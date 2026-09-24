Twijfel je tussen de AirPods 5 en AirPods Pro 3? We vergelijken de pasvorm, ruisonderdrukking, batterijduur en prijs om je te helpen kiezen.

De AirPods 5 en AirPods Pro 3 lijken op het eerste gezicht veel op elkaar, maar zitten anders in je oren. De AirPods 5 hebben een open pasvorm, terwijl de AirPods Pro 3 met oordopjes je gehoorgang afsluiten. Dat is niet het enige verschil. Wij zetten alle verschillen voor je op een rijtje en helpen je te beslissen welke het beste bij jou past.

Verschillen AirPods 5 vs AirPods Pro 3

Het grootste verschil tussen deze twee oortjes zit in de pasvorm, maar daar blijft het niet bij. Hieronder vergelijken we ook de ruisonderdrukking, geluidskwaliteit, bediening, batterijduur en prijs. Zo zie je welke verschillen je in het dagelijks gebruik merkt en welk model het beste bij je past.

#1 Pasvorm: open-ear vs in-ear

Hoewel de AirPods 5 en AirPods Pro 3 allebei draadloze oortjes zijn, verschillen ze flink in pasvorm. De AirPods 5 hebben een zogenaamd open-ear ontwerp: ze liggen in je oor, zonder je gehoorgang af te sluiten. Daardoor blijf je ook zonder transparantiemodus meer van je omgeving horen.

De AirPods Pro 3 hebben daarentegen juist een in-ear ontwerp. Bij deze oortjes wordt de gehoorgang afgesloten als je de oortjes inhebt. Dat dempt omgevingsgeluid en geeft muziek een voller geluid. Welke pasvorm prettiger zit, verschilt per persoon.

#2 Ruisonderdrukking: meer bij de Pro

Qua ruisonderdrukking zit je bij beide oordopjes goed. Zowel het standaardmodel AirPods 5 als de AirPods 5 met draadloze oplaadcase hebben actieve ruisonderdrukking die op zichzelf weer 1,5x beter is dan bij de AirPods 4.

Pak je de AirPods Pro 3 erbij, dan is het een ander verhaal. Doordat deze de gehoorgang afsluit is de actieve ruisonderdrukking op de AirPods Pro 3 aanzienlijk beter, Apple meldt zelf tot wel 3x meer dan op de AirPods 5.

#3 Hartslagmeting: alleen op de Pro

De AirPods Pro 3 onderscheiden zich van de AirPods 5 met een ingebouwde hartslagmeter. Tijdens een work-out zie je je hartslag in de Conditie-app op je iPhone of in een geschikte sportapp. Zo kun je tijdens het hardlopen of trainen je inspanning volgen zonder een Apple Watch te dragen.

De AirPods 5 hebben geen hartslagmeter, ook niet in de uitvoering met draadloze oplaadcase. Wil je met deze oortjes je hartslag tijdens een training bijhouden, dan heb je daarvoor een ander apparaat nodig, zoals een Apple Watch.

#4 Druksensor: ook met volumeregeling

Alle drie de modellen hebben een druksensor in het steeltje. Door erin te knijpen kun je muziek pauzeren of weer afspelen. Met twee keer knijpen ga je naar het volgende nummer en met drie keer knijpen naar het vorige. Ook kun je via het steeltje tussen luistermodi wisselen.

Het verschil zit in de volumeregeling. Bij de AirPods 5 met draadloze oplaadcase en de AirPods Pro 3 veeg je omhoog of omlaag over het steeltje om het geluid harder of zachter te zetten. De standaard AirPods 5 ondersteunen die veegbeweging niet. Gebruik je dat model, dan regel je het volume via je iPhone, Apple Watch of Siri.

#5 Chips: H2 en Ultra Wideband

Zowel de AirPods 5 als de AirPods Pro 3 hebben een H2-chip. Die maakt functies als actieve ruisonderdrukking en Adaptieve audio mogelijk. Voor het terugvinden van je oortjes hebben de AirPods Pro 3 nog een extra voordeel: in hun oplaadcase zit een Ultra Wideband-chip van de tweede generatie. Daarmee kun je de case via Nauwkeurig zoeken makkelijker opsporen, ook vanaf een grotere afstand dan voorheen.

Ben je de case ergens in huis kwijt, dan kun je ook een geluid laten afspelen. Die mogelijkheid hebben zowel de AirPods Pro 3 als de AirPods 5 met draadloze oplaadcase. De case van de standaard AirPods 5 heeft geen ingebouwde speaker.

#6 Gehoorgezondheid: bescherm je oren

De AirPods Pro 3 bieden ook functies voor je gehoorgezondheid. Met de Gehoortest kun je controleren of je gehoorverlies hebt, ook als je daar zelf nog niets van merkt. Blijkt uit de test dat je licht tot matig gehoorverlies hebt, dan kun je de Gehoorapparaat-functie instellen. Die versterkt geluiden en kan gesprekken duidelijker hoorbaar maken.

Daarnaast hebben de AirPods Pro 3 actieve Gehoorbescherming, die je blootstelling aan hard omgevingsgeluid vermindert. De functie voldoet aan de EN 352-norm wanneer Gehoorbescherming is ingeschakeld. De AirPods 5 bieden deze gehoortest-, gehoorapparaat- en gehoorbeschermingsfuncties niet.

Bekijk ook Je AirPods gebruiken als gehoorbescherming? Zo werkt het In de AirPods Pro 3 kun je dankzij EN 352-bescherming je AirPods als volwaardige gehoorbescherming gebruiken. Wij leggen je uit hoe je dit inschakelt

#7 Afmetingen: een kwestie van millimeters

De AirPods 5 zijn compacter en lichter dan de AirPods Pro 3. Dat geldt zowel voor de oortjes als voor de oplaadcase. Vooral in de breedte van de case zit een duidelijk verschil: die van de AirPods Pro 3 is ruim een centimeter breder.

