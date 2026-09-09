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iPhone 17 vanaf nu véél duurder – maar ook alle andere iPhones zijn in prijs gestegen

Nieuws iDevices
Het was al de verwachting, maar nu is het de realiteit geworden: alle iPhones zijn in Nederland en België veel duurder geworden. De iPhone 17 is €150,- duurder geworden, maar de grote verrassing zien we vooral bij andere modellen.
Benjamin Kuijten -

Na de prijsverhogingen van de Apple-producten eerder dit voorjaar, is nu de iPhone aan de beurt. Na de aankondiging van de iPhone Duo, iPhone 18 Pro en meer, heeft Apple ook alle huidige modellen flink duurder gemaakt. In dit overzicht hebben we alle nieuwe prijzen van de iPhone 17, iPhone 16, iPhone 17e en meer na de iPhone-prijsverhoging in Nederland op een rij gezet, inclusief de oude prijzen.

iPhone prijsverhogingen in Nederland: tot €150,- duurder

In het kort: bijna alle modellen zijn €150,- duurder geworden in de adviesprijs. Dit zijn de prijzen die Apple hanteert, maar mogelijk ook binnenkort door andere winkels overgenomen worden. Wie er snel bij is, kan nu nog een iPhone 17 of ander model uit 2025 voor de oude prijs op de kop tikken. Zo betaal je bij bijvoorbeeld KPN nu €840,- voor de iPhone 17.

Bekijken bij KPN

Bekijken bij Odido

Bekijken bij Vodafone

Bekijken bij Belsimpel

Bekijken bij Mobiel.nl

Over naar de nieuwe prijzen. Apple heeft nu nog vier oudere modellen in het assortiment, namelijk de iPhone 17, iPhone 17e, iPhone Air en iPhone 16. Dit zijn de nieuwe en oude prijzen per 9 september 2026:

iPhone 17

  • 256GB: €1.119,- (was €969,-; +15%)
  • 512GB: €1.369,- (was €1.219,-; +12%)

iPhone 17e

  • 256GB: €869,- (was €719,-; +20%)
  • 512GB: €1.119,- (was €969,-; +15%)

iPhone Air

Bij de iPhone Air is de schade gelukkig wat lager: deze is bij alle modellen €100 duurder geworden. Tenzij je de 1TB-versie kiest:

  • 256GB: €1.329,- (was €1.229,-; +8%)
  • 512GB: €1.579,- (was €1.479,-; +6,7%)
  • 1TB: €2.079,- (was €1.729,-; +17%)

iPhone 16

Apple verkoopt ook nog steeds de iPhone 16, het model uit 2024. Deze is ook €150,- duurder geworden:

  • 128GB: €1.019,- (was €869,-; +17%)

Voor alle prijzen van de nieuwe modellen, lees je onze aankondigingsartikelen. De iPhone Duo is er vanaf €2.339,-, terwijl de iPhone 18 Pro nu beschikbaar is vanaf €1.479,-.

Bekijk de iPhone Duo

Bekijk de iPhone 18 Pro

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iPhone 16

De iPhone 16 is het standaardmodel van 2024. Deze opvolger van de iPhone 15 heeft een actieknop en nieuwe Camera Control-knop (Cameraregelaar) voor het snel starten van de camera en maken van foto's en video's. De iPhone 16 ondersteunt sneller draadloos opladen via MagSafe, verbeterde ultragroothoekcamera met macromodus, langere batterijduur en meer. Alles over het kopen van een losse iPhone 16 of een iPhone 16 met abonnement lees je op onze site. De iPhone 16 prijzen beginnen bij €969,-.

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