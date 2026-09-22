Uitgelicht - Alles over de iPhone 18 Pro (Max), iOS 27 en meer
Vandaag iOS 27 installeren? Zo doe je dat veilig
Vanaf nu te bestellen: iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max – welke reserveer jij? [poll]
Samenvatting: Dit heeft Apple aangekondigd tijdens het grote iPhone Duo-event
Mac mini 2026 en Mac Studio 2026

Apple’s vernieuwde Mac-desktops nu verkrijgbaar: bij deze winkels kun je terecht (maar schrik niet van de prijzen)

Nieuws Mac en macOS
Vanaf vandaag liggen de nieuwe Mac mini en Mac Studio in de winkels. De Mac mini met M6-chip is het eerste model met deze nieuwe generatie chips, terwijl de Mac Studio de krachtigste Mac ooit is.
Benjamin Kuijten -

Misschien ben je ze allang weer uit het oog verloren: de nieuwe Mac mini en Mac Studio die Apple in augustus aankondigde, liggen vanaf vandaag officieel in de winkels. Apple kondigde deze twee gloednieuwe desktop Macs eind vorige maand aan, maar pas nu zijn deze bij Apple en de andere bekende winkelketens verkrijgbaar. Wij laten je zien waar je terecht kan.

Deze twee nieuwe Macs zijn nu te koop

Voor wie het gemist heeft: de Mac mini 2026 heeft een gloednieuwe M6-chip of de extra krachtige M5 Pro-chip. Qua ontwerp is hij exact gelijk aan de vorige uit 2024, maar dan dus met een nieuwere en krachtigere chip. Apple heeft aan de binnenkant ook de draadloze verbindingen verbeterd en hij is voorzien van snellere opslag. Het is een typische spec-bump update, maar wel eentje die voor veeleisende gebruikers de moeite waard kan zijn. Helemaal als je een oudere Mac hebt en deze toe is aan vervanging.

Bekijk ook
Mac mini in gebruik

6x nieuw en verbeterd in de Mac mini 2026: alles op een rij

Wat zijn de belangrijkste verbeteringen en nieuwe functies van de Mac mini 2026? In dit snelle overzicht lees je alles wat er nieuw is met het nieuwste model.

De nieuwe Mac mini M6 is verkrijgbaar vanaf €1.069,-, terwijl de M5 Pro er vanaf €2.019,- is. Je kan kiezen uit meerdere uitvoeringen qua opslag en werkgeheugen.

Bekijk de Mac mini 2026 bij Amazon

Bekijk de Mac mini 2026 bij MediaMarkt

Bekijk de Mac mini 2026 bij Coolblue

Voor wie nog meer kracht nodig heeft, is er de Mac Studio 2026. Deze heeft een M5 Max of nog krachtigere M5 Ultra-chip. De M5 Ultra-chip is helemaal nieuw en is Apple’s krachtigste Mac-chip ooit gemaakt. Los van de nieuwe chip heeft de Mac Studio 2026 nog meer nieuwe functies en verbeteringen, waaronder de betere draadloze verbindingen en meer werkgeheugen en opslag. Maar door het recente tekort van geheugenchips, moet je wel flink in de buidel tasten. De Mac Studio 2026 is verkrijgbaar vanaf €3.029,-, maar het kan oplopen tot meer dan €12.000,-. Eind oktober komt er nog een Mac Studio met 512GB werkgeheugen uit, maar de prijs daarvan is nog niet bekend.

Bekijk hieronder de actuele prijzen en voorraad van winkels, waar je de nieuwe Mac Studio vanaf nu kunt bestellen.

Bekijk de Mac Studio 2026 bij Amazon

Bekijk de Mac Studio 2026 bij MediaMarkt

Bekijk de Mac Studio 2026 bij Coolblue

Wil je nog meer weten over de nieuwe Mac mini 2026 of Mac Studio 2026? Op onze overzichtspagina’s lees je nog veel meer over alle vernieuwingen en eigenschappen, waaronder de poorten, toepassingen en meer.

