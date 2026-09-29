Is het tijd om je eerste generatie Apple Watch Ultra te vervangen? We vergelijken de originele Ultra met de Ultra 4 en laten zien of de verbeteringen een upgrade waard zijn.

Met de eerste Apple Watch Ultra introduceerde Apple in 2022 een groter en robuuster horloge voor sporters en avonturiers. Vier jaar later voelt dat ontwerp nog altijd vertrouwd, waardoor je je misschien afvraagt hoeveel je met een nieuwer model opschiet. Wat merk je in het dagelijks gebruik van de overstap naar de Apple Watch Ultra 4? We zetten de belangrijkste verschillen op een rij en helpen je bepalen of jouw Ultra aan vervanging toe is, zeker nu de eerste generatie niet mee kan naar watchOS 27.

Verschillen Apple Watch Ultra vs Ultra 4

Apple heeft het ontwerp van de Ultra de afgelopen jaren vooral verfijnd. De herkenbare titanium kast en oranje actieknop zijn gebleven, terwijl het scherm, de prestaties en de gezondheidsfuncties zijn verbeterd. Toch weegt niet ieder verschil even zwaar. Dit zijn de belangrijkste veranderingen en wat je eraan hebt.

#1 Scherm: helderder en beter zichtbaar

De Apple Watch Ultra 4 heeft net als de eerste Ultra een kast van 49 mm, maar dankzij de smallere schermranden krijg je iets meer schermruimte. Het beeldoppervlak groeit van 1185 naar 1245 mm²: een toename van ongeveer 5%. Geen wereld van verschil, maar wel mooi meegenomen.

Interessanter is de verbeterde afleesbaarheid. Dankzij het LTPO3-scherm met groothoek-OLED kun je het display beter vanuit een schuine hoek aflezen. Handig als je tijdens het fietsen of hardlopen snel op je horloge kijkt. Daarnaast stijgt de piekhelderheid van 2000 naar 3000 nits, waardoor het scherm in fel zonlicht beter zichtbaar blijft. Ook de eerste Ultra heeft nog steeds een prima scherm, maar juist tijdens het buitensporten bieden deze verbeteringen extra gemak.

#2 Kleuren: nu ook in zwart

Bij de eerste Apple Watch Ultra had je weinig te kiezen: naturel titanium was de enige uitvoering. De Ultra 4 is daarnaast verkrijgbaar in zwart. Die kleur verscheen eerder al bij de Ultra 2 en geeft het vertrouwde ontwerp een andere uitstraling. Het blijft vooral een kwestie van smaak: je krijgt er geen extra functies bij.

#3 Chip: S8 vs S11

De eerste Apple Watch Ultra draait op een S8-chip, terwijl de Ultra 4 een S11-chip heeft. Daarmee beschikt het nieuwe model over meer rekenkracht voor apps en nieuwe functies. Alleen zeggen die chipnamen nog weinig over hoeveel beter je horloge in het dagelijks gebruik wordt. Wel brengt een nieuwere chip altijd betere prestaties met zich mee.

Er zijn ook kleinere verbeteringen die handig kunnen zijn. De opslag is verdubbeld van 32GB naar 64GB, waardoor je meer ruimte hebt voor bijvoorbeeld gedownloade muziek en apps. Daarnaast heeft de Ultra 4 een Ultra Wideband-chip van de tweede generatie. Met een geschikte iPhone kun je daardoor nauwkeurig naar je telefoon worden geleid, met aanwijzingen voor de afstand en richting. Vooral prettig als je regelmatig vergeet waar je je iPhone hebt neergelegd.

#4 Gezondheidsfuncties: veel verbeteringen

Bij de gezondheidsfuncties zijn de verschillen groter. De Ultra 4 heeft een vernieuwd sensorsysteem met een elektrische hartslagsensor van de derde generatie en een always-on optische hartslagsensor. Die laatste meet je hartslag vaker op de achtergrond. Ook wordt je hartslagvariabiliteit (HRV) vaker vastgelegd, wat meer gegevens oplevert over hoe je lichaam reageert op inspanning en herstel.

Die informatie komt onder meer samen in de Gereedheid-app. Op basis van je vitale functies, slaap en recente activiteit krijg je een persoonlijke score. Die kan je helpen inschatten of je vandaag ruimte hebt voor een stevige training of beter wat rustiger aan kunt doen. Je hoeft je planning er niet blind op aan te passen, maar het geeft je wel extra inzicht in je lichaam.

Daarnaast ondersteunt de Ultra 4 meldingen bij tekenen van hoge bloeddruk en slaapapneu. Dat zijn nuttige aanvullingen op de gezondheidsfuncties van de eerste Ultra. Een melding is eerder een aanleiding om verder onderzoek te laten doen, want de Apple Watch Ultra 4 biedt geen traditionele bloeddrukmeting.

#5 Satellietverbindingen

Trek je regelmatig de bergen in of wandel je door afgelegen gebieden, dan is satellietcommunicatie een relevanter verschil dan een nieuwe kleur. Met de Apple Watch Ultra 4 kun je via satelliet een SOS-noodmelding versturen en je locatie delen via Zoek Mijn wanneer een mobiele internetverbinding ontbreekt.

Het gaat hierbij om specifieke communicatie­functies, dus je kunt niet ineens overal via satelliet internetten. Ook hangt de werking af van de beschikbaarheid in het land waar je bent en de omstandigheden ter plaatse. Controleer dat goed voordat je op pad gaat.

