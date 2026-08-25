‘Nieuwe Mac mini verschijnt mogelijk al binnen enkele dagen’

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Vlak voordat alle aandacht naar de nieuwe iPhones gaat, lijkt er nog een Mac-verrassing aan te komen. De Mac mini zou veel eerder vernieuwd kunnen worden dan gedacht.
Sasha Koevoets -

Al geruime tijd gaan er geruchten dat Apple aan een nieuwe Mac mini werkt. Volgens Mark Gurman hoeven we mogelijk niet lang meer te wachten: Apple onthult het nieuwe model al binnen enkele dagen. Dit is wanneer je dit model kunt verwachten en wat er nieuw is.

De nieuwe Mac mini 2026 komt eraan

Volgens Gurman wordt de nieuwe Mac mini mogelijk nog vóór het verwachte Apple-event in september onthuld. De aankondiging zou zelfs nog deze week kunnen volgen. Als dat gebeurt, wordt de Mac mini volgens Gurman waarschijnlijk het laatste nieuwe Apple-product dat wordt aangekondigd voordat Tim Cook op 1 september aftreedt als CEO.

De belangrijkste vernieuwing lijkt de chip te worden. Volgens Gurman heeft Apple versies van de Mac mini met zowel M5- als M6-chips getest. Het is nog niet duidelijk welke chipgeneratie uiteindelijk in het nieuwe model terechtkomt. De huidige Mac mini is verkrijgbaar met een M4- of M4 Pro-chip en kan worden geconfigureerd met maximaal 48GB centraal geheugen en 8TB opslag.

Het is niet uitgesloten dat Apple meteen de nieuwe M6-chip aankondigt en zijn debuut maakt in de Mac mini. Een M6 Pro-versie wordt echter niet verwacht. Gurman beweerde namelijk eerder dat Apple de M6 Pro- en M6 Max-chips overslaat. De M6 Mac mini zou daardoor vergezeld kunnen worden door de M5 Pro-versie. Bij de Mac Studio gebruikte Apple ook een combinatie van twee generaties, namelijk de M3 Ultra en de M4 Max.

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Apple werkt volgens een gerucht aan een vernieuwde Mac mini. Opvallend is dat het bedrijf daarbij twee verschillende chipgeneraties door elkaar heen zou gebruiken.

Mac mini kampt met langere levertijden

Door het tekort aan geheugenchips verhoogde Apple eerder dit jaar de prijzen van de Mac mini en diverse andere apparaten. Sommige configuraties zijn uit de verkoop gehaald (en kwamen later weer terug) of kampen met langere levertijden. Volgens Gurman speelt daarbij ook de toegenomen populariteit van de Mac mini voor het lokaal draaien van AI-modellen een rol. In Nederland lopen de levertijden afhankelijk van de configuratie momenteel op tot 8 weken. 

Ook de Amerikaanse productie kan bij de aankondiging een rol spelen. Apple maakte in februari bekend dat Foxconn later dit jaar een deel van de Mac mini-productie naar Houston brengt. Deze maand opende Apple daar zijn Advanced Manufacturing Center, waar Tim Cook samen met Amerikaanse overheidsfunctionarissen bij aanwezig was. Doordat de Mac mini’s op dezelfde locatie geproduceerd worden, lijkt een aankondiging daardoor wel iets reëler.

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Mac mini

De Mac mini is Apple's kleinste en voordeligste Mac. Het is een desktopcomputer waar je zelf nog een scherm, toetsenbord en muis op aan moet sluiten. De Mac mini is een klein vierkant kastje en wordt ook vaak als server gebruikt. Het meest recente model is de Mac mini met M4- of M4 Pro-chip (beide eind 2024) en is beschikbaar in zilver. Dit model heeft een nog kleiner ontwerp en lijkt meer op de Mac Studio. Er zitten voor het eerst poorten aan de voorkant. De Mac mini kan gecombineerd worden met een Apple Studio Display, Apple's Pro Display XDR of een ander extern display. Lees alles over de Mac mini, een desktop Mac kopen en Mac-desktops vergelijken.

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