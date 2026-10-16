Welke processor krijgt de MacBook Pro met OLED-scherm? Volgens dit gerucht valt het je mogelijk tegen
Eerder dit jaar kondigde Apple een nieuwe MacBook Pro aan. Het enige echte nieuwe hieraan was de M5 Pro en M5 Max chip. Ondertussen is ook de M6-chip te koop in de nieuwe Mac mini. Dit is Apple’s eerste 2 nanometerchip voor de Mac. Dus hoe zit het met die aanstaande MacBook Pro met OLED?
‘MacBook Pro met OLED-scherm krijgt geen nieuwe chip’
De M6-chip lijkt een kort leven beschoren. Er komt volgens de geruchten geen betere variant van in de vorm van M6 Pro, M6 Max of M6 Ultra op de markt. Om die reden krijgt de MacBook Pro met OLED-scherm, waarvan de aankondiging binnenkort verwacht wordt, gewoon een M5 Pro-chip. Er komt ook een variant met een M5 Max-chip, maar er is dus in feite niets nieuws vergeleken met het huidige model als je naar de prestaties kijkt. Alleen het nieuwe instapmodel van de MacBook Pro zou een M6-chip krijgen, maar dat is dan weer niet het OLED-model en is alleen beschikbaar met een 14 inch scherm. Het huidige model heeft een gewone M5-chip en komt uit het najaar van 2025.
Volgens de doorgaans betrouwbare Mark Gurman komt Apple pas eind 2027 een echt nieuwe chip. Dit zal dan in de M7-lijn zitten. Wil je dus alleen een MacBook Pro mét OLED-scherm en mét nieuwe chip, dan zul je nog een jaar moeten wachten. Maar ja, je kunt altijd wel blijven wachten. Er komt immers regelmatig een nieuw model. Zit je echt te trappelen voor dat OLED-scherm? Dan is ons advies om gewoon het model van dit jaar te overwegen. De huidige chip is ook bijzonder krachtig, zo schreven wij in onze review eerder dit jaar.
Vind jij het gebrek aan een M6 Pro (of Max) chip een dealbreaker? Laat het weten in de reacties!
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MacBook Pro
De MacBook Pro is Apple's krachtigste MacBook van de line-up. Je kan kiezen uit twee formaten (14- en 16-inch) met verschillende specificaties. Het nieuwste model is de M5 MacBook Pro in 14-inch formaat, maar de 14- en 16-inch modellen uit eind 2024 met M4 Pro-chip of de nog krachtiger M4 Max-chip zijn ook nog actueel. Nieuw is ook de verbeterde camera met Center Stage en de extra en verbeterde poorten. Deze modellen hebben het vernieuwde design met miniLED-display, zoals die in de 2021-modellen geïntroduceerd werden. Alles over de MacBook Pro kopen, MacBooks vergelijken en meer lees je hier. Lees ook onze review van de MacBook Pro M4.