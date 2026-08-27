Is de nieuwe Mac mini met M6 of M5 Pro een betere keuze dan het voorgaande model uit 2024 met M4-chip? We zetten de belangrijkste verschillen op een rij en geven advies.

De Mac mini heeft een flinke upgrade gekregen. Aan de buitenkant zie je daar niets van, maar binnenin zorgen de M6 en M5 Pro voor betere prestaties. Ook de SSD, ondersteuning voor externe schermen en prijs zijn veranderd. In deze vergelijking lees je of je beter de Mac mini 2026 of de Mac mini 2024 kunt kiezen.

#1 Prestaties: veel krachtigere M6-chip

Zoals we gewend zijn, introduceert Apple bij nieuwe modellen ook nieuwe chips. De Mac mini met M6 heeft twee extra CPU- en GPU-cores ten opzichte van het M4-model, terwijl de maximale geheugenbandbreedte stijgt van 120 naar 170 GB/s. Bij de M4-versie verdween onlangs het 32GB RAM-model, maar die is nu weer terug: het M6-model begint met 16 GB en is uit te breiden tot 32 GB. Het systeem kan gegevens wel sneller verwerken, wat vooral merkbaar is bij zware apps en intensieve multitasking.

Bij de Pro-modellen zit de grootste verbetering ook in de processor en geheugenbandbreedte. De M5 Pro biedt maximaal 18 CPU-cores, tegenover 14 bij de M4 Pro. Het maximale aantal GPU-cores blijft met 20 gelijk. Bij de hoeveelheid RAM is de 64GB-versie weer terug en je krijgt net als voorheen standaard 24GB. De geheugenbandbreedte neemt wel toe van 273 naar 307 GB/s, waardoor zware taken sneller kunnen worden uitgevoerd.

Een andere belangrijke vernieuwing zijn de Neural Accelerators in de M6 en M5 Pro, die AI-berekeningen rechtstreeks op de chip versnellen. Ray tracing en een 16-core Neural Engine waren al aanwezig bij de M4-generatie, maar de nieuwe chips zijn sterker gericht op lokale AI-taken. Bij de M6 wordt die verbetering bovendien ondersteund door een dubbele 16-core Neural Engine.

Mac mini M6 Mac mini M5 Pro Mac mini M4 Mac mini M4 Pro Chip M6 M5 Pro M4 M4 Pro CPU 12-core Tot 18-core 10-core Tot 14-core GPU 12-core Tot 20-core 10-core Tot 20-core Neural Accelerators ✅ ✅ ❌ ❌ Ray tracing ✅ ✅ ✅ ✅ Neural Engine ✅ Dual 16-core ✅ 16-core ✅ 16-core ✅ 16-core Geheugenband-breedte Tot 170 GB/s 307 GB/s 120 GB/s 273 GB/s RAM 16GB (tot 32GB) 24 GB (tot 64GB) 16GB (tot 32GB)* 24GB (tot 64GB)**

*32GB-versie was tijdelijk niet beschikbaar

** 64GB-versie was tijdelijk niet beschikbaar

#2 Opslag: Snellere SSD

Op het eerste gezicht is er op het gebied van opslag weinig veranderd. Net als bij de modellen uit 2024 begint de Mac mini met M6 bij 256 GB opslag, terwijl het M5 Pro-model standaard 512 GB heeft. De opslag is uit te breiden tot maximaal 2 TB bij de M6 en 8 TB bij de M5 Pro.

Het verschil zit vooral in de snelheid van de SSD. Apple zegt dat de opslag van de Mac mini met M6 tot twee keer sneller is dan die van het M4-model. Daardoor kunnen grote bestanden sneller worden geopend, opgeslagen en gekopieerd. Opvallend is dat Apple deze verbetering alleen expliciet noemt voor de M6-uitvoering. Het bedrijf maakt niet duidelijk of de SSD van het M5 Pro-model sneller is dan die van de Mac mini met M4 Pro.

De snellere opslag komt vooral van pas als je veel met grote lokale bestanden werkt, zoals foto- en videobewerking. Het exporteren zal bijvoorbeeld sneller gaan en ook het laden van beeldmateriaal in je project gaat vlotter.

#3 Ondersteuning voor Wifi 7

De Mac mini 2026 ondersteunt wifi 7, terwijl de modellen uit 2024 nog gebruikmaken van wifi 6E. De nieuwere standaard biedt hogere snelheden, een lagere vertraging en een stabielere verbinding, vooral wanneer meerdere apparaten tegelijkertijd hetzelfde netwerk gebruiken. Daarvoor heb je wel een router nodig die wifi 7 ondersteunt.

Wifi 7 wordt mogelijk gemaakt door de nieuwe N1-chip van Apple, die ook de draadloze verbindingen in de Mac mini regelt. In de praktijk zal het verschil bij gewoon internetten niet altijd merkbaar zijn. Download je regelmatig grote bestanden, werk je vanaf een netwerkschijf of verplaats je draadloos zware foto- en videoprojecten, dan kan de Mac mini 2026 wel duidelijk voordeel bieden.

