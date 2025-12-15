Met dit kerstcadeau maak je iedere Apple-liefhebber gelukkig [ADV]

Zoek je een mooi kerstcadeau maar weet je nog niet goed wat? Bij Amac scoor je nu onder andere de Apple Watch Series 11, iPad en MacBook Air met scherpe kortingen. Op zoek naar wat anders? Hieronder hebben we een aantal van de leukste cadeaus voor je verzameld om de keuze makkelijker te maken.

❥ Dit artikel is een samenwerking tussen iCulture en Amac. Lees onze disclaimer.

1. Apple Watch Series 11: vanaf €449,-

De Apple Watch Series 11 is een slim horloge en is verkrijgbaar in 42 mm of 46 mm, met een helder Always‑On Retina‑scherm dat tot 2000 nits fel kan worden, extra krasbestendig is en in een aluminium of titanium kast komt in kleuren als spacegrijs, roségoud en naturel titanium. Aan de binnenkant zit de S10‑chip en 64GB opslag. De batterij gaat ongeveer een dag mee, waarbij je met snelladen in ongeveer 30 minuten tot zo’n 80% kunt opladen.​

Qua functies meet de Series 11 je hartslag, kan hij een ECG maken, je bloedzuurstof en temperatuur bijhouden en je slaap analyseren met slaapfasen en een slaapscore, plus meldingen geven bij slaapapneu en hoge bloeddruk. Voor sporten heb je functies als een GPS, het tracken van work‑outs voor onder andere hardlopen, fietsen en zwemmen, en bij de modellen met mobiel internet ook 5G.

2. AirPods 4: van €149,- voor €114,-

De AirPods 4 zijn compacte, volledig draadloze oordopjes met een vernieuwd ontwerp dat beter aansluit en comfortabeler zit. Dankzij de krachtige H2-chip geniet je van helder geluid, diepe bassen en ruimtelijke audio, terwijl het koppelen met je Apple-apparaten sneller dan ooit gaat. De standaardvariant biedt tot 5 uur luistertijd, die met de oplaadcase wordt verlengd tot maar liefst 30 uur.

De uitvoering met actieve ruisonderdrukking (ANC) beschikt daarnaast over een transparantiemodus, adaptieve audio en gespreksdetectie, voor een stillere en natuurlijkere luisterervaring. Beide modellen zijn ideaal voor dagelijks gebruik of je nu muziek streamt, telefoongesprekken voert of podcasts beluistert.

3. Aqara smart videodeurbel G4: van €99,95 voor €79,95

De Aqara Smart Video Doorbell G4 is een slimme deurbel met een scherpe 1080p-camera en een brede kijkhoek van 162 graden. Zo zie je dag en nacht duidelijk wie er voor de deur staat. Je kunt hem zowel op batterijen als bedraad gebruiken, en hij wordt geleverd met een losse gong van 95 dB.

De deurbel werkt samen met HomeKit Secure Video, Google Assistant en Alexa. Daarnaast biedt hij handige functies zoals gezichtsherkenning, instelbare detectiezones, een anti-sabotage-alarm en opslag via microSD (tot 512 GB) of in de cloud waar je ongeveer 7 dagen gratis beelden kunt bewaren zonder abonnement.

4. Marshall Emberton 3 speaker: van €179,- voor €148,-

Deze speaker levert het herkenbare Marshall-geluid waar muziekliefhebbers dol op zijn, nu met 360°‑weergave zodat elke hoek van de kamer gevuld wordt met rijk, vol geluid. Dankzij het brede frequentiebereik van 65Hz tot 20kHz hoor je zowel diepe bassen als heldere hoge tonen, precies zoals de artiest het bedoeld heeft.

Met een batterijduur van meer dan 32 uur kun je urenlang luisteren zonder tussendoor op te laden. En mocht je toch even bijladen, dan zorgt de snellaadfunctie ervoor dat je na 20 minuten alweer tot 6 uur verder kunt luisteren. De speaker is bovendien stof- en waterdicht, ideaal dus voor gebruik binnenshuis én buitenshuis, of je nu in de tuin zit of onderweg bent. Dankzij Bluetooth 5.3 verbind je moeiteloos met je iPhone, iPad, Mac of elk ander apparaat.

5. MacBook Air M4: vanaf €999,-

De MacBook Air M4 is een dunne en lichte laptop met een 13- of 15-inch Liquid Retina‑scherm, waardoor tekst en beelden scherp en kleurrijk ogen. Binnenin zit de M4‑chip, standaard 16GB werkgeheugen (uitbreidbaar tot 32GB) en een SSD van 256GB tot 2TB, genoeg voor dagelijkse taken en foto‑ en videobewerking zonder ventilatorgeluid.

Je krijgt tot ongeveer 18 uur batterijduur, MagSafe 3‑opladen, twee Thunderbolt 4‑poorten, een 12 MP‑webcam met Center Stage, Wi‑Fi 6E, Bluetooth 5.3 en een Magic Keyboard met Touch ID, waardoor hij zeer geschikt is voor studie, werk en gebruik onderweg.

6. iPad 2025 11-inch: vanaf €389,-

De iPad 2025 11‑inch is een fijne allround tablet met een helder 11‑inch Liquid Retina‑scherm, waardoor tekst en video er scherp en kleurrijk uitzien. Binnenin zit de snelle A16‑chip met 6GB werkgeheugen en opslag van 128GB, 256GB of 512GB, genoeg voor browsen, video’s, schoolwerk en lichte foto‑ of videobewerking. Dankzij de 12MP camera’s, stereospeakers, USB‑C, wifi 6 (en optioneel 5G) en ondersteuning voor Apple Pencil is de iPad 2025 een aanrader voor dagelijks gebruik.

