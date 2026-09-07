Over de naam van Apple's eerste opvouwbare iPhone bestaat nog altijd veel onzekerheid. Fold en Ultra werden al genoemd, maar nu duikt ook iPhone Duo op als naam.

Apple kiest bij nieuwe iPhones meestal voor bekende toevoegingen als Pro, Plus of Air, maar voor de eerste opvouwbare iPhone ligt de naam nog open. Eerder kwamen iPhone Fold en iPhone Ultra voorbij en inmiddels wordt ook iPhone Duo genoemd. Maar hoe waarschijnlijk zijn deze namen eigenlijk?

Wordt het iPhone Duo?

De afgelopen tijd is volop gespeculeerd over de naam van de opvouwbare iPhone. MacRumors wijst nu op nog een mogelijkheid: iPhone Duo. Er is geen concreet bewijs dat Apple deze naam daadwerkelijk gaat gebruiken, maar helemaal uit de lucht gegrepen is hij niet. Online wordt er al een aantal dagen gespeculeerd over de iPhone Duo-naam.

Apple heeft de Duo-naam namelijk eerder gebruikt. In de jaren negentig verschenen de PowerBook Duo-laptops en veel recenter verkocht Apple de MagSafe Duo-oplader. Bij de opvouwbare iPhone zou Duo kunnen verwijzen naar de twee schermhelften van het toestel. De naam Duo heeft nog een overeenkomst met de andere iPhone-namen zoals Air, Pro en Max: het bestaat ook uit drie letters.

Apple zou bovendien niet de eerste fabrikant zijn die een smartphone Duo noemt. Microsoft bracht in 2020 de Surface Duo uit. Dat toestel had, in tegenstelling tot de verwachte opvouwbare iPhone, twee losse schermen in plaats van één groot opvouwbaar display. Dat maakt de naam iPhone Duo echter niet onmogelijk. Toch is er op dit moment weinig concreets dat erop wijst dat Apple daadwerkelijk voor deze naam kiest.

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iPhone Ultra heeft betere papieren

Voor iPhone Ultra zijn er sterkere aanwijzingen. Eerder dit jaar meldden bronnen al dat Apple de naam intern gebruikt voor het opvouwbare toestel. Ook zou Apple overwegen om Ultra als definitieve productnaam te gebruiken, al is dat nog niet bevestigd.

Die naam zou goed aansluiten bij Apple’s huidige naamgeving. Het bedrijf gebruikt Ultra al voor de Apple Watch Ultra, CarPlay Ultra en verschillende van zijn krachtigste chips. Met iPhone Ultra zou Apple het opvouwbare model dus duidelijk boven de reguliere iPhones kunnen positioneren.

Toch is Ultra niet de enige serieuze kandidaat. Ook ligt iPhone Fold nog steeds voor de hand, al zijn er voor die naam evenmin harde aanwijzingen. Voorlopig blijven daardoor meerdere opties open: iPhone Ultra, iPhone Fold, iPhone Duo of misschien toch een compleet andere naam. Uitsluitsel krijgen we pas bij de officiële onthulling.

Bekijk ook ‘Zelfs intern bij Apple noemt iedereen de opvouwbare iPhone de iPhone Ultra’ – maar dat zegt niet alles Apple zou de iPhone Fold een eigen naam willen geven: iPhone Ultra. Er wordt al langer gespeculeerd dat Apple de Ultra-naam voor de iPhone gaat gebruiken.

Dit is wanneer de opvouwbare iPhone komt

Apple kondigt naar verwachting op woensdag 9 september 2026 tijdens het Apple Event zijn eerste opvouwbare iPhone aan. Tijdens hetzelfde evenement verwachten we ook de iPhone 18 Pro-modellen, nieuwe Apple Watch-modellen en nieuwe AirPods.

Dit zijn de verwachte iPhone-modellen van 2026: