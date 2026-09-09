Na jaren van speculatie heeft Apple nu eindelijk de iPhone Duo onthuld. De eerste opvouwbare iPhone heeft een uniek ontwerp dat we nog niet bij veel andere opvouwbare smartphones gezien hebben.

Na tien jaar van geruchten en wilde speculaties, heeft Apple tijdens het grote iPhone-event de iPhone Duo (dus niet Ultra of Fold) uit de doeken gedaan. Het is misschien wel de meest opmerkelijke nieuwe iPhone sinds de iPhone X in 2017 en staat zij aan zij naast de nieuwste iPhone 18 Pro-modellen. Lees hier de belangrijkste details van deze gloednieuwe opvouwbare iPhone.

iPhone Duo onthuld: de belangrijkste eigenschappen

Dit is de iPhone Duo in het kort:

Eerste opvouwbare iPhone

Vouwt open en dicht als een boek

Afmetingen in paspoortformaat: eenmaal opengeklapt heeft het het formaat van een liggende iPad mini

Twee schermen: een aan de voorkant en een groot scherm aan de binnenkant

Exclusieve multitaskingfuncties voor het grote scherm

Touch ID in de zijknop

Twee camera’s aan de achterkant, selfiecamera’s op beide schermen

Titanium behuizing, beschikbaar in twee kleuren

Pre-order: 16 oktober 2026

Release: 23 oktober 2026

Prijs: vanaf €2.339,-

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Design iPhone Duo: zo ziet hij eruit

De iPhone Duo is, in tegenstelling tot de opvouwbare toestellen van Samsung van de afgelopen jaren, vooral breed en niet zo hoog. De gewone Fold-modellen van Samsung zien er in principe uit als een gewone smartphone, die je horizontaal openvouwt tot een wat breder maar vooral hoger scherm. Bij de iPhone Duo is dat precies andersom. Eenmaal ingeklapt is het toestel wat korter en breder en zodra je hem openvouwt krijg je een toestel dat nog het meeste lijkt op een horizontale iPad mini. Het komt het meest overeen met de dit jaar uitgebrachte Samsung Galaxy Z Fold8.

Schermen iPhone Duo: helemaal opnieuw ingedeeld

Apple heeft een speciaal scharnier gebruikt, om te zorgen voor een zo optimale opening en sluiting van de schermen. Het buitenste scherm heeft aan de rechter bovenhoek een zichtbaar cameragaatje, maar toont de informatie uit de statusbalk (wifi, mobiele verbinding en meer) in een enkel rond icoontje. Ook nieuw is dat het Dock van je iPhone-beginscherm nu verticaal georiënteerd is. Apple heeft ook alle apps opnieuw ontworpen, zodat ze optimaal gebruikmaken van beide displays.

Het binnenste scherm heeft een onzichtbare selfiecamera achter het display. Je kunt de iPhone Duo ook zo plaatsen, zodat je hem bijvoorbeeld neer kan zetten. Daarbij herkent de iPhone Duo ook de positie van de schermen, zodat er bijvoorbeeld een virtueel toetsenbord verschijnt.

Apple heeft vooral extra aandacht gegeven aan de overgang van het kleine naar het grote scherm. Terwijl je hem opent, blijft het scherm zichtbaar en zie je de transitie van het kleine naar het grote scherm geleidelijk over gaan.

Apps geoptimaliseerd

Apple heeft ook extra aandacht voor de apps. Alle standaardapps voor de iPhone Fold zijn bijgewerkt voor beide soorten schermen. Apple stelt ook allerlei nieuwe API’s beschikbaar voor ontwikkelaars, zodat zij met hun apps alles uit beide schermen kunnen halen. Apple demonstreerde al bijgewerkte versies van onder andere Netflix en Slack. Bij Netflix kun je bijvoorbeeld soepel over gaan van het buitenste naar het binnenste scherm.

Apple biedt ook allerlei nieuwe multitaskingfuncties. Zo kun je twee apps naast elkaar gebruiken, maar ook boven en onder elkaar als je de iPhone Duo opengeklapt verticaal vasthoudt. Apple heeft ook de Stand-by modus (waarmee je een schermvullende klok kan tonen) aangepast voor de iPhone Duo. Het is nu ook niet nodig om de iPhone op te laden om deze Stand-by modus te gebruiken. Je kunt hem ook half opengeklapt als wekker op je nachtkastje zetten, waarna de gloed van het binnenste scherm je langzaam wakker maakt. Apps werken later na een update ook met de Apple Pencil met usb-c.

Overige hardware: MagSafe, Touch ID, twee buitenste camera’s, twee selfiecamera’s

De iPhone Duo is verder voorzien van bekende iPhone-functies. Zo is MagSafe inbegrepen, al zegt Apple dat de MagSafe-kaarthouder niet geschikt is. De reden is waarschijnlijk dat dit accessoire aan de onderkant wat uitsteekt. Maar een MagSafe-oplader werkt met dezelfde specificaties als bij andere modellen.

Verder is dit model voorzien van Touch ID in de zijknop, dat zowel werkt als je hem dicht- als opengeklapt hebt. Aan de buitenkant heeft de iPhone Duo een groothoek en ultragroothoeklens, beide van 48-megapixel. Er is geen ondersteuning voor het variabel diafragma.

Er zitten twee selfiecamera’s in: eentje aan de buitenkant (in de rechter bovenhoek) en eentje aan de binnenkant, eveneens bovenaan aan de rechterkant. Maar de selfiecamera op het binnenste scherm, is verstopt achter het display. Je ziet deze dus doorgaans niet, tenzij je de camera gebruikt.

Prijs en beschikbaarheid iPhone Duo

In de VS kost de iPhone Duo $1.999,- met 256GB. In Nederland betaal je €2.339,-. De release staat gepland voor 23 oktober 2026, met de pre-orders op 16 oktober, zowel in Nederland als de VS.

Dit zijn de volledige prijzen in Nederland:

256GB: €2.339,-

512GB: €2.589,-

1TB: €3.089,-

2TB: €3.839,-

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