WhatsApp heeft met WhatsApp Plus een betaald abonnement met extra functies. We leggen uit wat het kost, welke voordelen je krijgt en wat er gratis blijft.

WhatsApp is al jarenlang gratis te gebruiken, maar wie meer mogelijkheden wil om de app te organiseren en personaliseren, kan een abonnement nemen op WhatsApp Plus. Daarmee krijg je onder meer extra thema’s, bijzondere stickers en de mogelijkheid om veel meer gesprekken vast te zetten. Maar wat kost WhatsApp Plus precies en heb je het abonnement echt nodig?

Wat is WhatsApp Plus?

WhatsApp Plus is een optioneel betaald abonnement met extra functies voor personalisatie en het organiseren van gesprekken. Je hebt het abonnement niet nodig om WhatsApp te blijven gebruiken: berichten versturen, foto’s delen en audio- en videogesprekken voeren blijft gewoon gratis.

Met WhatsApp Plus krijg je een aantal aanvullende functies. Deze zijn vooral bedoeld om WhatsApp persoonlijker te maken en gesprekken makkelijker te organiseren. Zo kunnen abonnees extra thema’s en appicoontjes gebruiken, speciale stickers versturen en meer gesprekken bovenaan de chatlijst vastzetten.

Momenteel kost WhatsApp Plus in Nederland €2,49 per maand. Het abonnement wordt maandelijks verlengd en kan op ieder moment worden opgezegd. Het is niet mogelijk om dit abonnement op jaarbasis af te sluiten, maar er is wel een gratis proefmaand.

Functies van WhatsApp Plus

WhatsApp Plus biedt een aantal extra functies die ervoor moeten zorgen dat je WhatsApp nog verder naar wens kunt aanpassen. De vijf belangrijkste functies van WhatsApp Plus zijn hieronder uitgewerkt.

Exclusieve thema’s en appicoontjes

Om WhatsApp een persoonlijkere uitstraling te geven, kun je met WhatsApp Plus een ander appicoontje kiezen. Je krijgt de keuze uit verschillende ontwerpen, waaronder het vertrouwde standaardicoon en een retro-icoontje in de stijl van oudere iOS-versies. Daarnaast zijn er opvallendere varianten met andere kleuren en effecten, zoals vuur en ijs.

Ook de uitstraling van de gehele app kan worden aangepast met verschillende kleurthema’s. Kies je een ander thema, dan veranderen meerdere onderdelen van de interface mee. Zo krijgen chatberichten, pictogrammen, knoppen en achtergronden bijpassende kleuren, waardoor WhatsApp één samenhangende uitstraling krijgt.

Speciale stickers met effecten

Soms kun je je met beelden beter uitdrukken dan met woorden. In de gratis versie van WhatsApp kun je daarvoor al stickers gebruiken, maar WhatsApp Plus voegt daar exclusieve stickerpakketten met speciale effecten aan toe. Deze stickers zijn geanimeerd en zorgen tijdens het versturen voor extra beweging in het gesprek.

Persoonlijke beltonen

In de gratis versie van WhatsApp kun je voor inkomende oproepen het standaardgeluid gebruiken of de beltoon uitschakelen. Met WhatsApp Plus kun je per contact een eigen beltoon instellen. Daarbij heb je de keuze uit verschillende melodieuze geluiden, zodat je meteen hoort wie je via WhatsApp probeert te bellen.

Aangepaste lijsten

WhatsApp biedt standaard in je gespreksoverzicht al een aantal lijsten waarmee je orde in je gesprekken kunt scheppen. Hierbij heb je Ongelezen, Favorieten of Groepen, zodat je snel kunt filteren tussen je gesprekken. In de gratis versie is het al mogelijk om extra lijsten aan te maken, maar WhatsApp Plus voegt daar de mogelijkheid aan toe om er een thema, meldingsgeluid en beltoon aan te koppelen.

Meer chats vastzetten

Sommige gesprekken wil je altijd snel bij de hand hebben. In de gratis versie van WhatsApp kun je maximaal drie gesprekken bovenaan de chatlijst vastzetten. Met WhatsApp Plus wordt die limiet verhoogd naar 20 gesprekken.

Zo sluit je WhatsApp Plus af

Om een abonnement op WhatsApp Plus te nemen, volg je de onderstaande stappen: Open WhatsApp. Ga naar het Instellingen-tabblad. Tik op Abonnementen. Kies voor WhatsApp Plus. Selecteer Start je gratis maand. Voer nu je betaalmethode in.

WhatsApp Plus opzeggen

Heb je een abonnement op WhatsApp Plus, maar wil je dit toch beëindigen? Dan doe je dat op dezelfde manier als je dat altijd bij andere apps zou doen. Dit wordt geregeld via de App Store, dus daar moet je ook het abonnement stopzetten.

Bekijk ook Alles over App Store abonnementen: beheren, opzeggen en misleiding Steeds meer apps gebruiken abonnementen voor extra functies. Je kunt het lidmaatschap automatisch verlengen of tijdig opzeggen en in deze tip lees je hoe dat werkt. We bespreken ook hoe je misleiding voorkomt.

Meta One-abonnement

Naast WhatsApp hebben Meta’s andere diensten, Instagram en Facebook, ook Plus-varianten. Bij Facebook krijg je als abonnee de mogelijkheid om je verhaal 48 uur te laten staan, zodat meer mensen het kunnen bekijken. Ook kun je superreacties sturen, het app-pictogram aanpassen, of door de lijst van verhaalkijkers scrollen. Daarnaast krijg je statistieken over je verhaal en krijg je vooraf een voorbeeld van het verhaal, zodat je kan kijken zonder dat mensen dat kunnen zien. Dit alles kost je €2,99 per maand.

Ook Instagram Plus kost €2,99 per maand en geeft vooral extra mogelijkheden voor Stories: je kunt ze tot 48 uur zichtbaar houden, voor verschillende groepen aparte doelgroeplijsten maken en wekelijks een Story extra onder de aandacht brengen. Ook krijg je inzicht in hoe vaak een Story opnieuw is bekeken en kun je de lijst met kijkers doorzoeken. Verder bevat Instagram Plus geanimeerde Super Hearts, alternatieve appicoontjes en lettertypen voor je bio. Je kunt maximaal zes berichten op je profiel vastzetten en content rechtstreeks op je profiel of bij je hoogtepunten plaatsen, zonder dat deze in de tijdlijn van je volgers verschijnt. Net als bij Facebook en WhatsApp blijft de standaardversie van Instagram gewoon gratis.

Meta biedt daarnaast Meta One aan, waarmee verschillende abonnementen in één pakket worden gecombineerd. Het persoonlijke Meta One Plus-abonnement bevat de voordelen van Facebook Plus, Instagram Plus en WhatsApp Plus voor een lagere prijs (€6,99 ipv €8,47 per maand) dan wanneer je deze los afsluit. Ook krijg je hogere gebruikslimieten voor Meta AI, waaronder het genereren en bewerken van afbeeldingen en video’s en toegang tot een uitgebreidere nadenkmodus. Meta One Premium (€20,99 per maand) bevat dezelfde voordelen, maar biedt ruimere AI-limieten.

WhatsApp Messenger Versie 26.33.72 Download Geschikt voor Mac, iPhone, iPad, Watch Vereist iOS 15.1+ Grootte 376.33 MB Uitgever WhatsApp Inc. Leeftijd 12+ Talen

Veelgestelde vragen WhatsApp Plus

Dit nieuwe abonnement van WhatsApp roept wellicht enkele vragen bij je op. Wij hebben de belangrijkste hieronder voor je beantwoord.