en de mogelijkheid om vier HomePods als surroundsound-systeem te gebruiken. Maar er is ook een groot nadeel: de prijs. Met een adviesprijs van maar liefst €349,- is de nieuwe Apple TV 4K behoorlijk duur geworden. Zeker als je een oude Apple TV hebt die nog prima functioneert, is dat een flinke investering.

Bekijk ook Nieuwe Apple TV 4K officieel: dit zit er in de nieuwste vierde generatie Apple heeft de nieuwe Apple TV 4K van 2026 aangekondigd. Dit nieuwe model heeft aan de binnenkant talloze verbeteringen.

Gelukkig hoef je niet het complete kastje te vervangen om van een van de handigste vernieuwingen te profiteren. Apple verkoopt de nieuwe Siri Remote (4e generatie) namelijk ook los, voor €69,-. En misschien nog wel belangrijker: hij is gewoon te gebruiken met de Apple TV die je nu al onder je televisie hebt staan.

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Nieuwe Siri Remote kun je veel gemakkelijker terugvinden

De belangrijkste vernieuwing van de Siri Remote zit niet in het ontwerp, maar in de manier waarop je hem terugvindt. De Siri Remote van de tweede en derde generatie had al een zoekfunctie, waarmee je via je iPhone kon zien of je dichter bij de afstandsbediening kwam. Maar die werkte via Bluetooth en gaf alleen een globale indicatie van de afstand.

De vierde generatie gaat een flinke stap verder, dankzij ondersteuning voor Nauwkeurig Zoeken in Zoek mijn. Daarmee kun je op je iPhone veel preciezer zien waar de afstandsbediening zich bevindt. Je krijgt aanwijzingen over de richting en afstand, zodat je niet meer lukraak door de woonkamer hoeft te zoeken.

Misschien nog wel handiger is de nieuwe mogelijkheid om een geluid op de Siri Remote af te spelen. Apple heeft hiervoor een speakertje ingebouwd. Ligt de afstandsbediening ergens onder een stapel tijdschriften of diep tussen de kussens van de bank, dan kun je hem dankzij het geluidssignaal veel makkelijker vinden. Die mogelijkheid ontbreekt op alle voorgaande Siri Remotes.

Er zit wel een belangrijke beperking aan Nauwkeurig Zoeken. Volgens Apple werkt deze functie alleen in combinatie met een iPhone 17 of nieuwer (met uitzondering van de iPhone 17e), de iPhone Air of de iPhone Duo. Je hebt bovendien de nieuwste iOS-versie nodig. Heb je bijvoorbeeld een iPhone 16 Pro of ouder, dan kun je dus niet profiteren van de nauwkeurige aanwijzingen. Het afspelen van een geluidssignaal blijft wel een nuttige verbetering.

Nieuwe Siri Remote werkt ook met oudere Apple TV’s

Het goede nieuws is dus dat Apple de nieuwe Siri Remote niet exclusief voor de nieuwste Apple TV 4K heeft gemaakt. Volgens Apple is de afstandsbediening compatibel met alle generaties van de Apple TV 4K, inclusief de modellen uit 2017, 2021 en 2022. Zelfs de Apple TV HD uit 2015 wordt nog ondersteund.

Vooral als je nog een Apple TV 4K uit 2017 gebruikt, kan dit een fijne upgrade zijn. Dat model werd geleverd met de oude zwarte Siri Remote, voorzien van een glazen aanraakvlak. Met de nieuwe afstandsbediening krijg je het vernieuwde aluminium ontwerp met een rond clickpad, duidelijke fysieke knoppen en een aparte aan/uit- en muteknop. Ook opladen gaat via usb-c, in plaats van Lightning. De volumeknoppen en aan/uitknop kun je bovendien gebruiken om je televisie te bedienen.

Heb je een Apple TV 4K uit 2021 of 2022, dan is het verschil kleiner. Die modellen werden al geleverd met de vernieuwde Siri Remote met clickpad. De uitvoering uit 2022 heeft zelfs al usb-c. De belangrijkste reden om dan over te stappen, is dus vooral de verbeterde Zoek Mijn-functionaliteit.

Zo koppel je de nieuwe Siri Remote aan je huidige Apple TV

Een nieuwe Siri Remote koppelen aan je Apple TV is gelukkig eenvoudig. Je hoeft hiervoor niet eerst de oude afstandsbediening handmatig te verwijderen. Houd de nieuwe Siri Remote op ongeveer 7 centimeter van je Apple TV en druk de Terug-knop en Volume-omhoogknop tegelijkertijd ongeveer vijf seconden in. Verschijnt er een melding op het televisiescherm, dan volg je de instructies om de koppeling te voltooien. Mogelijk moet je de afstandsbediening daarvoor even op het Apple TV-kastje leggen.

Is de nieuwe Siri Remote de upgrade waard?

Voor €69,- geef je je huidige Apple TV een handige upgrade, zonder honderden euro’s uit te geven aan een compleet nieuw model. Maar verwacht niet dat je Apple TV hierdoor ook sneller wordt. De A19-chip, wifi 7, de nieuwe AV1-decoder en de mogelijkheid om vier HomePods als surroundsound-systeem te gebruiken, blijven exclusief voor de nieuwe Apple TV 4K. Ook verandert een nieuwe afstandsbediening niets aan de softwareondersteuning van je huidige Apple TV. De modellen uit 2015 en 2017 krijgen bijvoorbeeld geen update naar tvOS 27.

Toch vinden we de losse Siri Remote een interessant alternatief. Vooral voor bezitters van een oudere Apple TV met de zwarte afstandsbediening is het een flinke verbetering in gebruiksgemak. Heb je al een Siri Remote uit 2021 of 2022, dan is €69,- voor voornamelijk een betere zoekfunctie best veel geld. Maar als je de afstandsbediening regelmatig kwijt bent, kan juist dat geluidssignaal een hoop frustratie voorkomen.

De nieuwe Siri Remote (4e generatie) is voor €69,- bij Apple te bestellen. De nieuwe Apple TV 4K verschijnt op vrijdag 13 november 2026. Binnenkort zal de Siri Remote ook bij webwinkels via onderstaande links te krijgen zijn.

Apple TV 4K 2026 kopen:

Je kunt hem binnenkort bij onderstaande shops bestellen. Vanaf 13 november worden de eerste exemplaren uitgeleverd en ligt hij ook in de winkels.