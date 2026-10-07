Is je iPhone 16 Pro al toe aan vervanging? We zetten de verschillen met de iPhone 18 Pro op een rij en geven upgradeadvies: overstappen of nog een jaartje wachten?

Heb je een iPhone 16 Pro en lonkt de iPhone 18 Pro? Na twee jaar zijn er weer de nodige vernieuwingen, maar dat maakt overstappen niet per se vanzelfsprekend. Veel hangt af van hoe je je iPhone gebruikt en wat je nu mist. We vergelijken de iPhone 18 Pro met de iPhone 16 Pro en helpen je bepalen of een upgrade voor jou de moeite waard is.

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Verschillen iPhone 16 Pro vs iPhone 18 Pro

Sommige verschillen zie je meteen, terwijl je andere pas merkt als je je iPhone intensief gebruikt. Hieronder bespreken we de belangrijkste veranderingen en wat die betekenen als je nu een iPhone 16 Pro hebt.

#1 Design: titanium vs aluminium

Leg je beide toestellen naast elkaar, dan valt vooral de achterkant op. De iPhone 16 Pro heeft het vertrouwde vierkante camera-eiland, terwijl het cameraplateau van de iPhone 18 Pro vrijwel over de hele breedte loopt. Daarmee ziet de nieuwere iPhone er duidelijk anders uit.

Ook de materialen verschillen. De iPhone 16 Pro heeft een titanium behuizing, terwijl Apple bij de iPhone 18 Pro kiest voor een aluminium unibody, waarbij het glazen gedeelte uitgerust is met Ceramic Shield, terwijl dit bij de iPhone 16 Pro normaal matglas is. Het nieuwe toestel is bovendien iets hoger, breder en dikker en het gewicht stijgt van 199 naar 211 gram. Wil je juist een zo licht mogelijke Pro, dan is dat iets om rekening mee te houden.

Bij de kleuren heb je meer uitgesproken opties. Naast Zwart en Zilver is de iPhone 18 Pro verkrijgbaar in Bordeauxrood en het lichtblauwe Gletsjer. De iPhone 16 Pro houdt het bij neutralere titaniumtinten, zoals Desert en naturel.

iPhone 16 Pro iPhone 18 Pro Materiaal Titanium Aluminium Achterkant Matglas Ceramic Shield Hoogte 149,6 mm 150,0 mm Breedte 71,5 mm 71,9 mm Diepte 8,25 mm 8,75 mm Gewicht 199 gram 211 gram Kleuren – Desert Titanium

– Naturel Titanium

– Wit Titanium

– Zwart Titanium – Bordeauxrood

– Gletsjer

– Zilver

– Zwart

#2 Scherm: helderder en krasbestendiger

Voor een groter scherm hoef je niet over te stappen: beide modellen hebben een 6,3-inch OLED-scherm met ProMotion. Ook de standaardhelderheid en HDR-helderheid zijn gelijk. Tijdens het scrollen, appen of bekijken van video’s zal het scherm daardoor weinig anders aanvoelen.

De iPhone 18 Pro biedt vooral buitenshuis een voordeel. De piekhelderheid stijgt van 2000 naar 3000 nits, waardoor je het scherm in fel zonlicht beter kunt aflezen. Verder beschermt Ceramic Shield 2 het scherm tot wel 3x beter tegen krassen.

Het Dynamic Island is kleiner geworden en kan op de iPhone 18 Pro tot drie Live Activiteiten tegelijkertijd weergeven. Bij de iPhone 16 Pro zijn dat er maximaal twee. Handig als je deze functie veel gebruikt, maar waarschijnlijk geen doorslaggevende reden om je toestel te vervangen.

iPhone 16 Pro iPhone 18 Pro Grootte 6,3-inch 6,3-inch Dynamic Island ✅ ✅ kleiner ProMotion ✅ ✅ Ceramic Shield ✅ ✅ Ceramic Shield 2 Helderheid (standaard) 1000 nits 1000 nits Helderheid (HDR) 1600 nits 1600 nits Helderheid (buiten) 2000 nits 3000 nits

#3 Chip: A18 Pro vs A20 Pro

De A18 Pro in de iPhone 16 Pro is nog steeds een krachtige chip. Voor alledaagse taken zoals WhatsApp, navigeren en internetten is extra rekenkracht dan ook niet snel een reden om te upgraden. De A20 Pro in de iPhone 18 Pro biedt vooral meer ruimte voor zware toepassingen. Het is Apple’s eerste A-chip die met een 2-nanometertechniek wordt gemaakt. De chip heeft een 6-core CPU, een 7-core GPU en een Dual 16-core Neural Engine. Het werkgeheugen groeit van 8GB naar 12GB.

