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HomePod 2023 zwart wit

‘Apple werkt aan enorme updates voor HomePod: compleet nieuw surroundsysteem met vier speakers’

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Apple werkt achter de schermen aan een nieuw surroundsysteem voor HomePods, zo zou blijken uit de code van het besturingssysteem. Zo zou je straks vier HomePods kunnen koppelen in een enkele surroundopstelling
Benjamin Kuijten -

Het is al een behoorlijke tijd stil rondom de HomePod en de HomePod mini, zowel qua hardware als software. De HomePod 27-update brengt tot nu toe maar een paar verbeteringen en het laatste nieuwe HomePod-product is alweer uit 2023. Maar het lijkt er niet op dat Apple helemaal stil zit, want er zijn allerlei nieuwe HomePod-functies gespot door Reddit-gebruiker pdfu.

‘Nieuw surroundsysteem voor HomePods’

De huidige HomePod en HomePod mini zijn elk als stereopaar in te stellen. Dat betekent dat je een grote HomePod kan koppelen aan een andere grote HomePod, of de HomePod mini aan een andere HomePod mini, voor een rijker geluid voor muziek of alle audio van je Apple TV. In audioOS 27, zoals het besturingssysteem van de HomePod intern genoemd wordt, zijn verwijzingen gevonden naar een opstelling van vier HomePods.

In de code zijn vermeldingen gevonden als quad_frontleft, quad_frontright, quad_rearleft en quad_rearright. Dit zijn duidelijke verwijzingen naar een opstelling van vier speakers (quad), elk met zijn eigen positie in de kamer (voor en achter en links en rechts). Daarmee zou Apple een veel rijker en ruimtelijker geluid kunnen realiseren. De microfoons in elke HomePod zouden de geluidsopstelling automatisch kalibreren, zodat alle audio optimaal klinkt. Dit lijkt wat weg te hebben van de TruePlay-instelling van Sonos.

Voor stereoparen zou Apple ook werken aan een nieuwe party modus, waardoor het geluid meer over de gehele kamer verspreid wordt in plaats van voor de optimale luisterpositie tijdens bijvoorbeeld het tv-kijken.

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Zo maak je een HomePod (mini) stereopaar

Twee HomePods of HomePod mini’s kunnen met elkaar samen een stereopaar vormen. Hierdoor kun je genieten van stereogeluid, bijvoorbeeld als je op de bank zit en graag naar muziek luistert.

Verwijzingen naar nieuwe hardware

Geruchten over een nieuwe HomePod mini gaan al tijden en volgens bronnen gaat Apple die nog dit najaar aankondigen. Wat betreft de grote HomePod zijn er wat minder hardnekkige geruchten, al zou het ons niet verbazen als die tegelijkertijd vernieuwd wordt. In ieder geval zijn er in audioOS 27 verwijzingen gevonden naar nieuwe modellen. Een interne identifier met de naam AID12007 zou corresponderen met de nieuwe HomePod mini 2 of een derde generatie HomePod. Apple gebruikt de interne naam AID12001 voor het tunen van de tweede generatie HomePod.

Hoewel de code dus verwijst naar nog niet uitgebrachte modellen, kunnen we er geen nieuwe details uit afleiden. Wel weten we nu dus dat Apple werkt aan een surroundopstelling met in totaal vier speakers, maar of dat een combinatie kan zijn van grote en kleine HomePods of misschien zelfs modellen uit meerdere generaties, is niet duidelijk.

In theorie kan Apple de eerste nieuwe HomePod in jaren al op woensdag 9 september aankondigen tijdens het iPhone-event, maar het begint er steeds meer op te lijken dat Apple dit voor een iets later moment in bijvoorbeeld oktober bewaart. Tijdens het iPhone-event zou Apple zich vooral willen focussen op drie nieuwe iPhones, twee nieuwe Apple Watch-modellen en een nieuw setje AirPods.

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Wij tellen af: nog maar even dan gaat het grote iPhone-event van 2026 beginnen. Wat gaat Apple aankondigen, wanneer start het precies, waar kun je het live volgen en wat weten nu al van de producten? Alles wat je moet weten lees je hier.

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Lees de 4 reacties

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Alle belangrijke artikelen over de Apple HomePod onder handbereik. Apple heeft momenteel twee modellen in het assortiment: de kleinere HomePod mini en de grotere HomePod (2e generatie, 2023). De beste tips, gidsen en wat je moet weten over deze slimme speaker, bedoeld voor het luisteren van muziek, het geven van spraakopdrachten met Siri en het bedienen van je smart home. De HomePod fungeert ook als woninghub voor HomeKit en is geschikt als Thread Border Router.

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Mogen ze eerst wel eens “Ghost Touching” oplossen…

Ik zit af en toe rechtop in bed… spontaan begint AppleMusic country of een podcast te spelen op luid volume…

Reageer op Apple Apple citeren

    Ik heb dit onlangs ook gehad bij een HomePod mini. Die begon ineens oncontroleerbaar de hele dag door zonder enige aanraking muziek af te spelen of Siri te activeren. Alles geprobeerd: software herstellen via een Mac, instellingen wijzigen, maar niets hielp. Een bezoekje aan de Apple Store was de moeite waard, want daar kreeg ik (zelfs ruim vijf jaar na aankoop), zonder kosten een nieuw exemplaar.

    Reageer op Benjamin Kuijten Benjamin Kuijten citeren

Lijkt mij een zeer welkome functie!

nog iets leuks, ik heb op een oude airport een subwoofer aangesloten die ik aanroep via airplay tijdens muziek of film, de bas wordt daardoor duidelijk meer gevuld in de ruimte in combinatie met 2 HomePods. Als dan strak ook nog een keer deze nieuwe functie uitkomt is het surround plaatje mooi compleet!

Reageer op Dennis Tuparia Dennis Tuparia citeren

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