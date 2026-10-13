Apple staat op het punt om nieuwe producten aan te kondigen tijdens de ‘Welcome home’-Experience. Dit keer gaat het anders dan je gewend bent: er is geen traditionele livestream, maar Apple deelt het nieuws via persberichten. Wil je niets missen? We laten zien hoe je alle aankondigingen op de voet volgt.

Apple’s aankondigingen wil je niet missen

Tijdens de ‘Welcome home’-Experience op dinsdag 13 oktober 2026 houden we je vanaf 15:00 uur Nederlandse tijd op iCulture op de hoogte van alle nieuwe Apple-producten. Zodra Apple iets aankondigt, lees je het nieuws op onze voorpagina. In de reacties kun je bovendien meepraten met andere lezers. Ook na de Experience vind je bij ons alles over de nieuwe producten. Denk aan vergelijkingen, uitgebreide achtergrondartikelen en praktische tips.

Anders dan bij een traditioneel Apple-event is er dit keer geen livestream om te volgen. Apple deelt de aankondigingen via losse persberichten. Je hoeft dus niet klaar te zitten voor een presentatie.

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Bekijk onze ‘Welcome home’-special

Wil je alle aankondigingen op één plek terugvinden? Speciaal voor de ‘Welcome home’-Experience hebben we een overzichtspagina gemaakt. Hier verzamelen we alle onthulde producten, inclusief de belangrijkste specificaties, prijzen en verkrijgbaarheid. Handig als je niet alles direct kunt volgen of later nog eens rustig wilt teruglezen wat Apple heeft aangekondigd.

Bekijk ook Alles over de ‘Welcome Home Experience’ van Apple: dit zijn de verwachtingen Apple’s ‘Welcome Home Experience’ komt eraan. In deze special lees je alles wat je nu al moet weten over dit event – of is het toch geen event? We legggen het uit.

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