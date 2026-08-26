Na bijna twee jaar heeft Apple de Mac mini vernieuwd. Dit keer verbetert Apple vooral de binnenkant met nieuwe, krachtigere chips. Maar daar staat ook een hoger prijskaartje tegenover. Dit zijn alle nieuwe prijzen van de Mac mini 2026.

De Mac mini 2026 is er met de nieuwe M6-chip en de krachtigere M5 Pro, waarbij je beide modellen verder naar wens kunt samenstellen. Maar welke uitvoering past het beste bij jou en hoeveel betaal je voor extra werkgeheugen, opslag en andere upgrades? We zetten alle uitvoeringen, prijzen en configuraties van de Mac mini 2026 voor je op een rij.

Prijzen Mac mini 2026

Bij de Mac mini krijg je flink wat kracht in een enorm klein formaat. Je kan kiezen voor de M6-chip of de krachtigere M5 Pro-chip. Hoewel de M6 van een nieuwere generatie is, levert de M5 Pro meer reken- en grafische kracht en is deze daardoor geschikter voor zwaardere werkzaamheden. De M6 biedt voor de meeste gebruikers echter ruimschoots voldoende prestaties en is eveneens goed toegerust voor AI-taken. Je keuze hangt dus vooral af van hoeveel extra rekenkracht je nodig hebt en hoeveel je daarvoor wilt betalen.

Bekijk ook Nieuwe Mac mini officieel onthuld: nu met krachtigere chip en meer Apple heeft de nieuwe Mac mini 2026 aangekondigd. Dit nieuwe model heeft een snellere chip dan z’n voorganger, maar is verder grotendeels hetzelfde gebleven.

De Mac mini 2026 is vanaf nu te pre-orderen, met een release op dinsdag 22 september 2026. Dit zijn de prijzen van de Mac mini 2026 in Nederland:

M6, instapmodel: vanaf €1.069,-

M5 Pro, upgrademodel: vanaf €2.019,-

Mac mini is (flink) duurder geworden

Met ingang van de Mac mini met M6 en M5 Pro heeft Apple de prijs verhoogd ten opzichte van de meest recente adviesprijs van de Mac mini M4 en M4 Pro. Het verschil is in beide gevallen €100,-. Dit is de prijsverhoging in het kort:

M6 Mac mini vs M4 Mac mini: +€100,- (van €969,- naar €1.069)

M5 Pro mac mini vs M4 Pro mac mini: +€100,- (van €1.919,- naar €2.019,-)

Maar de meest recente prijzen van de Mac mini met M4-chips tonen een vertekend beeld. Apple maakte de Mac mini M4 (Pro) namelijk afgelopen juli al flink duurder, ten opzichte van de oorspronkelijke adviesprijs uit najaar 2024 toen deze modellen aangekondigd werden. De Mac mini M4 werd in juli al €250,- duurder, terwijl het M4 Pro-model met €200,- in prijs steeg. Tel je daar de prijsverhoging van de 2026-modellen bij op, dan is een Mac mini anno 2026 €300,- tot €350,- duurder dan twee jaar geleden.

Voor het overzicht hebben we hieronder nog de oorspronkelijke prijzen van de Mac mini met M4 uit 2024 (bij aankondiging) vergeleken met de prijs van het nieuwe 2026-model:

M6 Mac mini (augustus 2026) vs M4 Mac mini (oktober 2024): +€350 (van €719,- naar €1.069,-)

M5 Pro Mac mini (augustus 2026) vs M4 Pro Mac mini (oktober 2024): +€300,- (van €1.719,- naar €2.019,-).

Configuraties Mac mini 2026

De Mac mini 2026 is beschikbaar in twee basisuitvoeringen. Het instapmodel is uitgerust met een M6-chip, terwijl het upgrademodel een M5 Pro-chip heeft. Dit is wat je voor de basisuitvoeringen kwijt bent:

M6 €1.069,- M6-chip

12‑core CPU

12‑core GPU

16 GB RAM

256 GB SSD‑opslag

Drie Thunderbolt 4-poorten

Ondersteuning voor drie displays Bekijk Mac mini (M6) m5 Pro €2.019,- M5 Pro-chip

15‑core CPU

16‑core GPU

24 GB RAM

512 GB SSD‑opslag

Drie Thunderbolt 5-poorten

Ondersteuning voor drie displays Bekijk Mac mini (M5 Pro)

Naast de twee basisuitvoeringen kun je de Mac mini verder naar wens samenstellen. Afhankelijk van het model kun je kiezen voor meer werkgeheugen en opslag, 10-Gigabit Ethernet en bij de M5 Pro voor een krachtigere CPU en GPU. Hieronder vind je de verschillende opties en upgradeprijzen:

M6 Uitvoering: M6-chip

12-core CPU, 12-core GPU

16GB werkgeheugen

256GB opslag

Drie Thunderbolt 4-aansluitingen, twee usb-c-poorten, HDMI, Ethernet, mini-jack-aansluiting

Ondersteuning voor drie displays

Prijs: €1.069,- Upgradeprijzen: 24GB RAM: +€220,-

32GB RAM: +€440,-

512GB opslag: +€220,-

1TB opslag: +€550,-

2TB opslag: +€1.100,-

10-Gigabit Ethernet: +€110,- Uitvoering: M6-chip

12-core CPU, 12-core GPU

16GB werkgeheugen

512GB opslag

Drie Thunderbolt 4-aansluitingen, twee usb-c-poorten, HDMI, Ethernet, mini-jack-aansluiting

Ondersteuning voor drie displays

Prijs: €1.289,- Upgradeprijzen: 24GB RAM: +€220,-

32GB RAM: +€440,-

1TB opslag: +€330,-

2TB opslag: +€880,-

10-Gigabit Ethernet: +€110,- Uitvoering: M6-chip

12-core CPU, 12-core GPU

24GB werkgeheugen

512GB opslag

Drie Thunderbolt 4-aansluitingen, twee usb-c-poorten, HDMI, Ethernet, mini-jack-aansluiting

Ondersteuning voor drie displays

Prijs: €1.509,- Upgradeprijzen: 32GB RAM: +€220,-

1TB opslag: +€330,-

2TB opslag: +€880,-

10-Gigabit Ethernet: +€110,-

M5 Pro Uitvoering: M5 Pro-chip

15-core CPU, 16-core GPU

24GB werkgeheugen

512GB opslag

Drie Thunderbolt 5-aansluitingen, twee usb-c-poorten, HDMI, Ethernet, mini-jack-aansluiting

Ondersteuning voor drie displays

Prijs: €2.019,- Upgradeprijzen: 18-core CPU, 20-core GPU: +€220,-

48GB RAM: +€660,-

64GB RAM: +€1.100,-

1TB opslag: +€330,-

2TB opslag: +€880,-

4TB opslag: +€1.980,-

8TB opslag: +€4.180,-

10-Gigabit Ethernet: +€110,-

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