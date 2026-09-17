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iOS 27 functies

iOS 27.2 in de maak: deze functies en verbeteringen komen eraan

Nieuws iOS en iPadOS
Apple werkt momenteel aan iOS 27.2, wat de volgende grote update van iOS 27 lijkt te worden. Welke functies brengt iOS 27.2 en wanneer verschijnt de update?
Benjamin Kuijten -

Normaal gesproken gaat Apple na de grote iOS-update door met de beta van de x.1-variant, maar met iOS 27 loopt het net even anders. In plaats van iOS 27.1 is er nu een beta van iOS 27.2. De reden: de iPhone Duo wordt in oktober standaard geleverd met iOS 27.1, dus waarschijnlijk gaat Apple een paar weken daarna iOS 27.2 voor alle toestellen uitbrengen. Hoe dan ook: iOS 27.2 brengt weer wat nieuwe functies naar je iPhone die je later dit najaar kan verwachten.

Inhoudsopgave iOS 27.2

#1 Vernieuwde Gezondheid-app (maar niet bij ons)

Apple liet tijdens de afgelopen iPhone-presentatie al zien wat er in het verschiet ligt voor de Gezondheid-app en in iOS 27.2 wordt dit toegevoegd. Het nieuwe design heeft meerdere nieuwe tabbladen en functies, waaronder een nieuw Insights-tabblad. Dit tabblad geeft beter inzicht in alle data van je Apple Watch, waarbij Apple Intelligence alles begrijpelijker en inzichtelijker maakt. Ook is er een nieuwe Health Age-functie, die aangeeft wat je gezondheidsleeftijd is ten opzichte van je daadwerkelijke leeftijd. Tot slot kun je met Longevity inzicht krijgen in hoe je presteert in zeven categorieën.

Deze functies zijn alleen beschikbaar buiten de EU en als je iPhone en Siri-taal op Engels (VS) zet.

Gezondheid-app met Apple Watch Series 12

#2 Siri AI meer talen (maar nog steeds niet in de EU)

Siri AI kan vanaf iOS 27.2 ook Frans, Japans, Koreaans, Portugees en Spaans. Maar Apple voegt deze talen niet toe omdat het straks ineens in deze landen beschikbaar komt. Apple doet dit voor landen als Canada, Brazilië en andere landen waar bijvoorbeeld Spaans en Portugees gesproken wordt. In de EU (dus ook in Frankrijk, Spanje en Portugal) blijft de functie onbeschikbaar.

#3 Profielen in Apple TV-app

De Apple TV-app krijgt in iOS 27.2 ondersteuning voor profielen op de iPhone en iPad. Apple bracht deze functie afgelopen december naar de Apple TV-app op de Apple TV, zodat je ook een profiel voor een kind aan kan maken. Hier hoeft geen Apple Account aan gekoppeld te zijn, omdat het gelinkt is aan het Apple Account van de ouder. Na het installeren van iOS 27.2, verschijnt dit extra profiel automatisch ook in de Apple TV-app op de iPhone.

#4 Meer context bij je inkomende oproepen

iOS 27 geeft je op het oproepenscherm al wat extra context als je bijvoorbeeld gebeld wordt door een bedrijf. Word je bijvoorbeeld gebeld door een luchtvaartmaatschappij, dan kun je relevante informatie over je vlucht uit bijvoorbeeld de Wallet-app meteen zien op het scherm van de huidige oproep. Ook als er iemand jarig is, zie je dat op het scherm. In iOS 27.2 kun je ook andere bijzondere data die bij dat contact horen op het oproepenscherm zien, zoals een trouwdag of andere gebeurtenis die aan dat contact toegevoegd is.

iOS 27 Call Context

#5 Veranderingen in Podcasts

In de Podcasts-app is het onderdeel Volgende nu aangepast naar Nieuwe afleveringen. Apple voegt ook een nieuwe sectie Speel verder toe, zodat er onderscheid gemaakt wordt tussen nieuwe afleveringen die klaar staan en afleveringen waar je al aan begonnen bent.

#6 Visuele wijzigingen in Muziek

De Muziek-app heeft enkele visuele wijzigingen gekregen. De icoontjes naast de onderdelen in het Bibliotheek-scherm, zijn nu zwart in plaats van rood. Ook op enkele andere plekken zijn er wat subtiele visuele wijzigingen aangebracht.

#7 Gebarentaal in FaceTime

Apple kondigde eerder al aan dat ontwikkelaars van apps voor gebarentolken toegang krijgen tot een nieuwe API, zodat er een menselijke tolk aan een FaceTime-gesprek toegevoegd kan worden. In iOS 27.2 is deze API toegevoegd.

#8 Nieuwe melding voor App Tracking Transparency in de EU

In een aantal EU-landen lag Apple in de clinch met overheidsinstanties over de huidige meldingen ter voorkoming van apptracking. Apple’s huidige aanpak zou in strijd zijn met de wet, omdat Apple zelf niet aan haar eigen regels voldoet. Er is nu een alternatieve melding voor EU-gebruikers, die wel aan de regels zou moeten voldoen. Ook krijgen Europese gebruikers ieder jaar opnieuw de vraag of ze een app toestemming geven voor tracking of niet.

#9 Uitgesloten apps voor Siri

Op dit moment vind je in de instellingen van Siri een lijst van alle apps, waarbij je per app aan kan geven of Siri van het gebruik van deze app mag leren. Standaard staat dit bij alle apps aan. In iOS 27.2 draait Apple dit om: er is nu een optie Uitgesloten apps, waar je de apps aan toe kan voegen. Siri zal niet leren van het gebruik van de apps die je in deze lijst gezet hebt.

iOS 27.2: uitgesloten apps voor Siri

#10 Data van apps verplaatsen

In de code van iOS 27.2 zijn verwijzingen gevonden naar een nieuwe functie voor ontwikkelaars. Zij krijgen de optie om gegevens van de ene app over te laten zetten naar een andere app. Dat is bijvoorbeeld handig in de zeldzame gevallen waarbij een ontwikkelaar een geheel nieuwe app uitbrengt, ter vervanging van een eerdere app. Dit zorgt ervoor dat gebruikers niet meer dingen zelf opnieuw hoeven in te stellen, omdat het bepaalde instellingen van de eerdere app kan overnemen.

#11 Verbeteringen CarPlay Ultra

Voor CarPlay Ultra, de uitgebreidere versie van CarPlay die nu nog alleen in Aston Martin beschikbaar is, komen er nieuwe thema’s beschikbaar. Ook zou je de sfeerverlichting in de auto kunnen koppelen aan het gekozen thema, zo blijkt uit de code.

Wanneer komt iOS 27.2?

iOS 27.2 komt waarschijnlijk ergens eind oktober of begin november beschikbaar. We verwachten dat Apple iOS 27.1 exclusief voor de iPhone Duo houdt, en dat alle andere iPhones niet veel later kunnen updaten naar iOS 27.2. Dat betekent dat Apple qua versienummers dit jaar waarschijnlijk wat verder voorloopt. Normaal gesproken wordt de x.2-update pas vanaf eind oktober of begin november getest, met een release in december. Dit jaar is dat dus eerder.

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