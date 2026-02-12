AirTag 2 review: onze favoriete tracker op de belangrijkste punten verbeterd

Toen Apple in 2021 de eerste AirTag uitbracht, was Apple zeker niet de eerste met een dergelijke Bluetooth-tracker. Tile maakte al jarenlang naam en ook merken als Chipolo hadden al jarenlang dergelijke accessoires te koop. Maar sinds de komst van Apple’s AirTag, is het snel gegaan. Inmiddels zijn er talloze merken met soortgelijke producten, waaronder zelfs winkels als Action en Kruidvat. Maar wat ons betreft halen deze goedkope AirTag-alternatieven nooit de kwaliteit van het origineel. En ondertussen heeft Apple zichzelf alweer verbeterd, met de onlangs uitgebrachte AirTag 2. In deze review lees je over onze ervaringen met de verbeteringen, die het zoeken naar je zoekgeraakte voorwerpen nog makkelijker maakt.

Tekst, review en foto’s: Benjamin Kuijten (@BenjaminRK). De review is geschreven in februari 2026 en beschrijft de situatie op dat moment. De AirTag (2e generatie) is voor deze test beschikbaar gesteld door Apple.

Review AirTag 2 in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen van de AirTag 2:

Tracker voor het vinden van zoekgeraakte voorwerpen

Werkt met Zoek mijn-app

Vindbaar ook buiten Bluetooth-bereik van je iPhone, dankzij Apple-apparaten van andere gebruikers (anoniem)

Nauwkeurig zoeken (dankzij Ultra Wideband) geeft exacte locatie van voorwerp aan

Ingebouwde speaker voor afspelen van geluidje

Werkt op verwisselbare CR2032 batterij

Prijs: €35,- (1 pack); €119,- (4-pack)

AirTag 2 prijzen en verkrijgbaarheid

De AirTag 2 in het bijzonder heeft een aantal nieuwe eigenschappen:

Ultra Wideband-chip van de tweede generatie: nauwkeurig zoeken werd op grotere afstand

Nauwkeurig zoeken via Apple Watch: nu ook vanaf de Apple Watch zoeken waar een AirTag 2 exact is

Verbeterde Bluetooth: AirTag 2 maakt eerder verbinding met apparaten in de buurt

Luidere speaker: AirTag 2 heeft een nieuwe krachtigere speaker, met een geluidje in een hogere toon voor makkelijker zoeken

Wil je meer weten over de verschillen tussen de AirTag 1 en AirTag 2? Lees dan ons eerdere artikel. We hebben ook een apart artikel met AirTag 2 functies en verbeteringen.

Design: ongewijzigd, op een miniscuul detail na

Kleine ronde tracker, uitgevoerd in wit plastic met glimmende dop als batterijklepje

Diameter: 31,9mm; Dikte: 8mm

Gewicht: 11,8 gram, 0,8 gram zwaarder dan vorige

Vereist apart accessoire om hem aan je sleutelbos of tas te bevestigen

Apple heeft bij de AirTag 2 niet aan een nieuw ontwerp gedacht. De nieuwe versie ziet er nagenoeg identiek uit in vergelijking met de voorganger. Dat is op zich prima: de AirTag is al klein en onopvallend en je koopt het accessoire ook niet om ermee te pronken. Maar dat het ontwerp gelijk gebleven is, betekent ook dat je er nog steeds een accessoire voor nodig hebt om hem te bevestigen. Apple heeft er geen oogje aan vastgemaakt, zodat je hem makkelijker aan een sleutelbos kan hangen.

Dat heeft zowel voor- als nadelen. Het voordeel is dat alle huidige AirTag-accessoires blijven werken en daar zijn er inmiddels duizenden van in omloop. Je kunt het zo gek maken als je zelf wil: Apple’s officiële hangers kosten zo’n €45,-, maar er zijn ook veel goedkopere hangers van nog geen tientje. Een nadeel is dus wel dat een hanger noodzakelijk is, als je hem ten minste niet zomaar in een tas of koffer wil gooien. De meeste mensen zullen een AirTag aan een sleutelbos bevestigen en dan ontkom je dus niet aan een extra accessoire. Als je nog geen AirTag hebt, ben je daardoor iets meer geld kwijt dan alleen voor de AirTag zelf.

