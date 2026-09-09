Het was al de verwachting, maar nu is het de realiteit geworden: alle iPhones zijn in Nederland en België veel duurder geworden. De iPhone 17 is €150,- duurder geworden, maar de grote verrassing zien we vooral bij andere modellen.

Na de prijsverhogingen van de Apple-producten eerder dit voorjaar, is nu de iPhone aan de beurt. Na de aankondiging van de iPhone Duo, iPhone 18 Pro en meer, heeft Apple ook alle huidige modellen flink duurder gemaakt. In dit overzicht hebben we alle nieuwe prijzen van de iPhone 17, iPhone 16, iPhone 17e en meer na de iPhone-prijsverhoging in Nederland op een rij gezet, inclusief de oude prijzen.

iPhone prijsverhogingen in Nederland: tot €150,- duurder

In het kort: bijna alle modellen zijn €150,- duurder geworden in de adviesprijs. Dit zijn de prijzen die Apple hanteert, maar mogelijk ook binnenkort door andere winkels overgenomen worden. Wie er snel bij is, kan nu nog een iPhone 17 of ander model uit 2025 voor de oude prijs op de kop tikken. Zo betaal je bij bijvoorbeeld KPN nu €840,- voor de iPhone 17.

Over naar de nieuwe prijzen. Apple heeft nu nog vier oudere modellen in het assortiment, namelijk de iPhone 17, iPhone 17e, iPhone Air en iPhone 16. Dit zijn de nieuwe en oude prijzen per 9 september 2026:

iPhone 17

256GB: €1.119,- (was €969,-; +15%)

512GB: €1.369,- (was €1.219,-; +12%)

iPhone 17e

256GB: €869,- (was €719,-; +20%)

512GB: €1.119,- (was €969,-; +15%)

iPhone Air

Bij de iPhone Air is de schade gelukkig wat lager: deze is bij alle modellen €100 duurder geworden. Tenzij je de 1TB-versie kiest:

256GB: €1.329,- (was €1.229,-; +8%)

512GB: €1.579,- (was €1.479,-; +6,7%)

1TB: €2.079,- (was €1.729,-; +17%)

iPhone 16

Apple verkoopt ook nog steeds de iPhone 16, het model uit 2024. Deze is ook €150,- duurder geworden:

128GB: €1.019,- (was €869,-; +17%)

Voor alle prijzen van de nieuwe modellen, lees je onze aankondigingsartikelen. De iPhone Duo is er vanaf €2.339,-, terwijl de iPhone 18 Pro nu beschikbaar is vanaf €1.479,-.