Daarnaast heeft de iPhone 18 Pro een dampkamer die warmte helpt verspreiden. Daardoor kan het toestel hoge prestaties langer volhouden, bijvoorbeeld tijdens veeleisende games of het bewerken van video’s. Gebruik je je iPhone regelmatig voor zulke zware taken, dan is dit een relevante verbetering.

iPhone 16 Pro iPhone 18 Pro Chip A18 Pro A20 Pro CPU 6-core 6-core GPU 6-core 7-core Neural Engine 16-core Dual 16-core Werkgeheugen (RAM) 8GB 12GB Dampkamer ❌ ✅

#4 Batterijduur: langer uithoudingsvermogen

De batterijduur is een verschil waar je ook zonder veeleisende apps iets aan kunt hebben. Bij de iPhone 18 Pro speel je tot 34 uur video af, tegenover 27 uur bij de iPhone 16 Pro. Bij het streamen van video stijgt dat van 22 naar 31 uur. Hoe lang je er zelf mee doet, hangt uiteraard af van je gebruik.

Ook bekabeld opladen gaat sneller. Met een geschikte lichtnetadapter laad je de iPhone 18 Pro in 15 minuten tot 50% op. De iPhone 16 Pro heeft daar ongeveer 30 minuten voor nodig. Als je vlak voor vertrek nog snel wilt bijladen, is dat een praktisch voordeel. Bij opladen via MagSafe is de opgegeven tijd tot 50% gelijk.

iPhone 16 Pro iPhone 18 Pro Video afspelen Tot 27 uur Tot 34 uur Video streamen Tot 22 uur Tot 31 uur Snelladen In 30 minuten tot 50% In 15 minuten tot 50% Draadloos laden In 30 minuten tot 50% In 30 minuten tot 50%

#5 Camera: stappen vooruit

De camera is een van de belangrijkste redenen om de iPhone 18 Pro te overwegen. Vooral als je graag inzoomt of zelf instellingen aanpast, krijg je meer mogelijkheden. Ook gebruikers die de instellingen niet aanpassen, gaan er merkbaar op vooruit.

De iPhone 16 Pro heeft al een 48-megapixel hoofdcamera en ultragroothoekcamera, maar de telelens heeft een 12-megapixelsensor. Bij de iPhone 18 Pro hebben alle drie de camera’s achterop een resolutie van 48 megapixel. Ook kun je verder inzoomen met optische kwaliteit: tot 8x, tegenover de 5x-telelens van de iPhone 16 Pro. Daarbij is 8x optische kwaliteit niet hetzelfde als een afzonderlijke 8x optische lens.

Een andere vernieuwing is het variabele diafragma van de hoofdcamera. Daarmee kun je de hoeveelheid licht die op de sensor valt en de scherptediepte beïnvloeden. De Pro-regelaars geven je daarnaast meer controle over instellingen zoals sluitertijd en witbalans. Dat is vooral interessant als je bewust met fotografie bezig bent.

De iPhone 18 Pro heeft ook de derde generatie Fotografische stijlen en extra videomogelijkheden, waaronder Log 2, ProRes RAW en Genlock. Die laatste functies zijn vooral relevant als je professioneel filmt of je beelden uitgebreid nabewerkt. Voor een vakantievideo of een kort filmpje voor sociale media zijn ze minder belangrijk.

Aan de voorkant maakt de 12-megapixel TrueDepth-camera plaats voor een 18-megapixel Center Stage-camera. Die biedt onder meer automatische kadrering tijdens videogesprekken.

