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Apple kondigt ‘Welcome Home’-Experience aan: dit is wanneer

‘Apple plant nog een event in oktober’: deze producten komen later in de maand

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Apple lijkt eind oktober nog meer nieuwe producten te onthullen. Tijdens deze presentatie worden onder meer een bijzondere MacBook Pro en nieuwe iPads verwacht.
Sasha Koevoets -

Na de ‘Welcome Home’-Experience op 13 oktober lijkt Apple nog niet klaar te zijn met aankondigingen. Volgens een nieuw gerucht van Bloomberg staat er op of rond dinsdag 27 oktober alweer een presentatie gepland. Daarbij zou Apple zich vooral richten op de Mac, met een opvallende vernieuwing voor de MacBook Pro. Ook andere producten staan mogelijk op het programma. Wat kunnen we verwachten van deze volgende Apple-presentatie?

Volgende Apple-presentatie verwacht

Volgens Bloomberg-journalist Mark Gurman wil Apple rond dinsdag 27 oktober 2026 nieuwe producten onthullen. Een definitieve datum is er nog niet, maar de plannen worden steeds concreter. Apple kiest hier naar verluidt voor een online videopresentatie, gecombineerd met een fysieke bijeenkomst waar journalisten de nieuwe producten kunnen uitproberen. Het is nog onduidelijk of Apple er een groot event van maakt, of dat het bij een kleinschalige presentatie blijft, zoals voor de ‘Welcome Home’-Experience wordt verwacht.

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Apple heeft officieel een oktober-Experience aangekondigd. Tijdens deze bijeenkomst in New York worden naar verwachting meerdere nieuwe producten onthuld.

Deze producten verwachten we

De belangrijkste aankondiging wordt waarschijnlijk een MacBook Pro met OLED-scherm en touchscreen. Apple zou werken aan nieuwe 14-inch en 16-inch modellen met een lichter ontwerp. Ook krijgen ze mogelijk een Dynamic Island, zoals op de iPhone. Eerdere geruchten spraken over de naam MacBook Ultra, maar waarschijnlijk blijven de modellen onderdeel van de MacBook Pro-serie.

Verder krijgt de iPad mini mogelijk een grote upgrade, met een OLED-scherm, een verplaatste FaceTime-camera en vernieuwde speakers. Ook worden een nieuwe iMac en een instapmodel van de 14-inch MacBook Pro verwacht. Beide zouden de M6-chip krijgen, zonder grote veranderingen aan het ontwerp.

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Apple heeft nog niets bevestigd

Apple heeft de mogelijke presentatie van 27 oktober nog niet officieel aangekondigd. Het is dus afwachten of de datum klopt en welke producten daadwerkelijk worden onthuld. Volgt Apple hetzelfde patroon als voorheen, dan verschijnt in de week vooraf een uitnodiging.

Met een tweede presentatie wordt oktober opnieuw een drukke maand voor Apple. Tijdens de ‘Welcome Home’-Experience staan smart home-producten centraal, terwijl het later deze maand vooral om de Mac en iPad draait. Dat past bij Apple, dat in oktober wel vaker nieuwe Macs en iPads presenteert.

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