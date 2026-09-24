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Samenvatting: Dit heeft Apple aangekondigd tijdens het grote iPhone Duo-event
HomePod: Siri vs Siri AI

Apple werkt aan Siri AI voor de HomePod: zo ziet de animatie eruit

Nieuws Geruchten iDevices
In de code van het besturingssysteem van de HomePod zijn verwijzingen gevonden naar Siri AI. Het is daarmee zo goed als zeker dat Siri AI naar de HomePod komt. En daar hebben wij wellicht ook wat aan.
Benjamin Kuijten -

Nog altijd kijken we reikhalzend uit naar een nieuwe HomePod (mini), Apple TV en het langverwachte nieuwe smart home-display van Apple. Al jaren gaan er geruchten over dit nieuwe drietal en volgens de meest recente berichten komen ze eind dit jaar. Een van de verwachte verbeteringen is de nieuwe chip en naar verwachting brengt dit ondersteuning voor Siri AI en/of Apple Intelligence. Nu is ontdekt dat de HomePod inderdaad Siri AI krijgt.

Zo ziet Siri AI er op de HomePod uit

Codegraver pdfu, die de afgelopen weken al regelmatig vroegtijdig nieuwe functies ontdekte die kort daarna door Apple aangekondigd werden, heeft een animatie gevonden in de code van het besturingssysteem van de HomePod. In deze animatie zien we hoe de nieuwe Siri AI er op de HomePod uit gaat zien. De kleuren komen overeen met die van Siri AI op de iPhone, iPad, Mac en Apple Watch en verschillen duidelijk met de huidige blauw/groen/roze Siri-animatie. Ook de bijbehorende geluidjes zijn wat anders.

Dit is dus zo goed als een bevestiging dat Siri AI onderdeel wordt van de nieuwe HomePod. Het is zeer onwaarschijnlijk dat de functie gaat werken op bestaande modellen, omdat de huidige chips daar niet krachtig genoeg voor zijn. Het is bovendien nog niet bekend welke vaardigheden Siri AI op de HomePod krijgt, maar we vermoeden dat het in ieder geval synchroniseert met Siri AI op de andere apparaten, zodat je conversaties in de Siri-app op iPhone, iPad, Mac en Apple Watch terug te lezen zijn.

Werkt nog niet in het Nederlands

Overigens gaan we ervan uit dat het alleen nog beschikbaar komt in Engels en mogelijk ook in een paar extra talen als Frans, Spaans en Japans. Deze talen voegt Apple in iOS 27.2 aan Siri AI toe en we verwachten dat de nieuwe HomePod rond de tijd van de release van iOS 27.2 aangekondigd wordt.

Op iPhone, iPad en Apple Watch werkt Siri AI niet in de EU, omdat Apple op die toestellen moet voldoen aan de DMA-regelgeving. We verwachten dat voor de nieuwe HomePod dezelfde regel geldt als op de Mac. Dat zou betekenen dat je Siri AI op de nieuwe HomePod wel in de EU kunt gaan gebruiken. Of dit echt het geval is, weten we pas zodra Apple de nieuwe HomePod aankondigt. Dat zal binnen een paar maanden zijn.

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