De AirPods 5 wegen 4,3 gram per oortje, tegenover 5,55 gram voor de AirPods Pro 3. Hoe prettig ze zitten, hangt echter vooral af van de pasvorm: de AirPods 5 liggen open in je oor, terwijl de AirPods Pro 3 met oordopjes je gehoorgang afsluiten.

AirPods 5 (oortjes) AirPods Pro 3 (oortjes) AirPods 5 (case) AirPods Pro 3 (case) Hoogte 30,2 mm 30,9 mm 46,2 mm 47,2 mm Breedte 18,3 mm 19,2 mm 50,1 mm 62,2 mm Diepte 18,1 mm 27,0 mm 21,2 mm 21,8 mm Gewicht 4,3 gram 5,55 gram 34,7 gram 43,99 gram

#8 Draadloze oplaadcase of met MagSafe?

De twee uitvoeringen van de AirPods 5 verschillen onder meer in hun oplaadcase. De standaardversie laad je op via usb-c. Bij de duurdere uitvoering kun je de case ook draadloos opladen met een geschikte Qi-oplader. Geen van beide AirPods 5-cases heeft MagSafe: de draadloze case klikt dus niet magnetisch op een MagSafe-oplader vast.

De AirPods Pro 3 hebben wél een MagSafe-oplaadcase. Die wordt magnetisch op de oplader uitgelijnd. Ook deze case kun je via usb-c opladen.

#9 Batterijduur: Langer door op een enkele lading

Met actieve ruisonderdrukking ingeschakeld gaan de standaard AirPods 5 tot 4 uur mee op één lading, terwijl dat bij de AirPods 5 met draadloze oplaadcase 5 uur is. De AirPods Pro 3 houden het met maximaal 8 uur een stuk langer vol voordat ze terug in de case moeten.

Neem je de extra ladingen van de oplaadcase mee, dan bieden de standaard AirPods 5 in totaal tot 20 uur luistertijd en de uitvoering met draadloze oplaadcase tot 22 uur. De AirPods Pro 3 komen uit op maximaal 24 uur. Zijn je oortjes leeg, dan levert 5 minuten in de case bij alle drie de modellen weer ongeveer 1 uur luistertijd op.

AirPods 5 AirPods 5 (met draadloze laadcase) AirPods Pro 3 Batterijduur Tot 4 uur Tot 5 uur Tot 8 uur Batterijduur (met oplaadcase) Tot 20 uur Tot 22 uur Tot 24 uur Batterijduur (5 min laden) 1 uur 1 uur 1 uur

#10 Draagkoord

De oplaadcase van de AirPods Pro 3 heeft aan de zijkant een bevestigingspunt voor een draagkoord. Daarmee kun je de case bijvoorbeeld aan je tas of pols hangen. Het is een klein detail, maar handig als je de case vaak los meeneemt en niet steeds in je zak wilt stoppen. Dit ontbreekt op de AirPods 5.

#11 Prijs: Pro komt tegen een prijs

Onder aan de streep draait het toch voor veel mensen om de prijs en ook daarin verschillen de AirPods met elkaar. De standaard AirPods 5 hebben een adviesprijs van €149,-. Voor €20,- meer krijg je de uitvoering met draadloze oplaadcase, die ook volumeregeling op het steeltje heeft. De AirPods Pro 3 kosten €249,- en zijn daarmee €80,- duurder dan de uitgebreidste AirPods 5.

AirPods 5 AirPods 5 (met draadloze laadcase) AirPods Pro 3 Prijs €149,- €169,- €249,-

Conclusie AirPods 5 vs AirPods Pro 3

De keuze begint bij de pasvorm. De AirPods 5 liggen open in je oor, terwijl de AirPods Pro 3 je gehoorgang afsluiten met oordopjes. Dat maakt de Pro 3 geschikter als je zoveel mogelijk omgevingsgeluid wilt dempen. Vind je oordopjes in je gehoorgang juist onprettig, dan zijn de AirPods 5 de logische keuze.

De AirPods Pro 3 bieden daarnaast functies die de AirPods 5 missen. Je kunt er tijdens het sporten je hartslag mee meten en gebruikmaken van de Gehoortest, de Gehoorapparaat-functie en actieve Gehoorbescherming. Ze gaan ook langer mee op één lading en hun oplaadcase ondersteunt MagSafe. Daar staat een adviesprijs van €249 tegenover.

Wil je oortjes die je gehoorgang afsluiten, met sterkere ruisonderdrukking, een langere batterijduur en extra functies voor sporten en gehoorgezondheid? Kies dan de AirPods Pro 3. Vind je in-ear oordopjes onprettig of wil je minder uitgeven, dan passen de AirPods 5 beter bij je.

Binnen de AirPods 5-serie raden wij de uitvoering met draadloze oplaadcase aan. Voor €20,- extra krijg je volumeregeling op het steeltje, een iets langere batterijduur en een speaker in de case om die makkelijker terug te vinden.

Ga de AirPods 5 kopen als:

…je niet houdt van oortjes met dopjes.

…je genoeg hebt aan goed geluid.

…je niet teveel geld uit wil geven.

…je een compacte oplaadcase wil.

Ga de AirPods Pro 3 kopen als:

…je de beste ruisonderukking in AirPods wil.

…je langer continu wil luisteren zonder opladen.

…je gehoorbescherming wil gebruiken.

…je AirPods ook wil gebruiken om hartslag te meten.

…je een uitgebreidere oplaadcase wil.

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