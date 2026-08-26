Een nieuwe iPhone kopen vlak voor Apple's najaar-event klinkt normaal gesproken onverstandig. Dit jaar kan wachten je juist meer geld kosten. Dit zijn de drie belangrijkste redenen om nu een iPhone 17 te kopen.

September is het moment waarop Apple traditiegetrouw de nieuwe iPhones onthult en meestal raden wij daarom ook af om in augustus nog een nieuwe iPhone te kopen. Dat zit dit jaar net iets anders en wij geven je in dit koopadvies drie redenen waarom je juist nu voordeliger uit bent als je een iPhone 17 aanschaft.

#1 Nog lang geen iPhone 18

Apple presenteerde zijn belangrijkste iPhone-modellen jarenlang tegelijkertijd, maar brengt daar naar verwachting dit jaar verandering in. Tijdens het verwachte iPhone-event in september presenteert Apple alleen de iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max en Apple’s eerste opvouwbare iPhone. De gewone iPhone 18 ontbreekt hier.

Sinds 2025 brengt Apple in het voorjaar een goedkoper instapmodel uit, namelijk het e-model. In 2027 zou het bedrijf ook het standaardmodel naar deze periode verplaatsen. Volgens de huidige planning verschijnen de iPhone 18 en iPhone 18e daardoor pas in het voorjaar van 2027. Wie op de directe opvolger van de iPhone 17 wacht, moet dus nog minstens een halfjaar geduld hebben.

#2 Geen grote vernieuwingen verwacht

Ook de verwachte verbeteringen van de iPhone 18 geven weinig reden om je aankoop uit te stellen. Volgens de huidige geruchten behoudt het toestel grotendeels hetzelfde ontwerp als zijn voorganger. Ook het 6,3-inch ProMotion-scherm blijft naar verwachting vrijwel ongewijzigd.

Apple voert vermoedelijk wel verbeteringen door aan onder meer de chip, het werkgeheugen en de camera’s. Vooralsnog wijzen de geruchten echter op een bescheiden update en niet op een volledig vernieuwd toestel. De iPhone 17 voelt daardoor niet meteen verouderd na de introductie van zijn opvolger.

Bekijk ook iPhone 18: op dit nieuwe model moet je langer wachten (met deze verwachte verbeteringen) De iPhone 18 komt eraan, maar je moet er wel nog wat langer op wachten. Op deze pagina lees je alles wat we al weten over de gewone iPhone 18.

#3 Hogere prijs iPhone 17 in aantocht

Door de snelgroeiende vraag naar AI-hardware is er wereldwijd een tekort aan geheugenchips ontstaan. Fabrikanten kunnen de vraag nauwelijks bijbenen, waardoor de prijzen van onderdelen flink zijn gestegen. Die extra kosten worden uiteindelijk mogelijk doorberekend aan consumenten.

Apple verhoogde eerder dit jaar al de prijzen van verschillende producten, maar liet de iPhones toen nog buiten schot. Bij de introductie van de iPhone 18 Pro-modellen worden wel hogere adviesprijzen verwacht. Omdat er dit najaar geen gewone iPhone 18 verschijnt, is het goed mogelijk dat Apple tegelijkertijd de prijs van de iPhone 17 naar boven aanpast. Wie wacht op een prijsdaling na het september-event, kan daardoor juist duurder uit zijn.

Bekijk ook Hoeveel duurder gaat de iPhone 18 Pro worden? Deze prijzen verwachten we (en dat is best even schrikken) Hoeveel moet je straks betalen voor de iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max? De prijzen worden naar verwachting veel hoger. Lees hier hoeveel duurder de iPhone 18 Pro-modellen worden.

Dit is waarom je een iPhone 17 moet nemen

Heb je binnenkort een nieuwe iPhone nodig, dan is de iPhone 17 momenteel een enorm aantrekkelijke keuze. Je hoeft niet tot het voorjaar van 2027 te wachten en voorkomt mogelijk dat je na Apple’s september-event meer betaalt voor hetzelfde toestel.

Als los toestel vind je de iPhone 17 momenteel voor ongeveer €900,-. In combinatie met een abonnement daalt de toestelprijs vaak tot onder de €850,-. Daarmee bespaar je ruim €100,- ten opzichte van Apples adviesprijs van €969,-. Daarvoor krijg je onder meer twee 48-megapixelcamera’s, een vloeiend ProMotion-scherm en een batterijduur van maximaal 30 uur bij het afspelen van video.