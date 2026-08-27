De Mac Studio 2026 is krachtiger en beter voorbereid op AI, maar heeft ook een hogere prijs. Welk model past het beste bij jouw werkzaamheden?

De Mac Studio is de krachtigste Mac die je kunt kopen. Apple heeft de desktop vernieuwd met de M5 Max- en M5 Ultra-chips, snellere prestaties en modernere draadloze verbindingen. Toch blijft het model uit 2025 met de M4 Max of M3 Ultra een interessante keuze, vooral als je niet de allerhoogste rekenkracht nodig hebt. In deze vergelijking zetten we de verschillen tussen de Mac Studio 2026 en Mac Studio 2025 op een rij en helpen we je kiezen.

#1 Prestaties: M5 Max en M5 Ultra

Bij de krachtigste Mac horen indrukwekkende prestaties. Apple brengt de Mac Studio ditmaal uit met de M5 Max en M5 Ultra. Die vervangen de M4 Max en M3 Ultra uit de Mac Studio 2025.

De M5 Max heeft een 18-core CPU, tegenover maximaal zestien CPU-cores bij de M4 Max. De GPU telt bij beide generaties maximaal veertig cores. Toch is de GPU van het nieuwe model krachtiger, want iedere core beschikt over een Neural Accelerator. Die ontbreekt bij de M4 Max en versnelt vooral taken waarbij kunstmatige intelligentie wordt gebruikt.

De M5 Ultra heeft maximaal 36 CPU-cores, vier meer dan de M3 Ultra. Het maximale aantal GPU-cores blijft gelijk op tachtig, maar ook hier voegt Apple aan iedere core een Neural Accelerator toe. Het aantal Neural Engine-cores verandert niet: de Max-uitvoering heeft opnieuw zestien cores en het Ultra-model 32. De nieuwe Mac Studio boekt dus vooral winst met zijn CPU en bij AI-taken, terwijl het maximale aantal GPU- en Neural Engine-cores gelijk blijft.

Mac Studio M5 Max Mac Studio M5 Ultra Mac Studio M4 Max Mac Studio M3 Ultra Chip M5 Max M5 Ultra M4 Max M3 Ultra CPU 18-core Tot 36-core Tot 16-core Tot 32-core GPU Tot 40-core Tot 80-core Tot 40-core Tot 80-core Neural Accelerators ✅ ✅ ❌ ❌ Neural Engine 16-core 32-core 16-core 32-core

#2 Geheugen: Hogere bandbreedte

Naast de processor speelt ook het centrale geheugen (RAM) een belangrijke rol bij de prestaties van een Mac. De maximale hoeveelheid geheugen verandert bij de Mac Studio 2026 niet, maar de nieuwe chips kunnen de gegevens wel sneller verwerken dankzij de hogere geheugenbandbreedte.

De Mac Studio met M5 Max begint met 36GB centraal geheugen en is uit te breiden tot 128GB. Dat is hetzelfde als bij het model met M4 Max. De maximale geheugenbandbreedte stijgt wel van 546GB/s bij de M4 Max naar 614GB/s bij de M5 Max. Daardoor kunnen de processor en het geheugen sneller gegevens uitwisselen, wat vooral bij zware grafische en AI-taken voordeel oplevert.

De Mac Studio met M5 Ultra begint opnieuw met 96GB centraal geheugen en is uit te breiden tot 512GB. Ook deze capaciteiten zijn gelijk aan die van de M3 Ultra. De geheugenbandbreedte maakt wel een flinke sprong: van 819GB/s bij de M3 Ultra naar 1,2TB/s bij de M5 Ultra. De nieuwe generatie biedt dus niet méér geheugen, maar kan het aanwezige geheugen wel aanzienlijk sneller benutten.

Mac Studio M5 Max Mac Studio M5 Ultra Mac Studio M4 Max Mac Studio M3 Ultra RAM 36GB (Tot 128GB) 96GB (tot 512GB) 36GB (tot 128GB) 96GB (tot 512GB) Geheugenbandbreedte Tot 614GB/s 1,2 TB/s Tot 546 GB/s 819 GB/s

#3 Externe beeldschermen: hogere ververssingsnelheden

Hoewel het aantal schermen dat je op de Mac Studio kunt aansluiten niet is veranderd, ondersteunt het model uit 2026 wel hogere verversingssnelheden. Op de Mac Studio met M5 Max kun je nog steeds maximaal vijf externe displays aansluiten, terwijl de uitvoering met M5 Ultra maximaal acht schermen ondersteunt.

De Mac Studio met M5 Ultra kan voortaan vier 5K-schermen met een verversingssnelheid van 120Hz aansturen. Bij meerdere 4K-schermen stijgt de maximale verversingssnelheid bovendien van 144Hz bij het model uit 2025 naar 165Hz bij de nieuwste generatie. Vooral videobewerkers, ontwerpers en andere professionals die met beeldmateriaal van hoge kwaliteit werken, profiteren hiervan.

#4 Opslag: Sneller geheugen

De opslag van de Mac Studio 2026 krijgt een flinke snelheidsboost dankzij een nieuwe SSD-architectuur op basis van PCIe Gen 6, goed voor tot twee keer zulke snelle prestaties als bij het 2025-model. Dat merk je vooral bij het laden van zware projecten, het overzetten van grote videobestanden en het inladen van omvangrijke lokale AI-modellen. De maximale opslagcapaciteit blijft wel gelijk op 16TB: wie tegen de grenzen van zijn opslag aanloopt, schiet daar dus niets mee op. De instapconfiguraties starten nog steeds bij 512GB voor de M5 Max en 1TB voor de M5 Ultra.

