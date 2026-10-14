Nieuwe Apple HomeView verschijnt niet in Nederland (en dat heeft alles met Siri te maken)
Apple heeft de HomeView officieel aangekondigd, maar Nederlandse gebruikers moeten voorlopig geduld hebben. Het slimme scherm verschijnt op 13 november in verschillende landen, maar de Europese Unie valt buiten de boot. Dat heeft alles te maken met Siri AI, dat hier nog niet beschikbaar is op de iPhone. Waarom brengt Apple de HomeView voorlopig niet uit in Europa en wanneer kunnen we het apparaat alsnog verwachten?
Apple HomeView voorlopig niet in Nederland verkrijgbaar
Na jarenlange geruchten heeft Apple tijdens de ‘Welcome home’-Experience eindelijk de HomeView onthuld. Dit slimme scherm vormt het centrale bedieningspunt voor je slimme woning, waarmee je onder andere accessoires aanstuurt, camerabeelden bekijkt en muziek afspeelt. Het apparaat verschijnt op 13 november in landen als de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk, maar niet in Nederland en België.
De reden ligt bij Siri AI. Deze vernieuwde spraakassistent kan persoonlijke informatie gebruiken om antwoorden en acties af te stemmen op de gebruiker. Apple heeft deze functies vanwege de Europese Digital Markets Act (DMA) voorlopig niet beschikbaar gemaakt op de iPhone in de EU.
Op de Mac en Apple Vision Pro werkt Siri AI wel in de EU, omdat deze apparaten niet dezelfde poortwachterstatus hebben als iOS. De HomeView kan de vernieuwde spraakassistent zelfstandig gebruiken, maar heeft voor bepaalde persoonlijke functies een geschikte iPhone of iPad nodig.
In een persbericht zegt Apple er zelf het volgende over:
Apple HomeView is niet verkrijgbaar in de Europese Unie, omdat Siri AI in de EU momenteel niet beschikbaar is in iOS. Apple probeert in samenwerking met de EU tot een oplossing te komen.
Komt deze ooit naar Nederland?
Apple heeft nog geen Europese releasedatum aangekondigd. Het bedrijf zoekt samen met de EU naar een oplossing, maar wanneer die er komt, is niet bekend. Een latere introductie blijft mogelijk. Voorlopig moeten Nederlandse (en Belgische) gebruikers dus nog even wachten voordat ze de HomeView in huis kunnen halen.
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Kan ik deze in Nederland gebruiken?
Wil je de HomeView vanuit het buitenland importeren? Houd er dan rekening mee dat nog onduidelijk is of het slimme scherm in Nederland volledig werkt. De Apple Vision Pro is bijvoorbeeld met een buitenlands Apple Account ook in Nederland te gebruiken. Bij de HomeView ligt dat mogelijk ingewikkelder, omdat het apparaat nauw samenwerkt met Apple’s Woning-app en je persoonlijke gegevens. Mogelijk kun je de HomeView dus met een buitenlands account gebruiken, maar dat is onhandig als al je slimme apparaten gekoppeld zijn aan je Nederlandse account. Bovendien worden smart-home apparaten ook door meerdere gebruikers aangestuurd via Delen met gezin, en dat zou dan ook veel ingewikkelder worden.
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HomeView
De HomeView is Apple's slimme scherm voor in huis, waarmee je al je HomeKit- en Matter-accessoires kunt bedienen. Dankzij Siri AI en gezichtsherkenning toont het scherm persoonlijke informatie voor verschillende gezinsleden. Je kunt er ook mee videobellen via FaceTime, je agenda bekijken, muziek luisteren en foto's tonen. De HomeView heeft een 7-inch touchscreen en is verkrijgbaar in twee uitvoeringen: voor aan de muur of met een voet en ingebouwde speaker. Het apparaat draait op een eigen besturingssysteem en werkt nauw samen met de Woning-app van Apple. Daarmee is de HomeView het centrale bedieningspaneel voor je slimme woning.
3 reacties
mario
We nemen hem in november gewoon mee van uit de US, en anders heb ik in maart nog een kans. ben benieuwd of ik hem hier in NL gewoon aan de praat krijg op mijn NL account, anders schakelen we met de hele boel weer over op een US account.
Sowieso koopt ik toch niks eer het in het Nederlands is….
Vraag
Kan ik de HomeView ophalen in bijvoorbeeld Engeland en vervolgens gebruiken in Nederland? Zonder SiriAI. Ik zou hem graag aan de muur willen gebruiken voor het aansturen van mijn smarthome.