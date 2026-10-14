Wat kost de Apple TV 4K 2026? Bekijk de Nederlandse prijzen, de verschillen tussen de uitvoeringen en waar je Apple's nieuwste mediaspeler kunt bestellen.

Het heeft bijna vier jaar geduurd, maar de nieuwe Apple TV 4K is eindelijk aangekondigd. De vierde generatie heeft een snellere chip en nieuwe functies gekregen. Maar wat betaal je voor al die verbeteringen? Zoveel betaal je voor de nieuwe generatie van de Apple TV 4K!

Prijzen Apple TV 4K (2026)

Het ontwerp van de Apple TV 4K 2026 lijkt sterk op zijn voorganger, maar onder de motorkap heeft Apple flink wat veranderd. De A19-chip zorgt voor betere prestaties en dankzij de nieuwe ingebouwde microfoons kun je Siri voortaan handsfree gebruiken. De mediaspeler ondersteunt bovendien de vernieuwde versie van Siri met AI-functies, al zijn die voorlopig nog niet in Nederland beschikbaar.

De Apple TV 4K 2026 is verkrijgbaar in één uitvoering met 128GB opslag. Dit model beschikt standaard over een ethernetpoort en ondersteuning voor Thread, waarmee je geschikte smart home-apparaten kunt verbinden. Dit is de Nederlandse adviesprijs:

Apple TV 4K 2026: €349,-

De Apple TV 4K 2026 is vanaf 13 oktober 2026 te pre-orderen en ligt vanaf 30 oktober 2026 in de winkels.

Apple TV 4K 2026 kopen:

Je kunt hem binnenkort bij onderstaande shops bestellen. Vanaf 13 november worden de eerste exemplaren uitgeleverd en ligt hij ook in de winkels.

Is de Apple TV 4K 2026 duurder geworden?

Met de komst van de vierde generatie heeft Apple de prijs van de Apple TV 4K opnieuw verhoogd. Eerder dit jaar steeg de adviesprijs van het 128GB-model uit 2022 al van €189,- naar €299,-. Voor de nieuwe Apple TV 4K betaal je €349,-, waardoor de prijs nog eens met €50,- stijgt.

Vergeleken met de oorspronkelijke introductieprijs uit 2022 betaal je inmiddels €160,- meer. Daar krijg je wel verschillende verbeteringen voor terug, waaronder een snellere chip en een vernieuwde Siri Remote.