Mac Studio M5 Max Mac Studio M5 Ultra Mac Studio M4 Max Mac Studio M3 Ultra Opslag 512GB 1TB 512GB 1TB Maximaal opslag 8TB 16TB 8TB 16TB PCIe Generatie 6 Generatie 6 Generatie 4 Generatie 4

#5 Beter draadloze verbindingen

De Mac Studio 2026 is voor het eerst voorzien van de N1-chip van Apple. Deze chip regelt de draadloze verbindingen en brengt ondersteuning voor wifi 7, Bluetooth 6 en Thread naar de Mac Studio. Het model uit 2025 beschikt nog over wifi 6E en Bluetooth 5.3 en heeft geen ondersteuning voor Thread.

Dankzij wifi 7 kan de nieuwe Mac Studio hogere snelheden en een stabielere verbinding bieden, mits je een geschikte router gebruikt. Bluetooth 6 moet de verbinding met draadloze accessoires verbeteren, terwijl Thread vooral van pas komt bij compatibele smarthome-apparaten. De voordelen merk je dus vooral als je al over geschikte netwerkapparatuur en accessoires beschikt.

Mac Studio M5 Max Mac Studio M5 Ultra Mac Studio M4 Max Mac Studio M3 Ultra Wifi wifi 7 wifi 7 wifi 6E wifi 6E Bluetooth Bluetooth 6 Bluetooth 6 Bluetooth 5.3 Bluetooth 5.3 Thread ✅ ✅ ❌ ❌

#6 Prijs: zo duur maken als je zelf wil

Een ding wat zeker is, is dat je voor een krachtpatser zoals de Mac Studio flink in de buidel moet tasten. Dat is bij de Mac Studio 2026 zeker ook het geval. Voor de Mac Studio met M5 Max betaal je minimaal €3.029,-. Daarmee is de adviesprijs wel gelijk aan die van de Mac Studio met M4 Max. Je krijgt voor hetzelfde bedrag dus een nieuwere chip, betere AI-prestaties, sneller geheugen en modernere draadloze verbindingen. Wel lag de adviesprijs van het M4 Max-model eerder dit jaar nog op €2.329,-.

Bij de Ultra-uitvoering verhoogt Apple de prijs wel. De Mac Studio met M5 Ultra heeft een adviesprijs van €6.649,-, terwijl het M3 Ultra-model voor het laatst vanaf €6.349,- verkrijgbaar was. Dat is een prijsverschil van €300,-. Hoewel de maximale hoeveelheid geheugen en opslag gelijk blijft, krijg je daarvoor onder meer meer CPU-cores, een hogere geheugenbandbreedte en aanzienlijk betere AI-prestaties.

Mac Studio M5 Max Mac Studio M5 Ultra Mac Studio M4 Max Mac Studio M3 Ultra Prijs €3.029,- €6.649,- €3.029,- €6.349,-

Conclusie Mac Studio 2026 vs Mac Studio 2025

Na het verdwijnen van de Mac Pro eerder dit jaar verstevigt Apple met de Mac Studio 2026 nog eens de line-up. Dit model is de beste keuze voor professionals die op zoek zijn naar maximale prestaties in een desktop Mac. Dankzij de M5 Max en M5 Ultra beschikt de nieuwste generatie over meer CPU-kracht, een hogere geheugenbandbreedte en aanzienlijk betere AI-prestaties. De snellere SSD zorgt er daarbij nog voor dat je je gegevens ook sneller opslaat.

Daarnaast is de Mac Studio 2026 beter voorbereid op toekomstige apparatuur en professionele workflows. De nieuwe N1-chip brengt wifi 7, Bluetooth 6 en Thread, terwijl de uitgebreidere schermondersteuning hogere verversingssnelheden mogelijk maakt. Vooral bij videobewerking, 3D-rendering, softwareontwikkeling en het lokaal draaien van AI-modellen kunnen deze verbeteringen veel tijd besparen.

De keuze voor de Mac Studio 2026 ligt bovendien voor de hand doordat de Mac Studio 2025 vrijwel niet meer verkrijgbaar is. De M5 Max-versie heeft dezelfde adviesprijs als zijn directe voorganger vlak voordat die uit het assortiment verdween. Hoewel de M5 Ultra €300 duurder is geworden, krijg je daarvoor wel de krachtigste en meest toekomstbestendige Mac Studio die Apple momenteel aanbiedt.

Kies voor de Mac Studio 2026 als…

je de allerbeste prestaties nodig hebt voor zware professionele werkzaamheden;

je lokaal grote AI-modellen wilt draaien of veel andere AI-taken uitvoert;

je profiteert van de hogere geheugenbandbreedte en tot tweemaal snellere opslag;

je wifi 7, Bluetooth 6, Thread of genlock nodig hebt;

je meerdere 5K-schermen met 120Hz wilt aansluiten.

Kies voor de Mac Studio 2025 als…

je deze uitvoering met een aantrekkelijke korting kunt vinden;

de M4 Max of M3 Ultra al krachtig genoeg is voor jouw werkzaamheden;

je geen behoefte hebt aan de nieuwste draadloze verbindingen;

je geld wilt besparen en de extra prestaties van het 2026-model niet benut.

Prijzen Mac Studio 2025