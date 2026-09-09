De iPhone 18 Pro is eindelijk aangekondigd. Apple's nieuwste iPhone voor pro's biedt vooral verfijningen voor de camera, prestaties en batterijduur. En dat allemaal in een nieuw kleurtje.

Toe aan een nieuwe iPhone? Die heeft Apple nu voor je klaarliggen, want de iPhone 18 Pro is vanavond onthuld. Tijdens Apple’s grote iPhone-event is dit de eerste van de drie nieuwe modellen gepresenteerd en Apple maakt meteen duidelijk waar deze keer de focus op ligt. Geen nieuw ontwerp, geen extra knoppen of cameralenzen, maar verfijningen en een voortzetting van de iPhone 17 Pro van vorig jaar. Dit is wat de iPhone 18 Pro te bieden heeft.

iPhone 18 Pro onthuld: dit is hem in het kort

Opvolger van iPhone 17 Pro van vorig jaar

Zelfde aluminium behuizing, maar dan in vier nieuwe kleuren (waaronder donkerrood)

Drie buitenste camera’s: groothoek, ultragroothoek en telelens

Verbeterde cameraspecificaties

Nieuwe A20 Pro-chip met verbeterde specs

Kleiner Dynamic Island

Pre-order op 12 september, release op 18 september

Prijs in Nederland: vanaf €1.479,-

Bekijk ook Samenvatting: Dit heeft Apple aangekondigd tijdens het grote iPhone Duo-event Tijdens het grote iPhone-event van 2026 heeft Apple drie nieuwe iPhones, twee nieuwe Apple Watches en een setje AirPods aangekondigd. Lees in deze samenvatting van het iPhone Duo-event alles wat je moet weten.

Design iPhone 18 Pro: kleine wijzigingen met een nieuw kleurtje

In z’n algemeenheid heeft de iPhone 18 Pro hetzelfde ontwerp als de voorganger. Apple kiest opnieuw voor een aluminium behuizing, in plaats van titanium zoals bij een aantal Pro-modellen geleden. Achterop is het onderste gedeelte van matglas, waarbij de kleur wat meer overeenkomt met de rest van de aluminium behuizing dan het geval was bij de iPhone 17 Pro.

En over kleur gesproken: Apple heeft het aanbod van kleuren vernieuwd. Zo is er nu een donkerrode en lichtblauwe kleur, waarbij de lichtblauwe nog het meest overeenkomt met de Sierra Blue iPhone 13 Pro. De donkerrode versie is het beste te omschrijven als bordeauxrood. Daarnaast is er ook zwart en zilver.

Het cameraplateau aan de achterkant is verder ongewijzigd en loopt net als bij de iPhone 17 Pro over de gehele breedte van het toestel. De matglazen achterkant heeft een meer uniforme look, zodat het qua kleur meer overeenkomt met de aluminium behuizing.

Prestaties iPhone 18 Pro: verbeterde Neural engine en meer

De iPhone 18 Pro is voorzien van een A20 Pro chip, met onder andere een tweede Neural Engine voor in totaal 20-core. De geheugenbandbreedte is 15% hoger dan bij de vorige generatie. Om de verbeteringen moest Apple de chip opnieuw ontwerpen, waardoor ook meteen de warmteafvoer verbeterd is. De vapor chamber (dampkamer, die vorig jaar geïntroduceerd is) is ook verbeterd zodat de prestaties nog langer op een hoog niveau blijven.

De batterijduur van de iPhone 18 Pro is zo’n 24 uur, terwijl ook het draadloos opladen sneller is dan voorheen. Bij de iPhone 18 Pro Max belooft Apple een accuduur van zo’n 30 uur.

Camera iPhone 18 Pro: nieuwe mogelijkheden

De iPhone 18 Pro krijgt een verstelbaar diafragma. Daarmee kan je aanpassen hoeveel licht er door de lens heen komt. Het diafragma past zich automatisch aan. In donkere omgevingen, opent het diafragma zich automatisch voor meer lichtinval. Het verbetert ook de nachtmodus van de iPhone 18 Pro. Bovendien is de diepteherkenning beter, voor meer scherpe beelden bij personen die verder weg van de camera staan, zelfs als er ook mensen op de voorgrond staan.

Apple verbetert ook diverse foto- en video-opties. Time-lapses kun je nu in 4K Dolby Vision HDR opnemen, terwijl de audiomix-functie nu ook muziek ondersteunt. De Camera-app krijgt nieuwe Pro-opties, zodat je eenvoudiger meer instellingen van de camera aan kan passen, waaronder dus het nieuwe verstelbare diafragma. Apple noemt dit Pro Controls. Behalve voor foto’s kun je deze opties ook gebruiken voor video. Tijdens het filmen kan de iPhone ook automatisch scherpstellen op een bewegend object, zoals een voetballend kind.

Apple ondersteunt ook een standaard waarmee je kan verifiëren of een foto echt is of dat het om een AI-functie gaat. Er waren eerder al verwijzingen opgedoken naar de Apple Reference Image-functie, dat nu dus bij de iPhone 18 Pro toegevoegd wordt. Deze functie werkt echter niet in de EU.

Scherm: zelfde formaat, maar kleiner Dynamic Island

Het display van de iPhone 18 Pro is van hetzelfde formaat, met dezelfde eigenschappen. Het gaat dus om een 6,3-inch OLED-display met ProMotion en always-on. Nieuw is het kleinere Dynamic Island, waarmee je nu tot drie activiteiten live kan volgen. Het kleinere Dynamic Island breidt zich verder uit als dat nodig is, maar minimaliseert zich als er niets te tonen is.

Prijs en beschikbaarheid iPhone 18 Pro

De iPhone 18 Pro kost in Nederland €1.429,- voor 256GB opslag. Dat is €150,- meer dan de iPhone 17 Pro, waardoor de verwachte prijsverhoging minder hoog uitpakt dan gedacht. De pre-order start zaterdag 12 september om 14:00 uur, met een release op vrijdag 18 september.

Dit zijn alle prijzen van de iPhone Duo in Nederland:

256GB: €1.479,-

512GB: €1.729,-

1TB: €2.229,-

2TB: €2.979,-

Dit artikel wordt nog verder bijgewerkt.

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