Apple brengt de nieuwe HomeView voorlopig niet uit in Nederland en de rest van de EU. Siri AI speelt daarbij een belangrijke rol.

Apple heeft de HomeView officieel aangekondigd, maar Nederlandse gebruikers moeten voorlopig geduld hebben. Het slimme scherm verschijnt op 13 november in verschillende landen, maar de Europese Unie valt buiten de boot. Dat heeft alles te maken met Siri AI, dat hier nog niet beschikbaar is op de iPhone. Waarom brengt Apple de HomeView voorlopig niet uit in Europa en wanneer kunnen we het apparaat alsnog verwachten?

Apple HomeView voorlopig niet in Nederland verkrijgbaar

Na jarenlange geruchten heeft Apple tijdens de ‘Welcome home’-Experience eindelijk de HomeView onthuld. Dit slimme scherm vormt het centrale bedieningspunt voor je slimme woning, waarmee je onder andere accessoires aanstuurt, camerabeelden bekijkt en muziek afspeelt. Het apparaat verschijnt op 13 november in landen als de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk, maar niet in Nederland en België.

De reden ligt bij Siri AI. Deze vernieuwde spraakassistent kan persoonlijke informatie gebruiken om antwoorden en acties af te stemmen op de gebruiker. Apple heeft deze functies vanwege de Europese Digital Markets Act (DMA) voorlopig niet beschikbaar gemaakt op de iPhone in de EU.

Op de Mac en Apple Vision Pro werkt Siri AI wel in de EU, omdat deze apparaten niet dezelfde poortwachterstatus hebben als iOS. De HomeView kan de vernieuwde spraakassistent zelfstandig gebruiken, maar heeft voor bepaalde persoonlijke functies een geschikte iPhone of iPad nodig.

In een persbericht zegt Apple er zelf het volgende over: Apple HomeView is niet verkrijgbaar in de Europese Unie, omdat Siri AI in de EU momenteel niet beschikbaar is in iOS. Apple probeert in samenwerking met de EU tot een oplossing te komen.

Komt deze ooit naar Nederland?

Apple heeft nog geen Europese releasedatum aangekondigd. Het bedrijf zoekt samen met de EU naar een oplossing, maar wanneer die er komt, is niet bekend. Een latere introductie blijft mogelijk. Voorlopig moeten Nederlandse (en Belgische) gebruikers dus nog even wachten voordat ze de HomeView in huis kunnen halen.

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Kan ik deze in Nederland gebruiken?

Wil je de HomeView vanuit het buitenland importeren? Houd er dan rekening mee dat nog onduidelijk is of het slimme scherm in Nederland volledig werkt. De Apple Vision Pro is bijvoorbeeld met een buitenlands Apple Account ook in Nederland te gebruiken. Bij de HomeView ligt dat mogelijk ingewikkelder, omdat het apparaat nauw samenwerkt met Apple’s Woning-app en je persoonlijke gegevens. Mogelijk kun je de HomeView dus met een buitenlands account gebruiken, maar dat is onhandig als al je slimme apparaten gekoppeld zijn aan je Nederlandse account. Bovendien worden smart-home apparaten ook door meerdere gebruikers aangestuurd via Delen met gezin, en dat zou dan ook veel ingewikkelder worden.