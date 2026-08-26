WhatsApp lijkt grotere plannen te hebben met betalingen via de chatapp. Nieuwe ontdekkingen geven een eerste indruk van wat er mogelijk aankomt.

Betalen via WhatsApp kan momenteel slechts in een beperkt aantal landen en is vooral gericht op betalingen aan bedrijven. In een recente betaversie is nu een nieuwe sectie ontdekt, waarmee gebruikers ook onderling geld kunnen versturen en ontvangen. Daarbij is er mogelijk goed nieuws voor Nederlandse gebruikers.

WhatsApp breidt betalingen uit

Dit nieuw ontdekte betaalscherm in WhatsApp bestaat uit drie gedeeltes. Bovenaan staat de optie om geld naar iemand te versturen, waarbij je zelf een ontvanger kiest en een bedrag invoert. Daarnaast kun je kaartgegevens bewaren, waaronder de vervaldatum en CVV, samen met je factuurgegevens. Ook kun je een verzendadres opslaan, zodat je dit niet iedere keer opnieuw hoeft in te voeren.

Opvallend is dat op een afbeelding van WABetaInfo Nederland als geselecteerd land staat. Dat wijst er mogelijk op dat WhatsApp betalingen mogelijk buiten de bestaande markten wil aanbieden, al bevestigt dit nog geen Nederlandse release. Een uitbreiding naar nieuwe landen vereist bovendien goedkeuring van lokale financiële toezichthouders.

De ontwikkeling komt niet helemaal uit de lucht vallen. WhatsApp heeft sinds kort een nieuwe CEO die één van de belangrijkste fintechbedrijven (financial tech) van India heeft opgericht. Zijn achtergrond in betalingen en financiële producten maakt de ontwikkeling dan ook opvallend.

Wanneer komt deze functie?

WhatsApp heeft een uitbreiding van betalingen naar nieuwe landen nog niet bevestigd. De functie bevindt zich bovendien in een vroeg ontwikkelstadium, waardoor de uiteindelijke vorm nog kan veranderen. WhatsApp kan de uitbreiding zelfs nog helemaal schrappen.

Voorlopig staat alleen vast dat WhatsApp werkt aan een nieuwe sectie voor betalingen waarin meer landen worden genoemd dan de markten waar de betaaldienst nu beschikbaar is. Het is dan ook nog onduidelijk of en wanneer de functie naar Nederland of andere nieuwe landen komt.

WhatsApp Messenger Versie 26.33.72 Download Geschikt voor Mac, iPhone, iPad, Watch Vereist iOS 15.1+ Grootte 376.33 MB Uitgever WhatsApp Inc. Leeftijd 12+ Talen