iPhone 16 Pro iPhone 18 Pro Groothoek 48-megapixel 48-megapixel Verstelbaar diafragma ❌ (ƒ/1.78) ✅ (ƒ/1.48, ƒ/1.8, ƒ/2.8, ƒ/4.0) Ultragroothoek 48-megapixel; ƒ/2.2 48-megapixel; ƒ/2.2 Telelens 12-megapixel; ƒ/2.8 48-megapixel; ƒ/2.8 Optische zoom 0,5x, 1x, 2x, 5x 0,5x, 1x, 2x, 4x, 8x Optische beeldstabilisatie 2e generatie met sensorverschuiving 2e generatie met sensorverschuiving Pro-regelaars ❌ ✅ Slimme scherpstelling ❌ ✅ Photonic Engine ✅ ✅ Portretmodus ✅ ✅ Nachtmodus ✅ ✅ Fotografische stijlen ✅ Tweede generatie ✅ Derde generatie Macrofotografie ✅ ✅ 48 megapixel LOG-video ✅ Log ✅ Log 2 Academy Color Encoding System ✅ ✅ ProRes RAW ❌ ✅ Genlock ❌ ✅ Audiomix ✅ ✅ Microfoons van studiokwaliteit ✅ ✅ Windruisvermindering ✅ ✅ Camera voorkant 12-megapixel TrueDepth, tot 4K Dolby Vision filmen 18-megapixel Center Stage, tot 4K Dolby Vision filmen

#6 Opslag: standaard meer

Anno 2026 worden bestanden steeds groter en dan loop je sneller tegen opslaglimieten aan. Bij de iPhone 18 Pro zit je standaard veiliger, want het instapmodel heeft 256GB opslag, tegenover 128GB bij de iPhone 16 Pro. De maximale opslag verdubbelt van 1TB naar 2TB.

Vooral als je veel video’s in hoge kwaliteit opneemt of grote bestanden lokaal bewaart, kan die extra ruimte welkom zijn. Heb je op je huidige iPhone nog genoeg opslag vrij, dan levert een grotere capaciteit weinig direct voordeel op.

Bekijk ook Tips voor iPhone-opslag kiezen: 256GB, 512GB, 1TB of misschien wel 2TB? Hoeveel iPhone-opslagruimte heb jij nodig? Is 128GB genoeg of heb je 256GB, 512GB of zelfs 2TB opslag op je iPhone nodig? Je leest het allemaal in dit artikel!

#7 Prijs: Hoger met een twist

Aan de overstap hangt wel een hoger prijskaartje. De iPhone 16 Pro verscheen met een adviesprijs van €1.329,-, terwijl de iPhone 18 Pro begint bij €1.479,-. Dat is €150,- meer, al krijg je bij het instapmodel ook twee keer zoveel opslag: 256GB in plaats van 128GB.

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Conclusie iPhone 16 Pro vs iPhone 18 Pro

Wat ons betreft hoef je een goed werkende iPhone 16 Pro na twee jaar nog niet te vervangen. Het scherm heeft hetzelfde formaat, de A18 Pro is nog krachtig en de camera biedt voor dagelijks gebruik volop mogelijkheden. Ben je daar tevreden over, dan kun je gerust nog een generatie overslaan.

De iPhone 18 Pro wordt vooral interessant als je tegen concrete beperkingen aanloopt. De langere batterijduur en het snellere bekabelde opladen zijn praktische voordelen als je veel onderweg bent. Fotografeer of film je graag, dan geven de verbeterde zoom, het variabele diafragma en de Pro-regelaars je aanzienlijk meer mogelijkheden. De krachtigere chip en extra opslag zijn vooral aantrekkelijk voor intensieve gebruikers.

Het nieuwe ontwerp en de opvallende kleuren kunnen de overstap extra verleidelijk maken, maar zijn vooral een kwestie van smaak. Houd er bovendien rekening mee dat de iPhone 18 Pro iets groter en zwaarder is. Je ruilt je titanium toestel dus niet op ieder vlak in voor iets beters.

Stap over op de iPhone 18 Pro als:

…je een opvallende kleur iPhone wilt.

…je structureel opslagruimte tekortkomt en een uitvoering met meer capaciteit wilt.

…je vaak moet bijladen en een langere batterijduur en sneller bekabeld opladen belangrijk vindt.

…je veel fotografeert of filmt en de extra zoom, het variabele diafragma en de Pro-regelaars wilt gebruiken.

…je zware games of apps gebruikt en merkt dat je iPhone 16 Pro daarbij tekortschiet.

Houd je iPhone 16 Pro als:

…je toestel nog soepel werkt en je de dag doorgaans zonder bijladen doorkomt.

…je tevreden bent over je foto’s en video’s en weinig behoefte hebt aan extra camera-instellingen.

…je liever het lichtere toestel met titanium behuizing houdt.

…je de verbeteringen niet vaak genoeg gaat gebruiken om de kosten van een upgrade te rechtvaardigen.

Wil je toch overstappen? Check dan via onderstaande tool wat je iPhone 16 Pro nog oplevert. Zo kun je beter inschatten hoeveel je voor de upgrade moet bijbetalen.

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