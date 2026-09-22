Vanaf vandaag liggen de nieuwe Mac mini en Mac Studio in de winkels. De Mac mini met M6-chip is het eerste model met deze nieuwe generatie chips, terwijl de Mac Studio de krachtigste Mac ooit is.

Misschien ben je ze allang weer uit het oog verloren: de nieuwe Mac mini en Mac Studio die Apple in augustus aankondigde, liggen vanaf vandaag officieel in de winkels. Apple kondigde deze twee gloednieuwe desktop Macs eind vorige maand aan, maar pas nu zijn deze bij Apple en de andere bekende winkelketens verkrijgbaar. Wij laten je zien waar je terecht kan.

Deze twee nieuwe Macs zijn nu te koop

Voor wie het gemist heeft: de Mac mini 2026 heeft een gloednieuwe M6-chip of de extra krachtige M5 Pro-chip. Qua ontwerp is hij exact gelijk aan de vorige uit 2024, maar dan dus met een nieuwere en krachtigere chip. Apple heeft aan de binnenkant ook de draadloze verbindingen verbeterd en hij is voorzien van snellere opslag. Het is een typische spec-bump update, maar wel eentje die voor veeleisende gebruikers de moeite waard kan zijn. Helemaal als je een oudere Mac hebt en deze toe is aan vervanging.

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De nieuwe Mac mini M6 is verkrijgbaar vanaf €1.069,-, terwijl de M5 Pro er vanaf €2.019,- is. Je kan kiezen uit meerdere uitvoeringen qua opslag en werkgeheugen.

Voor wie nog meer kracht nodig heeft, is er de Mac Studio 2026. Deze heeft een M5 Max of nog krachtigere M5 Ultra-chip. De M5 Ultra-chip is helemaal nieuw en is Apple’s krachtigste Mac-chip ooit gemaakt. Los van de nieuwe chip heeft de Mac Studio 2026 nog meer nieuwe functies en verbeteringen, waaronder de betere draadloze verbindingen en meer werkgeheugen en opslag. Maar door het recente tekort van geheugenchips, moet je wel flink in de buidel tasten. De Mac Studio 2026 is verkrijgbaar vanaf €3.029,-, maar het kan oplopen tot meer dan €12.000,-. Eind oktober komt er nog een Mac Studio met 512GB werkgeheugen uit, maar de prijs daarvan is nog niet bekend.

Bekijk hieronder de actuele prijzen en voorraad van winkels, waar je de nieuwe Mac Studio vanaf nu kunt bestellen.

Wil je nog meer weten over de nieuwe Mac mini 2026 of Mac Studio 2026? Op onze overzichtspagina’s lees je nog veel meer over alle vernieuwingen en eigenschappen, waaronder de poorten, toepassingen en meer.

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