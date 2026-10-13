Uitgelicht - Alles over Apple's nieuwste aankondigingen
Alles over de ‘Welcome Home Experience’ van Apple: dit zijn de verwachtingen
Welcome Home Experience

Geen livestream van Apple? Zo volg je toch alle ‘Welcome home’-aankondigingen

Nieuws Apple
Niet missen van Apple's smart home-aankondigingen? Op deze manieren kun je zonder livestream toch alles volgen op iCulture, WhatsApp of onze nieuwsbrief.
Sasha Koevoets -

Apple staat op het punt om nieuwe producten aan te kondigen tijdens de ‘Welcome home’-Experience. Dit keer gaat het anders dan je gewend bent: er is geen traditionele livestream, maar Apple deelt het nieuws via persberichten. Wil je niets missen? We laten zien hoe je alle aankondigingen op de voet volgt.

Inhoudsopgave

Apple’s aankondigingen wil je niet missen

Tijdens de ‘Welcome home’-Experience op dinsdag 13 oktober 2026 houden we je vanaf 15:00 uur Nederlandse tijd op iCulture op de hoogte van alle nieuwe Apple-producten. Zodra Apple iets aankondigt, lees je het nieuws op onze voorpagina. In de reacties kun je bovendien meepraten met andere lezers. Ook na de Experience vind je bij ons alles over de nieuwe producten. Denk aan vergelijkingen, uitgebreide achtergrondartikelen en praktische tips.

Anders dan bij een traditioneel Apple-event is er dit keer geen livestream om te volgen. Apple deelt de aankondigingen via losse persberichten. Je hoeft dus niet klaar te zitten voor een presentatie.

  

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Bekijk onze ‘Welcome home’-special

Wil je alle aankondigingen op één plek terugvinden? Speciaal voor de ‘Welcome home’-Experience hebben we een overzichtspagina gemaakt. Hier verzamelen we alle onthulde producten, inclusief de belangrijkste specificaties, prijzen en verkrijgbaarheid. Handig als je niet alles direct kunt volgen of later nog eens rustig wilt teruglezen wat Apple heeft aangekondigd.

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Apple’s ‘Welcome Home Experience’ komt eraan. In deze special lees je alles wat je nu al moet weten over dit event – of is het toch geen event? We legggen het uit.

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Informatie

Laatst bijgewerkt
13 oktober 2026 om 9:15
Onderwerp
Categorie
Apple

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