‘Apple werkt aan enorme updates voor HomePod: compleet nieuw surroundsysteem met vier speakers’

Apple werkt achter de schermen aan een nieuw surroundsysteem voor HomePods, zo zou blijken uit de code van het besturingssysteem. Zo zou je straks vier HomePods kunnen koppelen in een enkele surroundopstelling

Het is al een behoorlijke tijd stil rondom de HomePod en de HomePod mini, zowel qua hardware als software. De HomePod 27-update brengt tot nu toe maar een paar verbeteringen en het laatste nieuwe HomePod-product is alweer uit 2023. Maar het lijkt er niet op dat Apple helemaal stil zit, want er zijn allerlei nieuwe HomePod-functies gespot door Reddit-gebruiker pdfu.

‘Nieuw surroundsysteem voor HomePods’

De huidige HomePod en HomePod mini zijn elk als stereopaar in te stellen. Dat betekent dat je een grote HomePod kan koppelen aan een andere grote HomePod, of de HomePod mini aan een andere HomePod mini, voor een rijker geluid voor muziek of alle audio van je Apple TV. In audioOS 27, zoals het besturingssysteem van de HomePod intern genoemd wordt, zijn verwijzingen gevonden naar een opstelling van vier HomePods.

In de code zijn vermeldingen gevonden als quad_frontleft , quad_frontright , quad_rearleft en quad_rearright . Dit zijn duidelijke verwijzingen naar een opstelling van vier speakers (quad), elk met zijn eigen positie in de kamer (voor en achter en links en rechts). Daarmee zou Apple een veel rijker en ruimtelijker geluid kunnen realiseren. De microfoons in elke HomePod zouden de geluidsopstelling automatisch kalibreren, zodat alle audio optimaal klinkt. Dit lijkt wat weg te hebben van de TruePlay-instelling van Sonos.

Voor stereoparen zou Apple ook werken aan een nieuwe party modus, waardoor het geluid meer over de gehele kamer verspreid wordt in plaats van voor de optimale luisterpositie tijdens bijvoorbeeld het tv-kijken.

Bekijk ook Zo maak je een HomePod (mini) stereopaar Twee HomePods of HomePod mini’s kunnen met elkaar samen een stereopaar vormen. Hierdoor kun je genieten van stereogeluid, bijvoorbeeld als je op de bank zit en graag naar muziek luistert.

Verwijzingen naar nieuwe hardware

Geruchten over een nieuwe HomePod mini gaan al tijden en volgens bronnen gaat Apple die nog dit najaar aankondigen. Wat betreft de grote HomePod zijn er wat minder hardnekkige geruchten, al zou het ons niet verbazen als die tegelijkertijd vernieuwd wordt. In ieder geval zijn er in audioOS 27 verwijzingen gevonden naar nieuwe modellen. Een interne identifier met de naam AID12007 zou corresponderen met de nieuwe HomePod mini 2 of een derde generatie HomePod. Apple gebruikt de interne naam AID12001 voor het tunen van de tweede generatie HomePod.

Hoewel de code dus verwijst naar nog niet uitgebrachte modellen, kunnen we er geen nieuwe details uit afleiden. Wel weten we nu dus dat Apple werkt aan een surroundopstelling met in totaal vier speakers, maar of dat een combinatie kan zijn van grote en kleine HomePods of misschien zelfs modellen uit meerdere generaties, is niet duidelijk.

In theorie kan Apple de eerste nieuwe HomePod in jaren al op woensdag 9 september aankondigen tijdens het iPhone-event, maar het begint er steeds meer op te lijken dat Apple dit voor een iets later moment in bijvoorbeeld oktober bewaart. Tijdens het iPhone-event zou Apple zich vooral willen focussen op drie nieuwe iPhones, twee nieuwe Apple Watch-modellen en een nieuw setje AirPods.

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