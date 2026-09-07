Uitgelicht - Alles over het iPhone-event van 9 september
Het iPhone-event komt eraan: zo ben je optimaal voorbereid op de grote onthullingen
iCulture Podcast #S08E08: Het Apple-event ontvouwt zich: dit is onze vooruitblik
Vooruitblik op Apple’s grote iPhone-event van 2026: deze producten kun je op 9 september verwachten
iCulture Peilt

iCulture peilt: Naar welke aankondiging van het grote iPhone-event kijk jij het meest uit?

Nieuws Apple iDevices 2 reacties
Naar welke Apple-aankondiging van het september-event kijk jij het meest uit? Dat willen wij graag van je weten in deze nieuwe poll.
Benjamin Kuijten -

Nog even en het grote iPhone-event van 9 september gaat beginnen. Tijdens deze presentatie zal Apple meerdere langverwachte nieuwe iPhone-modellen onthullen, waaronder de iPhone Fold. Maar ook de Apple Watch wordt niet vergeten, met meerdere nieuwe modellen. En wie weet heeft Apple nog wel wat verrassingen in petto, dus er is weer genoeg om naar uit te kijken. Maar waar kan jij echt niet op wachten?

Poll: naar welk nieuw Apple-product kijk jij het meest uit?

Op 9 september om stipt 19:00 uur Nederlandse tijd gaat het grote iPhone-event van start. Het event zal voor het eerst gepresenteerd worden door de kersverse Apple-CEO John Ternus, maar dat is uiteraard niet het meest speciale. Apple gaat namelijk een volledig nieuw iPhone-model onthullen: de allereerste opvouwbare iPhone. Dit toestel, met mogelijk de naam iPhone Ultra, heeft een scherm aan de buiten- en binnenkant en krijgt vermoedelijk talloze nieuwe multitaskingfuncties. Het is een volledige nieuwe vorm voor de iPhone, dus wat ons betreft is dat zeker iets om naar uit te kijken. Zelfs als je niet van plan bent om dit model in huis te halen. Uiteraard komt Apple ook nog met twee nieuwe ‘gewone’ iPhones.

Maar misschien ben je van plan om binnenkort een nieuwe Apple Watch te kopen, want ook daarvan verschijnen twee nieuwe modellen. De Apple Watch Series 12 en Apple Watch Ultra 4 krijgen waarschijnlijk vooral wat kleine verbeteringen, maar als je een veel ouder model hebt pak je direct heel veel recente vernieuwingen mee. Tot slot verwachten we nog wat verrassingen, zoals de AirPods 5 en misschien wel eindelijk meer smart home-producten van Apple.

Stem dus op de poll en laat ons weten waar jij het meest naar uitkijkt!

Voor een volledige vooruitblik van het iPhone-event, check je ons artikel met verwachtingen. Daarin bespreken we niet alleen welke producten er komen, maar ook wat de belangrijkste vernieuwingen zijn, de kans van aankondiging en meer. Ook lees je daar welke producten we nu nog niet verwachten. Oftewel: met onze vooruitblik ben je optimaal voorbereid.

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Vooruitblik op Apple’s grote iPhone-event van 2026: deze producten kun je op 9 september verwachten

Over een maandje staat het iPhone-event van 2026 op de planning. Tijd dus om vooruit te blikken en dit zijn de aankondigingen die je in september 2026 van Apple kan verwachten.

Wat kun je van iCulture verwachten?

Bij iCulture volgen we alle ontwikkelingen uiteraard op de voet. Zodra het event vandaag op 9 september van start gaat, kun je alles via een livestream volgen en lees je alles over de iPhone Fold, Apple Watch Series 12 en alle andere aankondigingen op onze site terug in uitgebreide artikelen. Zo houden we je op de hoogte van alle onderwerpen die tijdens de mogelijke presentatie langskomen en je kunt meteen meepraten met andere iCulture-lezers in de aparte artikelen. Zet ook zeker de meldingen van iCulture aan om geen enkele aankondiging te missen!

Luister ook naar onze nieuwste aflevering van de iCulture Podcast, waarin we uitgebreid vooruitblikken met onze eigen persoonlijke kijk op de verwachte aankondigingen. Ook hoor je daar waar wij zelf het meest benieuwd naar zijn.

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iCulture Podcast #S08E08: Het Apple-event ontvouwt zich: dit is onze vooruitblik

In deze achtste aflevering van de iCulture Podcast van 2026 bespreken Benjamin en Elger het Apple-nieuws van de afgelopen maand en blikken we natuurlijk vooruit op het grote iPhone-event!

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Ben vooral benieuwd naar de prijzen van de nieuwe toestellen

Reageer op Bart Bart citeren

…september volgend jaar: iPhone XX …
Wordt een game changer en i.i.g. de moeite waard een jaartje te wachten ✌🏻

Reageer op Zuurkoolmetvettejus Zuurkoolmetvettejus citeren

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