Ruim zes jaar na de introductie van de eerste HomePod mini heeft Apple eindelijk de opvolger geïntroduceerd. Wat betaal je voor deze slimme speaker?

Het heeft even geduurd, maar de HomePod mini 2 is eindelijk te bestellen. Apple’s compacte slimme speaker heeft nieuwe kleuren gekregen, levert beter geluid en biedt meer mogelijkheden. Maar hangt daar ook een hoger prijskaartje aan? We zetten de prijzen op een rij en laten zien waar je de nieuwe HomePod mini kunt bestellen.

Prijzen HomePod mini 2

De HomePod mini 2 lijkt qua ontwerp sterk op zijn voorganger, maar vanbinnen heeft Apple het nodige vernieuwd. Dankzij de S10-chip levert de speaker beter geluid en kun je hem nu ook als standaardspeaker voor je Mac gebruiken. De vernieuwde Siri met AI-functies wordt eveneens ondersteund, maar is bij de release nog niet beschikbaar. Nederland behoort voorlopig niet tot de landen waar deze functie wordt uitgerold.

De HomePod mini 2 komt in vijf kleuren: wit, blauw, groen, roze en middernacht. Deze nieuwe speaker is vanaf nu te pre-orderen en ligt vanaf vrijdag 30 oktober 2026 in de winkels. Dit is de Nederlandse adviesprijs:

HomePod mini 2: €169,-

HomePod mini 2 kopen:

Je kunt hem binnenkort bij onderstaande shops bestellen. Vanaf 30 oktober worden de eerste exemplaren uitgeleverd en ligt hij ook in de winkels.

Is de HomePod mini 2 duurder geworden?

Ondanks het vertrouwde ontwerp betaal je voor de HomePod mini 2 meer dan voor zijn voorganger. Apple verhoogde eerder dit jaar de adviesprijs van de eerste generatie van €109,- naar €139,-. Met de komst van de HomePod mini 2 stijgt de prijs opnieuw, ditmaal met €30,- naar €169,-.

Vergeleken met de oorspronkelijke Nederlandse introductieprijs betaal je inmiddels €60,- meer voor een HomePod mini. Daar krijg je bij de tweede generatie wel verschillende verbeteringen voor terug, waaronder beter geluid, nieuwe kleuren en ondersteuning voor nieuwe functies.