Het was misschien nog leuk geweest als Apple meerdere kleurtjes had uitgebracht, zodat je deze kunt matchen met het voorwerp waar je hem aan wil hangen. Heb je een blauwe auto? Dan wil je misschien wel een blauwe AirTag aan je sleutelbos. Die personalisatie moet nu dus via de hanger. Het is geen ramp, maar het had de AirTag wel iets spannender gemaakt.

Er is overigens wel een klein detail aan het ontwerp, dat anders is dan de voorganger. Op het metalen dopje zijn nu de noodzakelijke icoontjes van de prullenbak en het CE-keurmerk toegevoegd. Daarmee kun je meteen een AirTag 2 herkennen. Het is gelukkig tamelijk onopvallend, maar mocht je je er toch echt aan storen: het dopje van een AirTag 1 is uitwisselbaar met die van de AirTag 2. Overigens krast dit metalen dopje nog steeds net zo makkelijk als bij de eerste AirTag, zeker als hij aan je sleutelbos hangt. Dat vinden we stiekem toch niet zo mooi.

AirTag 2 in de praktijk: is hij echt beter?

Nauwkeurig zoeken flink verbeterd

Geluidje klinkt beter en harder

Groter bereik maakt zoeken beter

Nauwkeurig zoeken ook op Apple Watch

Maar wat natuurlijk veel belangrijker is: is de AirTag 2 ook echt beter? Over hoe goed de AirTag in z’n algemeenheid werkt, hebben we eerder al uitgebreid onze ervaringen gedeeld in de eerste AirTag review. Het grote voordeel van een AirTag is dat deze dankzij het grote Zoek mijn-netwerk bijna altijd vindbaar is, zelfs als je met je iPhone niet in de buurt bent. Een groot pluspunt ten opzichte van andere Zoek mijn-trackers, is dat de Nauwkeurig zoeken-functie erg goed werkt en je nog veel sneller je persoonlijke objecten terugvindt. Apple had met deze functie dus al een streepje voor op de rest, maar dat is met de AirTag 2 nog verder uitgebouwd.

Nauwkeurig zoeken verbeterd

De Nauwkeurig zoeken-functie van de AirTag 2 heeft volgens Apple een 50% groter bereik. In de praktijk betekent dat dat je bij het zoeken naar een AirTag 2, veel eerder gebruik kunt maken van deze functie. Met Nauwkeurig zoeken verschijnt er een grote pijl op je scherm, die precies aangeeft in welke richting je moet zoeken. Ook zie je de exacte afstand, in decimalen nauwkeurig (bijvoorbeeld 1,5 meter). Wij hebben dit uiteraard uitgebreid getest, ook in vergelijking met de eerste AirTag.

Bekijk ook Zo kun je een AirTag terugvinden: ook met nauwkeurig zoeken De AirTag is bedoeld om persoonlijke spullen terug te vinden. Hoe dat werkt lees je in deze tip. Je kunt de locatie van de AirTag op de kaart zien, ‘Nauwkeurig zoeken’ inschakelen als je een recente iPhone hebt of een geluidje afspelen.

In onze test kreeg de eerste AirTag bij een afstand van zo’n 20 meter moeite met het goed aanwijzen van de richting. Ook werd het signaal zwakker en had de iPhone beduidend moeite om de AirTag goed op te pakken. Dat maakt het zoeken op grotere afstand wat lastiger, helemaal als je in een rumoerige omgeving bent en het geluidje van de speaker niet zo makkelijk hoort. Bij de AirTag 2 werd de richting in onze test tot wel 40 meter goed aangeduid en bleef ook de verbinding tot deze afstand stabiel. Dat maakt het zoeken op langere afstand echt veel makkelijker, wat een groot pluspunt is van de AirTag 2.

