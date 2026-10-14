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Apple TV 4K 2026 is duurder geworden: dit zijn de hogere prijzen

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Wat kost de Apple TV 4K 2026? Bekijk de Nederlandse prijzen, de verschillen tussen de uitvoeringen en waar je Apple's nieuwste mediaspeler kunt bestellen.
Sasha Koevoets -

Het heeft bijna vier jaar geduurd, maar de nieuwe Apple TV 4K is eindelijk aangekondigd. De vierde generatie heeft een snellere chip en nieuwe functies gekregen. Maar wat betaal je voor al die verbeteringen? Zoveel betaal je voor de nieuwe generatie van de Apple TV 4K!

Prijzen Apple TV 4K (2026)

Het ontwerp van de Apple TV 4K 2026 lijkt sterk op zijn voorganger, maar onder de motorkap heeft Apple flink wat veranderd. De A19-chip zorgt voor betere prestaties en dankzij de nieuwe ingebouwde microfoons kun je Siri voortaan handsfree gebruiken. De mediaspeler ondersteunt bovendien de vernieuwde versie van Siri met AI-functies, al zijn die voorlopig nog niet in Nederland beschikbaar.

De Apple TV 4K 2026 is verkrijgbaar in één uitvoering met 128GB opslag. Dit model beschikt standaard over een ethernetpoort en ondersteuning voor Thread, waarmee je geschikte smart home-apparaten kunt verbinden. Dit is de Nederlandse adviesprijs:

  • Apple TV 4K 2026: €349,-

De Apple TV 4K 2026 is vanaf 13 oktober 2026 te pre-orderen en ligt vanaf 30 oktober 2026 in de winkels.

Apple TV 4K 2026 kopen:

Je kunt hem binnenkort bij onderstaande shops bestellen. Vanaf 13 november worden de eerste exemplaren uitgeleverd en ligt hij ook in de winkels.

Bekijk de Apple TV 4K 2026

Bekijk de Apple TV 4K 2026

Is de Apple TV 4K 2026 duurder geworden?

Met de komst van de vierde generatie heeft Apple de prijs van de Apple TV 4K opnieuw verhoogd. Eerder dit jaar steeg de adviesprijs van het 128GB-model uit 2022 al van €189,- naar €299,-. Voor de nieuwe Apple TV 4K betaal je €349,-, waardoor de prijs nog eens met €50,- stijgt.

Vergeleken met de oorspronkelijke introductieprijs uit 2022 betaal je inmiddels €160,- meer. Daar krijg je wel verschillende verbeteringen voor terug, waaronder een snellere chip en een vernieuwde Siri Remote.

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Apple TV 4K

De Apple TV 4K is de krachtigste en meest geavanceerde Apple TV in het assortiment. Er zijn drie versies: de Apple TV 4K uit 2017, de Apple TV 4K uit 2021 en de nieuwste Apple TV 4K uit 2022. Het 2022-model heeft een snellere A15-chip en ondersteuning van HDR10+. Hij komt in twee uitvoeringen: 64GB met alleen wifi en 128GB met zowel wifi, Ethernet en Thread. Behalve voor HDR10 en Dolby Vision, ondersteunt de Apple TV 4K ook Dolby Atmos voor beter geluid. De Apple TV 4K wordt geleverd met de vernieuwde aluminium Siri Remote, die uitgerust is met usb-c. Alles over de Apple TV kopen lees je in onze round-up.

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