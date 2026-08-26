Wat zijn de belangrijkste verbeteringen en nieuwe functies van de Mac mini 2026? In dit snelle overzicht lees je alles wat er nieuw is met het nieuwste model.

Nogal onverwachts kondigde Apple deze week de nieuwe Mac mini 2026 aan. Het gaat om een spec-bump ten opzichte van het M4-model uit 2024, met dus hetzelfde ontwerp maar binnenin de nodige verbeteringen. Maar wat is er dan echt nieuw in deze Mac mini 2026? Dit zijn de zes functies, verbeteringen en nieuwe eigenschappen van de nieuwste Mac mini.

#1 Snellere chips

De voornaamste verbetering zijn de nieuwe chips. In plaats van de M4 en de M4 Pro, heeft de Mac mini nu een M6- en M5 Pro-chip. Apple belooft met de M6 tot 4x snellere AI-prestaties, 2x snellere graphics en 40% snellere CPU-prestaties. De nieuwe 12-core CPU in de M6 heeft 2 supercores, 4 performance-cores en 6 efficiency-cores, terwijl de GPU een upgrade heeft gekregen tot 12-core. Ook de Neural Accelerators zijn toegevoegd en de geheugenbandbreedte is verhoogd. De M5 Pro-versie heeft zelfs een tot 18-core CPU, met 6 supercores en 12 performance-cores. Ook hier zijn de Neural Accelerators toegevoegd en is er meer geheugenbandbreedte.

#2 Meer RAM

De Mac mini kan nu uitgerust worden met meer werkgeheugen. Er is een optie voor 32GB bijgekomen bij het M6-model en de M5 Pro-versie kan zelfs tot 64GB. Je moet hier, zeker gezien de wereldwijde geheugentekorten, wel flink meer voor betalen.

#3 Verbeterde draadloze verbindingen

Apple heeft het afgelopen de draadloze verbindingen van al haar producten een upgrade gegeven en de Mac mini mag niet achterblijven. De nieuwe Mac mini heeft wifi 7 en Bluetooth 6. Wifi 7 is de nieuwste generatie wifistandaard en de opvolger van Wi‑Fi 6E. Deze techniek maakt draadloos internet een flinke stap sneller, stabieler en slimmer, vooral in drukke omgevingen of bij veeleisende apps. Door meer kanalen te ondersteunen zijn er veel hogere datasnelheden mogelijk, tot wel tientallen gigabit per seconde. Bluetooth 6 richt zich vooral op een stabielere verbinding, met een lagere latentie. Dat betekent minder geluidsvertraging en een hogere audiokwaliteit, bijvoorbeeld bij draadloze oordopjes of gamen met een controller. Het zorgt er ook voor dat functies als AirDrop beter werken.

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#4 Standaard met 2,5-Gb Ethernet

Elke Mac mini is altijd standaard uitgerust met een ethernetpoort, maar voor het 2026-model heeft Apple de specificatie daarvan verbeterd. Het nieuwe model heeft meteen een 2,5-Gb ethernetpoort, waardoor je bedrade verbinding nog veel sneller kan zijn. Heb je bijvoorbeeld een internetaansluiting dat tot 4Gb/s levert, dan profiteer je daar met deze poort mee tot een snelheid van 2,5Gb/s. Bij het vorige model bleef dat steken op 1Gb/s.

#5 Genlock

Genlock is voor professionals een handige functie die nu over de usb-c-poort van de Mac mini werkt. Het zorgt ervoor dat de kloksnelheden tussen een camera (zoals die van je iPhone) en een beeldscherm gesynchroniseerd worden. Dit voorkomt strepen als je met de camera (aangesloten op de Mac mini) een beeldscherm filmt. Maar het helpt ook met je video-producties, door het camerabeeld en het display op elkaar af te stemmen.

#6 Snellere opslag

Apple belooft tot 2x snellere opslag bij de nieuwe Mac mini 2026. Dat betekent dat grote en zware documenten sneller geladen worden, maar dat bijvoorbeeld ook het exporteren van een groot videobestand sneller gaat.

De nieuwe Mac mini is vanaf 22 september 2026 verkrijgbaar, maar is nu al als pre-order te bestellen. De prijs begint bij €1.069,- voor de M6 en €2.019,- voor de M5 Pro. Je krijgt dan respectievelijk 256GB en 512GB opslag.