De nieuwe Ultra Wideband-chip zorgt er ook voor dat je een AirTag 2 nauwkeurig kan zoeken via de Apple Watch (Series 9 of nieuwer). Dat zal niet iedereen actief gebruiken, maar voor wie net als ik af en toe zonder iPhone de deur uit gaat of graag dingen op z’n Apple Watch doet, is het een zeer welkome functie. Net als op de iPhone zie je in welke richting je moet zoeken en wat de afstand is, wordt de afstand pas in decimalen nauwkeurig getoond als je dichterbij bent dan 2 meter. Het handige is ook dat je de functie niet via de Zoek objecten-app op de Apple Watch gebruikt, maar direct via het Bedieningspaneel. Voor elke AirTag 2 kun je op de Apple Watch een knop toevoegen aan het Bedieningspaneel, zodat je snel toegang hebt tot de nauwkeurige zoekfunctie.

Apple zegt verder ook dat het Bluetooth-bereik verbeterd is. Voor deze review hebben we dat niet echt in de praktijk kunnen testen, omdat er eigenlijk bijna altijd wel een Apple-apparaat in de buurt is. Maar het betekent wel dat op meer afgelegen gebieden de kans groter is dat een AirTag 2 gevonden wordt, dan bij een AirTag 1.

Speaker beduidend beter

Apple heeft de speaker in de AirTag op drie aspecten verbeterd: hij is luider, het deuntje klinkt anders én hij is lastiger te verwijderen. Om te beginnen met het volume: bij de AirTag 2 klinkt het geluidje op z’n hardst zo’n 120 decibel (gemeten met de Apple Watch Geluid-app), terwijl dit bij de AirTag 1 niet verder komt dan net boven de 100 decibel. Maar misschien nog wel belangrijker: het geluidje heeft een hogere toon, waardoor hij net wat herkenbaarder en doordringender is dan bij de eerste AirTag. Je vindt hem daardoor makkelijker terug als een AirTag 2 bijvoorbeeld diep in een tas verstopt zit, of als het voorwerp tussen de kussens van je bank zit. Bij de eerste AirTag werd het geluidje in dit soort gevallen al snel wat doffer, maar door de hogere toon van de AirTag 2 heb je daar minder snel last van.

Een teardown van de AirTag 2 laat zien dat het niet zo makkelijk meer is om de speaker eruit te halen. Dat heeft voor- en nadelen. Het voordeel is dat dit zorgt voor betere privacy, omdat iemand niet zomaar een speaker eruit kan halen om een AirTag te gebruiken om jou ongemerkt te volgen. Een speaker kan namelijk verraden dat er een AirTag in de buurt is, hoewel deze ook een melding kan sturen om zo zijn aanwezigheid te verklikken.

Bekijk ook Teardown van de AirTag 2 laat zien dat dit gerucht waar blijkt te zijn De eerste teardown van de AirTag 2 is online verschenen. Daaruit blijkt dat een vroeg gerucht waar blijkt te zijn: het is nu lastiger om de speaker te verwijderen.

Het nadeel is dat dit er ook voor zorgt dat je een dief wijzer kan maken dan je zou willen. De speaker kan namelijk ook de aanwezigheid van de AirTag verklaren aan iemand die jouw voorwerp gestolen heeft, waardoor de dief lastiger op te sporen is als deze de AirTag vindt. Maar onthoud: de AirTag is niet bedoeld als anti-diefstaltracker. Hoewel je het daar wel voor zou kunnen gebruiken (daar zijn ook talloze voorbeelden uit de praktijk van), is het eigenlijk alleen bedoeld om je zoekgeraakte voorwerpen terug te vinden. Niet om een dief op heterdaad te betrappen.

Je vraagt je misschien af of het nu nodig is om al je AirTags te upgraden naar de tweede generatie. Zeker als je er al meerdere hebt, kan dat een dure aangelegenheid worden. Het simpele antwoord op die vraag is nee: het is echt niet nodig om al je oude AirTags in de prullenbak te gooien (dat mag dus ook niet, vanuit EU-regels) en te vervangen door nieuwe van de tweede generatie. In de basis werkt een AirTag 1 nog steeds net zo goed als een AirTag 2. Er zijn geen nieuwe mogelijkheden bijgekomen, behalve dan voor degene met een recente Apple Watch. Maar dat is het upgraden echt niet waard.