Bekijk ook
Mac mini M5 2026

Alles over de nieuwe Mac mini met M6 en M5 Pro: van poorten tot specs

De Mac mini 2026 is Apple’s nieuwste en kleinste desktop-Mac, voorzien van M6- en M5 Pro-chip. Lees hier alles over de functies, het design, de poorten en meer.

Meld je aan voor de iCulture nieuwsbrief

Ontvang het belangrijkste Apple-nieuws, de beste tips en meer direct in je inbox!

  • Het belangrijkste Apple-nieuws
  • Gemaakt voor iedere Apple-fan
  • Dagelijks of wekelijks, jij bepaalt
  • Ieder moment opzegbaar
Plaats een reactie

Het laatste nieuws over Mac en macOS van iCulture

Testen maar: tweede macOS 27.2 Golden Gate-beta is er voor ontwikkelaars
Deze 12 nieuwe functies vind je in macOS 27 Golden Gate: onze favorieten op een rij
macOS 27 Golden Gate nu te downloaden: dit zit er in de grote update van 2026
Ga je macOS 27 Golden Gate installeren? Denk hier eerst aan
Release Candidate van macOS Golden Gate nu beschikbaar voor testers

Mac mini

De Mac mini is Apple's kleinste en voordeligste Mac. Het is een desktopcomputer waar je zelf nog een scherm, toetsenbord en muis op aan moet sluiten. De Mac mini is een klein vierkant kastje en wordt ook vaak als server gebruikt. Het meest recente model is de Mac mini met M4- of M4 Pro-chip (beide eind 2024) en is beschikbaar in zilver. Dit model heeft een nog kleiner ontwerp en lijkt meer op de Mac Studio. Er zitten voor het eerst poorten aan de voorkant. De Mac mini kan gecombineerd worden met een Apple Studio Display, Apple's Pro Display XDR of een ander extern display. Lees alles over de Mac mini, een desktop Mac kopen en Mac-desktops vergelijken.

Mac mini 2024 op een hand
Alles over de Mac mini 2024 Mac mini M4 functies Review Mac mini M4 (2024) Mac mini M4 prijzen Mac mini M4 vs Mac mini M2 Mac mini kopen in Nederland Mac desktops vergelijken Complete Mac desktop overzicht Welke Mac heb ik? Alles over het Apple Studio Display

Ook interessant

Apple-aankondigingen in augustus 2026

Round-up: dit heeft Apple in augustus allemaal aangekondigd

Nieuws
Mac Studio 2026 voorkant

Mac Studio 2026 vs Mac Studio 2025: welke krachtpatser past bij jou?

Koopadvies
Mac mini 2026

Mac mini 2026 vs Mac mini 2024: veel sneller, maar voor wie?

Koopadvies
Mac mini 2026 met muis en toetsenbord

Dit zijn de prijzen en uitvoeringen van de Mac mini 2026: zoveel duurder is Apple’s compacte Mac geworden

Nieuws
Mac mini in gebruik

6x nieuw en verbeterd in de Mac mini 2026: alles op een rij

Nieuws 2 reacties
Mac Studio Adobe Premiere

Apple onthult Mac Studio 2026: nu met M5 Max en nóg krachtigere M5 Ultra-chip

Nieuws

Plaats een reactie

Off-topic reacties worden verwijderd. Linken naar illegale bronnen is niet toegestaan. Respecteer onze algemene gedragsregels. Gebruik voor eventuele spelfouten of andere opmerkingen met betrekking tot het artikel s.v.p. onze artikelrapportage. Voor opmerkingen over ons moderatiebeleid kun je ons contactformulier gebruiken. Reacties met betrekking hierover worden als off-topic beschouwd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactiegegevens worden verwerkt.

Meld je aan voor de iCulture nieuwsbrief

Ontvang het belangrijkste Apple-nieuws, de beste tips en meer direct in je inbox!

  • Het belangrijkste Apple-nieuws
  • Gemaakt voor iedere Apple-fan
  • Dagelijks of wekelijks, jij bepaalt
  • Ieder moment opzegbaar