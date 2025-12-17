Sony WF-1000XM5

Zo krijg je deze Sony WF-1000XM5 oordopjes t.w.v. €320,- cadeau

Maak gebruik van deze aanbieding en ontvang bij een nieuw sim only-abonnement de Sony WF-1000XM5 oordopjes cadeau. We hebben de details van deze deal hieronder voor je op een rij gezet.
Jane van Brakel -

Sony WF-1000XM5 cadeau bij Odido sim only via Belsimpel

Sluit je nu via Belsimpel een nieuw 2-jarig sim only-abonnement af van Odido? Dan ontvang je tijdelijk de Sony WF-1000XM5 oordopjes t.w.v. €320,- cadeau! Deze actie is geldig voor alle Odido-abonnementen vanaf 10GB en loopt van 8 december tot en met 21 december.

Bij Odido heb je keuze uit een breed aanbod aan abonnementen, variërend van 2GB tot zelfs bundels met onbeperkt internet. Extra handig: je kunt je bundel op elk moment gratis aanpassen, zowel omhoog als omlaag, zodat je altijd de juiste hoeveelheid data en belminuten hebt.

Alles wat je wilt weten over Odido als provider

Odido is één van de grotere providers met een uitstekend 5G-netwerk en veel flexibele sim only-abonnementen, waarbij je zelf je data en belminuten kiest en deze maandelijks gratis aanpast. Je profiteert van stabiele dekking, transparante prijzen zonder verborgen kosten, en krijgt vaak extra voordelen zoals cadeaus of korting wanneer je een nieuw abonnement afsluit. De bundels variëren van 2GB tot onbeperkt internet, en je kunt altijd kiezen voor een abonnement dat precies bij jouw gebruik past, inclusief opties met of zonder bellen en sms’en.

Over de Sony WF-1000XM5

Deze Sony WF-1000XM5 oordopjes behoren tot een van de beste draadloze oordopjes van dit moment. Ze beschikken over twee eigen processoren en dubbele microfoons, waardoor ze omgevingsgeluiden heel goed buitensluiten dankzij de actieve noise-cancelling. De nieuwste ‘Dynamic Driver X’ zorgt voor een groot frequentiebereik, krachtige bassen en helder stemgeluid. Bovendien ondersteunen ze HiRes Audio en DSEE Extreme, waardoor muziek automatisch wordt verbeterd naar bijna Hi-Res kwaliteit. Het design is lichter en comfortabeler dan bij oudere modellen, met een ergonomische pasvorm en spatwaterbestendigheid.

Sony WF-1000XM5 man

Bij de Sony WF-1000XM5 kun je verder rekenen op een indrukwekkende batterijduur: tot 8 uur met noise-cancelling aan en tot 24 uur met de oplaadcase. De oordopjes ondersteunen snelladen (3 minuten laden geeft 1 uur speeltijd) en draadloos opladen. Verder zijn ze uitgerust met veel slimme functies, zoals een omgevingsgeluidmodus, multipoint-connectie, en een ‘bone conduction-sensor’ voor betere spraakherkenning tijdens gesprekken.

Laatst bijgewerkt
17 december 2025 om 11:00