#6 Batterijduur: behoorlijk verlengd

De batterijduur is een van de belangrijkste redenen om over te stappen. Apple geeft voor de eerste Ultra tot 36 uur bij normaal gebruik op, tegenover maximaal 50 uur voor de Ultra 4. Daar profiteer je ook van als je geen meerdaagse bergtochten maakt. Je hebt meer ruimte om overdag te sporten en ’s nachts je slaap bij te houden, zonder tussendoor steeds een laadmoment te moeten plannen. Ook opladen gaat sneller: de Ultra 4 bereikt ongeveer 80% in 45 minuten, terwijl de eerste Ultra daar ongeveer een uur voor nodig heeft.

Apple Watch Ultra Apple Watch Ultra 4 Batterijduur Tot 36 uur Tot 50 uur Batterijduur (energiebesparing) Tot 72 uur Tot 84 uur Snelladen In 1 uur naar 80% opgeladen In 45 minuten naar 80% opgeladen

#7 Handsfree bediening op de Ultra 4

De Apple Watch Ultra 4 profiteert (net als de Ultra 2 en Ultra 3) van verbeterde handsfree bediening. Met de Tik dubbel-actie kun je direct antwoorden op een melding, door je lijst van widgets scrollen of andere acties doen door simpelweg met je vinger tegen je duim te tikken. Je hoeft dan het scherm niet aan te raken, wat van pas komt als je iets vasthoudt in je vrije hand.

Bekijk ook Tikgebaren op de Apple Watch: zo gebruik je Dubbel tik en Enkele tik Tik dubbel is een van de nieuwere bedieningsgebaren van de Apple Watch. Door met je vinger en duim tegen elkaar aan te tikken, kun je de Apple Watch bedienen zonder dat je het scherm aan hoeft te raken. In deze tip lees je wat je ermee kan doen, op welke modellen het werkt en hoe je het na kan bootsen op andere modellen. Er is ook een nieuwe watchOS 27 functie aan toegevoegd.

Ook de snelle polsbeweging om meldingen en apps te sluiten werkt wel op de Apple Watch Ultra 4 en niet op de eerste generatie Ultra. Zie je een melding binnenkomen die je niet interessant vindt? Draai dan snel met je pols heen en weer om deze te sluiten. Of als je klaar bent met een app en deze handsfree wil afsluiten. Zeker in combinatie met de Tik dubbel-functie kun je hiermee handsfree je Apple Watch bedienen.

Bekijk ook Dit simpele gebaar in watchOS 26 lost een frustratie van de Apple Watch op: zo gebruik je het De Apple Watch heeft er in watchOS 26 een handig gebaar bij gekregen. Met een simpele polsbeweging kun je meldingen snel uit beeld laten verdwijnen, zonder het scherm aan te hoeven raken. Lees hier op welke modellen het werkt en hoe je de polsbeweging maakt.

De eerste Apple Watch Ultra ondersteunt watchOS 27 niet meer. De Ultra 4 wordt daar juist mee geleverd en heeft naar verwachting nog meerdere jaren aan grote software-updates voor zich. Dat maakt de Ultra 4 aantrekkelijker als je nieuwe functies wilt blijven gebruiken. Het betekent alleen niet dat jouw eerste Ultra nu meteen onbruikbaar is. Je bestaande functies blijven in principe werken. Eventuele aanvullende beveiligingsupdates voor watchOS 26 blijven nog wel komen voor de Apple Watch Ultra 1.

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Conclusie Apple Watch Ultra vs Ultra 4

Na vier jaar is de Apple Watch Ultra 4 een interessante opvolger voor je eerste Ultra. Laat je daarbij niet misleiden door het vertrouwde uiterlijk: vooral de langere batterijduur, uitgebreidere gezondheidsfuncties en satellietcommunicatie kunnen de overstap de moeite waard maken. Het helderdere scherm en de extra opslag zijn prettige aanvullingen.

Wij vinden de upgrade vooral logisch als je tegen de beperkingen van je huidige Ultra aanloopt. Moet hij vaker aan de lader dan je lief is? Wil je meer inzicht in je herstel? Of trek je regelmatig naar gebieden zonder mobiel bereik? Dan biedt de Ultra 4 voordelen waar je daadwerkelijk iets aan hebt. Ook het vooruitzicht op nieuwe watchOS-versies telt mee.

Ben je nog tevreden over je Ultra en gebruik je hem vooral voor meldingen, betalen en het vastleggen van je trainingen? Dan hoef je hem echt niet alleen vanwege zijn leeftijd te vervangen. Een iets groter scherm en een zwarte uitvoering maken het verschil niet voor iedereen groot genoeg. Is alleen de batterij het probleem, dan is het bovendien de moeite waard om de kosten van batterijvervanging naast die van een nieuw horloge te leggen.

Ga de Apple Watch Ultra 4 kopen als:

…je langer met een batterijlading wilt doen en minder vaak een laadmoment wilt plannen.

…je de extra gezondheidsfuncties en Gereedheid-app wilt gebruiken.

…je regelmatig buiten mobiel bereik komt en satellietcommunicatie belangrijk vindt.

…je het scherm tijdens het buitensporten beter wilt kunnen aflezen.

…je de handsfree bediening makkelijk lijkt.

…je nieuwe watchOS-versies en bijbehorende functies wilt blijven ontvangen.

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Houd je Apple Watch Ultra als:

…je batterijduur nog goed aansluit op je dagelijkse gebruik.

…je tevreden bent met de bestaande sport- en gezondheidsfuncties.

…je weinig behoefte hebt aan satellietcommunicatie of de andere nieuwe mogelijkheden.

…je de verbeteringen nog niet groot genoeg vindt om de aanschafprijs te rechtvaardigen.