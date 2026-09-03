Met iOS 27 kun je een tweede iPhone aan je mobiele nummer koppelen, zonder steeds je eSIM over te zetten. Zo wissel je gemakkelijk van toestel, maar je provider moet de nieuwe functie wel ondersteunen.

Soms wil je liever niet je nieuwe, dure iPhone meenemen, bijvoorbeeld naar een festival, tijdens het sporten of op een avondje uit. Een kleiner of ouder toestel kan dan een handig alternatief zijn, zonder dat je daarvoor een ander telefoonnummer nodig hebt. De nieuwe functie iPhone Handoff in iOS 27 maakt dat mogelijk.

Eén telefoonnummer op twee iPhones

Je stelt één iPhone in als hoofdtoestel en koppelt daar een tweede aan. De primaire eSIM blijft op de hoofd-iPhone staan, terwijl de tweede een zogeheten ‘companion-eSIM’ krijgt.

Vervolgens kun je kiezen welke iPhone actief is voor je telefoonnummer. Zo kun je bijvoorbeeld voor een festival je oude iPhone meenemen en je hoofd-iPhone thuislaten, terwijl je hetzelfde nummer houdt. De mobiele instellingen beheer je vanaf de hoofd-iPhone. Ook het delen van je locatie kan meeverhuizen naar de iPhone die op dat moment actief is. De functie lijkt daardoor een beetje op de duo-functie die veel providers bieden. Daarbij krijg je twee fysieke simkaarten voor hetzelfde nummer.

De twee iPhones zijn niet gelijktijdig actief op dezelfde aansluiting. Daarmee werkt iPhone Handoff anders dan MultiSIM, zoals we dat kennen van bijvoorbeeld de Apple Watch en iPad, waarbij meerdere apparaten tegelijkertijd de mobiele aansluiting kunnen gebruiken.

Apple maakte tijdens WWDC 2026 al bekend dat iOS 27 deze mogelijkheid krijgt. Een demonstratie in Xcode 27 laat nu meer zien over de werking, al gaat het om twee gesimuleerde iPhones en niet om fysieke toestellen.

Werkt dit ook in Nederland en België?

Of de functie ook naar Nederland en België komt, is nog niet duidelijk. Je provider moet iPhone Handoff namelijk ondersteunen. In de code van iOS 27 staan al verwijzingen naar onder meer T-Mobile US en Deutsche Telekom, maar dat betekent niet automatisch dat de functie daar bij de release beschikbaar is.

Voor KPN, Vodafone en Odido is ondersteuning nog niet bevestigd. Hetzelfde geldt voor de grote Belgische providers. Bestaande MultiSIM-ondersteuning biedt geen garantie: een provider die bijvoorbeeld MultiSIM voor de Apple Watch aanbiedt, ondersteunt niet automatisch ook het wisselen tussen twee iPhones. Het is daarom nog onduidelijk of iPhone Handoff bij de release van iOS 27 in Nederland en België te gebruiken is.

Meld je aan voor de iCulture nieuwsbrief Ontvang het belangrijkste Apple-nieuws, de beste tips en meer direct in je inbox! Dagelijkse nieuwsbrief Wekelijkse nieuwsbrief Het belangrijkste Apple-nieuws

Het belangrijkste Apple-nieuws Gemaakt voor iedere Apple-fan

Gemaakt voor iedere Apple-fan Dagelijks of wekelijks, jij bepaalt

Dagelijks of wekelijks, jij bepaalt Ieder moment opzegbaar

Meer over iOS 27 en iPadOS 27

iOS 27 is de grote nieuwe iPhone-update van 2026, terwijl iPadOS 27 onderweg is naar de iPad. In iOS 27 en iPadOS 27 vind je nieuwe Apple Intelligence-functies, de nieuwe Siri AI (hoewel niet in de EU) en aanpassingen aan het Liquid Glass-design. Er komen nieuwe functies voor AirPods, CarPlay, de Foto’s- en Wallet-app en nog veel meer kleine verbeteringen. Apple focust ook flink op verbeterde prestaties, waardoor veel alledaagse taken sneller werken. Voor de iPad zijn er enkele optimalisaties, zoals het werken met een externe schijf. De geschikte toestellen van iOS 27 zijn de iPhone 11-serie en nieuwer. De release van iOS 27 en iPadOS 27 staat gepland voor september 2026.