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#4 Ethernet: 2,5-Gb én 10 Gb

Ook bij de bedrade verbinding heeft Apple stilletjes een verbetering doorgevoerd. De Mac mini 2026 beschikt standaard over 2,5‑Gb Ethernet, terwijl de modellen uit 2024 met Gigabit Ethernet zijn uitgerust. Daardoor kan de nieuwe Mac mini via een kabel theoretisch tot 2,5 keer hogere netwerksnelheden halen.

Net als bij de vorige generatie kun je tegen een meerprijs kiezen voor 10‑Gb Ethernet. Om daadwerkelijk van deze hogere snelheden te profiteren, moet de rest van je netwerk daar wel geschikt voor zijn. Denk bijvoorbeeld aan je router, switch, netwerkkabels en eventuele netwerkschijf. Voor gewoon internetgebruik zal het verschil daarom vaak beperkt zijn, maar bij het verplaatsen van grote bestanden via een lokaal netwerk kan de hogere snelheid veel tijd besparen.

#5 Bluetooth 6 en Thread-ondersteuning

Dankzij de N1-chip ondersteunt de Mac mini 2026 naast wifi 7 ook Bluetooth 6 en Thread, terwijl het model uit 2024 beschikt over Bluetooth 5.3 en geen Thread heeft. Bluetooth 6 zorgt voor een stabielere en energiezuinigere verbinding met accessoires en maakt het mogelijk om apparaten nauwkeuriger te lokaliseren. In hoeverre je daarvan profiteert, hangt wel af van de Bluetooth 6-functies die Apple en het aangesloten accessoire ondersteunen. De ondersteuning voor Thread zorgt ervoor dat je met je Mac mini sneller en energiezuiniger kan communiceren met je accessoires in huis, zoals slimme lampen en sensoren.

#6 Meer ondersteuning voor externe schermen

Hoewel beide generaties maximaal drie externe schermen aansturen, zijn er meer combinaties mogelijk op de Mac mini 2026 met een hoge verversingssnelheid. Op de M6 kun je bijvoorbeeld twee 4K-schermen bij 165Hz combineren met een derde scherm. Ook een 5K-display bij 120Hz wordt ondersteund.

De Mac mini met M5 Pro kan maximaal drie 4K-schermen bij 165Hz aansturen. Gebruik je twee schermen, dan kan één daarvan een resolutie van 5K bij 120Hz of 4K bij 240Hz hebben. Bij de M4 en M4 Pro lag de nadruk vooral op resoluties tot 6K bij 60Hz.

Nieuw is bovendien ondersteuning voor Genlock via usb‑c. Daarmee kun je de weergave van een extern scherm nauwkeurig synchroniseren met een camera. Dat is vooral nuttig voor professionele video-opnames en producties met meerdere apparaten.

#7 Prijs: flink duurder

Naast de nieuwe chips is de hogere adviesprijs een van de grootste veranderingen bij de Mac mini 2026. Apple verhoogde eerder dit jaar al de prijzen van de modellen uit 2024: de Mac mini met M4 ging van €719,- naar €969,- en de uitvoering met M4 Pro van €1.669,- naar €1.919,-.

Bij de introductie van de nieuwe generatie komt daar nog eens €100,- bovenop. De Mac mini met M6 heeft een adviesprijs vanaf €1.069,-, terwijl de Mac mini met M5 Pro begint bij €2.019,-. Vergeleken met de oorspronkelijke introductieprijzen uit 2024 zijn beide uitvoeringen daarmee in totaal €350,- duurder geworden.

Mac mini M6 Mac mini M4 Mac mini M5 Pro Mac mini M4 Pro Prijs Vanaf €1.069,- Vanaf €969,- Vanaf €2.019,- Vanaf €1.919,-

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Conclusie Mac mini 2026 vs Mac mini 2024

Na twee jaar heeft Apple de Mac mini op meerdere punten verbeterd. De Mac mini 2026 is vooral interessant voor gebruikers die veel rekenkracht zoeken in een compact formaat. De M6- en M5 Pro-chips bieden snellere CPU-, GPU- en AI-prestaties, terwijl het M6-model bovendien een SSD heeft die tot twee keer sneller is. Ook de uitgebreidere ondersteuning voor externe schermen met een hoge verversingssnelheid kan voor gamers en creatievelingen van pas komen.

Daarnaast is de Mac mini 2026 beter voorbereid op de toekomst dankzij wifi 7, Bluetooth 6, Thread en standaard 2,5‑Gb Ethernet. Daar staat wel een hogere adviesprijs tegenover, terwijl het ontwerp, de maximale hoeveelheid werkgeheugen en de beschikbare opslagmogelijkheden gelijk zijn gebleven.

Toch raden we aan om voor de Mac mini 2026 te kiezen. Je krijgt een krachtige en veelzijdige desktop die dankzij de nieuwe chips en verbindingen weer jarenlang mee kan. Bovendien is de Mac mini uit 2024 inmiddels nog maar beperkt verkrijgbaar. Kom je het M4-model tegen voor een veel lagere prijs, dan blijft dat een prima keuze voor alledaags gebruik. Heb je de extra rekenkracht nodig of wil je zo lang mogelijk met je aankoop doen, dan is de Mac mini 2026 de betere keuze.

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Prijzen Mac mini M4 en M4 Pro (2024)