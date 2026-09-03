Volgens nieuwe geruchten werkt Apple aan een nieuw MacBook-model met OLED-scherm. Het model zou een plek krijgen tussen de MacBook Air en MacBook Pro.

Met de introductie van de goedkopere MacBook Neo heeft Apple het MacBook-assortiment al flink uitgebreid, maar daar blijft het mogelijk niet bij. Volgens onderzoeksbureau Omdia staat er nog een nieuw model op de planning, waarmee Apple het gat tussen de Air en Pro wil opvullen. Dit is wat je kunt verwachten.

Nieuw model MacBook in aantocht

Onderzoeksbureau Omdia heeft een nieuwe roadmap gepubliceerd met verwachtingen voor toekomstige Apple-producten. Daarop staat voor 2029 een nog onbekende MacBook met een 13,6-inch OLED-scherm, die tussen de MacBook Air en MacBook Pro wordt gepositioneerd.

De roadmap van de OLED-transitie (via Omdia)

Over het model is nog weinig bekend, maar volgens Omdia moet het een belangrijk mainstreammodel worden. Er waren eerder al aanwijzingen voor deze MacBook. In juni 2026 meldde ZDNet Korea dat Apple bij meerdere schermfabrikanten informatie had opgevraagd over een 13,6-inch OLED-paneel. Destijds was nog niet duidelijk voor welk MacBook-model dit bedoeld was, maar er werd eerder gespeculeerd over een MacBook Air.

Opvallend is dat in de roadmap geen aparte MacBook Ultra wordt genoemd, terwijl daar eerder wel geruchten over verschenen. Omdia zegt dat Apple de MacBook Pro met OLED-scherm gaat uitbrengen, in plaats van de luxere MacBook Ultra. Daar vullen ze bij aan dat Apple, naast de MacBook Pro met OLED, ook nog de MacBook Pro met het huidige scherm in het assortiment houdt. Dat lijkt ons zeer onwaarschijnlijk, want Apple heeft nog nooit twee verschillende uitvoeringen van hetzelfde MacBook-model naast elkaar in het assortiment gehouden, zeker niet als het enige verschil in het scherm zit. De naam MacBook Ultra is sowieso nog niet door Apple bevestigd.

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Geen OLED voor de MacBook Air

Opvallend is dus dat de eerder voorspelde MacBook Air met OLED-scherm niet meer voorkomt in de nieuwste roadmap van Omdia. Volgens de huidige verwachtingen blijft Apple voor de MacBook Air tot minstens 2030 LCD-schermen gebruiken. In plaats daarvan zou de nieuwe 13,6-inch MacBook OLED krijgen.

Daarmee ontstaat een duidelijkere verdeling in het assortiment. De goedkopere MacBooks blijven bij lcd, terwijl het nieuwe model OLED krijgt zonder meteen alle schermtechnieken van de MacBook Pro over te nemen. Omdia verwacht namelijk een goedkoper single-stack OLED-scherm, terwijl de MacBook Pro gebruik zou maken van geavanceerdere tandem-OLED.

Daarnaast noemt Omdia voor de nieuwe MacBook onder meer LTPO+ met touchbediening en een camera onder het scherm. Daarmee zou het model op schermgebied meer bieden dan de Air, maar onder de Pro gepositioneerd kunnen blijven.

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Introductie is ver weg

Voorlopig is de komst van deze MacBook nog toekomstmuziek. Omdia verwacht het model pas rond 2029 en het zou nog in een vroeg stadium van het ontwikkelproces bevinden. De plannen kunnen daardoor nog veranderen, bijvoorbeeld door productiekosten, beschikbaarheid van OLED-panelen of wijzigingen in Apple’s productstrategie.