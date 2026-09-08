‘Apple werkt aan enorme updates voor HomePod: compleet nieuw surroundsysteem met vier speakers’
Het is al een behoorlijke tijd stil rondom de HomePod en de HomePod mini, zowel qua hardware als software. De HomePod 27-update brengt tot nu toe maar een paar verbeteringen en het laatste nieuwe HomePod-product is alweer uit 2023. Maar het lijkt er niet op dat Apple helemaal stil zit, want er zijn allerlei nieuwe HomePod-functies gespot door Reddit-gebruiker pdfu.
‘Nieuw surroundsysteem voor HomePods’
De huidige HomePod en HomePod mini zijn elk als stereopaar in te stellen. Dat betekent dat je een grote HomePod kan koppelen aan een andere grote HomePod, of de HomePod mini aan een andere HomePod mini, voor een rijker geluid voor muziek of alle audio van je Apple TV. In audioOS 27, zoals het besturingssysteem van de HomePod intern genoemd wordt, zijn verwijzingen gevonden naar een opstelling van vier HomePods.
In de code zijn vermeldingen gevonden als
quad_frontleft,
quad_frontright,
quad_rearleft en
quad_rearright. Dit zijn duidelijke verwijzingen naar een opstelling van vier speakers (quad), elk met zijn eigen positie in de kamer (voor en achter en links en rechts). Daarmee zou Apple een veel rijker en ruimtelijker geluid kunnen realiseren. De microfoons in elke HomePod zouden de geluidsopstelling automatisch kalibreren, zodat alle audio optimaal klinkt. Dit lijkt wat weg te hebben van de TruePlay-instelling van Sonos.
Voor stereoparen zou Apple ook werken aan een nieuwe party modus, waardoor het geluid meer over de gehele kamer verspreid wordt in plaats van voor de optimale luisterpositie tijdens bijvoorbeeld het tv-kijken.
Verwijzingen naar nieuwe hardware
Geruchten over een nieuwe HomePod mini gaan al tijden en volgens bronnen gaat Apple die nog dit najaar aankondigen. Wat betreft de grote HomePod zijn er wat minder hardnekkige geruchten, al zou het ons niet verbazen als die tegelijkertijd vernieuwd wordt. In ieder geval zijn er in audioOS 27 verwijzingen gevonden naar nieuwe modellen. Een interne identifier met de naam AID12007 zou corresponderen met de nieuwe HomePod mini 2 of een derde generatie HomePod. Apple gebruikt de interne naam AID12001 voor het tunen van de tweede generatie HomePod.
Hoewel de code dus verwijst naar nog niet uitgebrachte modellen, kunnen we er geen nieuwe details uit afleiden. Wel weten we nu dus dat Apple werkt aan een surroundopstelling met in totaal vier speakers, maar of dat een combinatie kan zijn van grote en kleine HomePods of misschien zelfs modellen uit meerdere generaties, is niet duidelijk.
In theorie kan Apple de eerste nieuwe HomePod in jaren al op woensdag 9 september aankondigen tijdens het iPhone-event, maar het begint er steeds meer op te lijken dat Apple dit voor een iets later moment in bijvoorbeeld oktober bewaart. Tijdens het iPhone-event zou Apple zich vooral willen focussen op drie nieuwe iPhones, twee nieuwe Apple Watch-modellen en een nieuw setje AirPods.
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Alle belangrijke artikelen over de Apple HomePod onder handbereik. Apple heeft momenteel twee modellen in het assortiment: de kleinere HomePod mini en de grotere HomePod (2e generatie, 2023). De beste tips, gidsen en wat je moet weten over deze slimme speaker, bedoeld voor het luisteren van muziek, het geven van spraakopdrachten met Siri en het bedienen van je smart home. De HomePod fungeert ook als woninghub voor HomeKit en is geschikt als Thread Border Router.
4 reacties
Apple
Mogen ze eerst wel eens “Ghost Touching” oplossen…
Ik zit af en toe rechtop in bed… spontaan begint AppleMusic country of een podcast te spelen op luid volume…
Benjamin Kuijten iCulture
Ik heb dit onlangs ook gehad bij een HomePod mini. Die begon ineens oncontroleerbaar de hele dag door zonder enige aanraking muziek af te spelen of Siri te activeren. Alles geprobeerd: software herstellen via een Mac, instellingen wijzigen, maar niets hielp. Een bezoekje aan de Apple Store was de moeite waard, want daar kreeg ik (zelfs ruim vijf jaar na aankoop), zonder kosten een nieuw exemplaar.
Apple
Bij mij zijn het de nieuwe v2 en in stereo (dus ze gaan beide aan) wel goed geluid maar om 03:15 in je slaapkamer ben je wat minder blij… Vermoed dat het softwarematig probleem is. Soms een tijd niet dan weer opeens weer wel..
Dennis Tuparia
Lijkt mij een zeer welkome functie!
nog iets leuks, ik heb op een oude airport een subwoofer aangesloten die ik aanroep via airplay tijdens muziek of film, de bas wordt daardoor duidelijk meer gevuld in de ruimte in combinatie met 2 HomePods. Als dan strak ook nog een keer deze nieuwe functie uitkomt is het surround plaatje mooi compleet!