Heb je maar een of twee AirTags en kun je nog wel een paar extra gebruiken, dan zouden we sowieso voor de AirTag 2 gaan. Je kunt dan de nieuwere en verbeterde AirTag aan je belangrijkste voorwerpen koppelen, waarna je je oudere AirTags weer voor nieuwe voorwerpen kan gebruiken. Het voordeel van AirTags is dat er altijd nog wel een voorwerp is waar je hem voor kan gebruiken: je fietssleutel, een belangrijke tas, een koffer (ruim- en handbagage), je auto, je fiets, noem maar op. Een extra AirTag kan nooit kwaad, dus je huidige doorschuiven kan altijd.

Heb je nog helemaal geen AirTag? Dan is het een no-brainer: koop meteen de nieuwste, mocht je er interesse in hebben. De nieuwste AirTag is verbeterd voor de belangrijkste functies, namelijk het snel terugvinden van je voorwerpen. En dat doet de AirTag 2 toch net een stapje beter. Hij is ook nog eens goedkoper in adviesprijs, al is de eerste generatie AirTag inmiddels bij veel winkels nog iets goedkoper geworden.

Score 8.5 AirTag 2 €35,- Voordelen + Nauwkeurig zoeken werd op veel grotere afstand

Groter Bluetooth-bereik maakt traceren makkelijker

Luidere en beter klinkende speaker

Lagere adviesprijs

Nauwkeurig zoeken ook via Apple Watch Nadelen - Vereist nog steeds een accessoire voor bevestiging aan sleutelbos of tas

Metalen dopje krast nog steeds snel

Geen gekleurde varianten

Conclusie AirTag 2 review

Met de AirTag 2 heeft Apple geen risico’s genomen: het hele concept is niet omgegooid, er is geen nieuw design en er zijn ook geen grote vernieuwingen. Aan de ene kant: waarom zou je ook? Never change a winning team en in dat opzicht is de AirTag 2 wat ons betreft nog steeds de beste tracker. Op de belangrijkste punten zitten de grootste verbeteringen. Het zoeken van je zoekgeraakte voorwerpen gaat nog veel makkelijker, waarbij vooral het verbeterde Nauwkeurig zoeken het meest in de smaak valt. Dankzij deze functie stak de AirTag al met kop en schouders uit boven de rest, maar dat is met de AirTag 2 nog veel meer het geval. Ook de verbeterde speaker is ons in de smaak gevallen, al zal niet iedereen er blij mee zijn dat deze nu niet meer zo makkelijk te verwijderen is.

Voor de volgende keer hopen we wel dat Apple nog wat andere varianten van de AirTag gaat uitbrengen. Er zijn al andere fabrikanten die verschillende vormen van soortgelijke trackers hebben uitgebracht, maar we zouden dit ook graag van Apple zien. Dezelfde kwaliteit als de huidige AirTag, maar dan wel in een andere vorm, zoals een creditcardformaat.

Bekijk ook Goedkope AirTag? Dit zijn de beste aanbiedingen van dit moment Wil je een AirTag kopen, of misschien wel meteen een pakket van 4 stuks? Je kan de AirTag kopen bij Apple en diverse winkels. In dit artikel lees je alles over de AirTag prijzen, acties, deals en meer. Alle informatie op een rij!

AirTag 2 prijzen en verkrijgbaarheid

Score 8.5 AirTag 2 €35,- Voordelen + Nauwkeurig zoeken werd op veel grotere afstand

Groter Bluetooth-bereik maakt traceren makkelijker

Luidere en beter klinkende speaker

Lagere adviesprijs

Nauwkeurig zoeken ook via Apple Watch Nadelen - Vereist nog steeds een accessoire voor bevestiging aan sleutelbos of tas

Metalen dopje krast nog steeds snel

Geen gekleurde varianten

Informatie Laatst bijgewerkt februari 2026

Taalfout gezien of andere suggestie hoe we dit artikel kunnen verbeteren? Laat het ons weten!